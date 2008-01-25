Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииКонъюгат антитело-препарат: выраженный клинический эффект у пациентов с немелкоклеточным раком легкого с мутацией в гене HER2

Конъюгат антитело-препарат: выраженный клинический эффект у пациентов с немелкоклеточным раком легкого с мутацией в гене HER2

Опубликовано  21.09.2021

В международном клиническом исследовании, проведенном исследователями из онкологического института Дана-Фарбер (Dana-Farber Cancer Institute), было установлено: более чем у 50% пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), имеющих мутацию в гене HER2, отмечали прекращение опухолевого роста или уменьшение опухолевой массы в течение длительного времени после лечения лекарственным средством, которое представляет собой конъюгат химиотерапевтического препарата с высоконаправленным антителом.

Результаты исследования указывают на важную роль препарата трастузумаба дерукстекана в лечении пациентов с НМРЛ с мутацией HER2, для которых в настоящее время не одобрены таргетные методы лечения.

В США у около 3% пациентов с неплоскоклеточным НМРЛ отмечают мутацию в HER2 (также известном как ERBB2), что составляет около 6000 новых случаев ежегодно. Эти опухоли чаще выявляют у людей, которые никогда не курили, чем у курящих, они обычно характеризуются тяжелым течением и часто метастазируют в мозг. Несмотря на то что препараты, механизм действия которых связан с белком HER2, активно применяются для лечения рака молочной железы и желудка у больных с мутацией HER2, ни один из этих препаратов не был одобрен для пациентов с НМРЛ. Такие больные обычно получают стандартную химиотерапию или иммунотерапию, эффективность которой у пациентов, уже прошедших курс лечения, недостаточна.

Старший автор исследования Паси Янне (Pasi Jänne) отметил, что клинические исследования трастузумаба — препарата антитела, которое связывается с белком HER2 — в сочетании с химиотерапией не подтвердили эффективность этой схемы лечения при НМРЛ. Неудовлетворительный результат исследований можно объяснить тем, что случаи сверхэкспрессии белка HER2 являются редкими, поэтому сложно отбирать пациентов, у которых исследуемая схема лечения будет эффективной. Предшествующие исследования были сосредоточены на пациентах с НМРЛ, имеющих мутацию в гене HER2, а не избыток белка HER2.

В новом исследовании пациенты с мутацией в HER2 и метастатическим НМРЛ, резистентным к стандартной терапии, получали лечение конъюгатом антитело-препарат трастузумаба дерукстекан во II фазе клинического исследования под названием DESTINY-Lung01. Конъюгат состоит из антитела, нацеленного на HER2, связанного с препаратом, известным как ингибитор топоизомеразы I, которое препятствует копированию ДНК раковыми клетками, что приводит к их гибели. Как единое целое препарат характеризуется не только высокой эффективностью, но и точностью действия. Конъюгат был одобрен для лечения рака молочной железы и желудка, при котором наблюдается сверхэкспрессия белка HER2. На данный момент исследуется возможность применения конъюгата при НМРЛ у пациентов с мутацией белка.

В исследование был включен 91 пациент. У 54,9% из них был зафиксирован объективный ответ на трастузумаба дерукстекан, означавший торможение опухолевого роста или уменьшение опухолевой массы. Объективный ответ наблюдался у пациентов, которые ранее получали различные виды лечения рака и имели мутации различного характера в гене, кодирующем HER2. Средняя продолжительность клинического ответа на препарат составляла 9,3 мес, а средний период выживаемости до рецидива заболевания составлял 8,2 мес. В целом средняя выживаемость тех, у кого терапия была эффективной, составила 17,8 мес.

Наиболее частыми побочными эффектами были тошнота, усталость и выпадение волос, а также лейкопения и анемия. У 42 пациентов выраженность побочных эффектов классифицирована как «серьезная» или «более сильная».

У 24 пациентов в результате лечения развилось интерстициальное заболевание легких или рубцевание легких. Из-за этого осложнения у 16 больных лечение было прервано, а у 8 полностью прекращено. Пациентам с таким осложнением назначали стероиды. В ходе продолжающегося исследования II фазы изучается эффективность и переносимость повышенной в 2 раза дозы препарата у большего числа пациентов.

П. Янне отмечает, что в данном исследовании установлен явный потенциал конъюгированного препарата в качестве метода таргетной терапии для пациентов с мутацией HER2 и НМРЛ, трудно поддающимся лечению видом рака.

По материалам www.medicalxpress.com/news

Опубликовано  21.09.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости