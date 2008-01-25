В международном клиническом исследовании, проведенном исследователями из онкологического института Дана-Фарбер (Dana-Farber Cancer Institute), было установлено: более чем у 50% пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), имеющих мутацию в гене HER2, отмечали прекращение опухолевого роста или уменьшение опухолевой массы в течение длительного времени после лечения лекарственным средством, которое представляет собой конъюгат химиотерапевтического препарата с высоконаправленным антителом.

Результаты исследования указывают на важную роль препарата трастузумаба дерукстекана в лечении пациентов с НМРЛ с мутацией HER2, для которых в настоящее время не одобрены таргетные методы лечения.

В США у около 3% пациентов с неплоскоклеточным НМРЛ отмечают мутацию в HER2 (также известном как ERBB2), что составляет около 6000 новых случаев ежегодно. Эти опухоли чаще выявляют у людей, которые никогда не курили, чем у курящих, они обычно характеризуются тяжелым течением и часто метастазируют в мозг. Несмотря на то что препараты, механизм действия которых связан с белком HER2, активно применяются для лечения рака молочной железы и желудка у больных с мутацией HER2, ни один из этих препаратов не был одобрен для пациентов с НМРЛ. Такие больные обычно получают стандартную химиотерапию или иммунотерапию, эффективность которой у пациентов, уже прошедших курс лечения, недостаточна.

Старший автор исследования Паси Янне (Pasi Jänne) отметил, что клинические исследования трастузумаба — препарата антитела, которое связывается с белком HER2 — в сочетании с химиотерапией не подтвердили эффективность этой схемы лечения при НМРЛ. Неудовлетворительный результат исследований можно объяснить тем, что случаи сверхэкспрессии белка HER2 являются редкими, поэтому сложно отбирать пациентов, у которых исследуемая схема лечения будет эффективной. Предшествующие исследования были сосредоточены на пациентах с НМРЛ, имеющих мутацию в гене HER2, а не избыток белка HER2.

В новом исследовании пациенты с мутацией в HER2 и метастатическим НМРЛ, резистентным к стандартной терапии, получали лечение конъюгатом антитело-препарат трастузумаба дерукстекан во II фазе клинического исследования под названием DESTINY-Lung01. Конъюгат состоит из антитела, нацеленного на HER2, связанного с препаратом, известным как ингибитор топоизомеразы I, которое препятствует копированию ДНК раковыми клетками, что приводит к их гибели. Как единое целое препарат характеризуется не только высокой эффективностью, но и точностью действия. Конъюгат был одобрен для лечения рака молочной железы и желудка, при котором наблюдается сверхэкспрессия белка HER2. На данный момент исследуется возможность применения конъюгата при НМРЛ у пациентов с мутацией белка.

В исследование был включен 91 пациент. У 54,9% из них был зафиксирован объективный ответ на трастузумаба дерукстекан, означавший торможение опухолевого роста или уменьшение опухолевой массы. Объективный ответ наблюдался у пациентов, которые ранее получали различные виды лечения рака и имели мутации различного характера в гене, кодирующем HER2. Средняя продолжительность клинического ответа на препарат составляла 9,3 мес, а средний период выживаемости до рецидива заболевания составлял 8,2 мес. В целом средняя выживаемость тех, у кого терапия была эффективной, составила 17,8 мес.

Наиболее частыми побочными эффектами были тошнота, усталость и выпадение волос, а также лейкопения и анемия. У 42 пациентов выраженность побочных эффектов классифицирована как «серьезная» или «более сильная».

У 24 пациентов в результате лечения развилось интерстициальное заболевание легких или рубцевание легких. Из-за этого осложнения у 16 больных лечение было прервано, а у 8 полностью прекращено. Пациентам с таким осложнением назначали стероиды. В ходе продолжающегося исследования II фазы изучается эффективность и переносимость повышенной в 2 раза дозы препарата у большего числа пациентов.

П. Янне отмечает, что в данном исследовании установлен явный потенциал конъюгированного препарата в качестве метода таргетной терапии для пациентов с мутацией HER2 и НМРЛ, трудно поддающимся лечению видом рака.

По материалам www.medicalxpress.com/news