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Новости медицины и фармацииКонтактные линзы с лекарственным покрытием демонстрируют потенциал в первом исследовании на людях

Контактные линзы с лекарственным покрытием демонстрируют потенциал в первом исследовании на людях

Опубликовано  19.03.2021

Успешно завершено первое исследование по оценке LLT-BMT1 — контактных линз с лекарственным покрытием, разрабатываемых для лечения глаукомы.

LLT-BMT1 — это контактная линза, на которую нанесен биматопрост – один из стандартных препаратов для лечения глаукомы и глазной гипертензии, одобренный Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA). В разработке линз использовалась запатентованная технология MediPrint.

Исследование, первое в клинической программе «Устойчивое инновационное лечение глаукомы и глазной гипертензии» (Sustained Innovative Glaucoma and ocular Hypertension Treatment – SIGHT), продемонстрировало, что LLT-BMT1 имеет благоприятный профиль безопасности и переносимости. Кроме того, исследователи наблюдали сигнал об эффективности от однократной дозы, который, по заявлению компании, побуждает их «быстро приступить к SIGHT-2, клиническому исследованию фазы IIb, которое предназначено для оптимизации дозы».

В SIGHT-1  вводилиLLT-BMT1 5 пациентам, средний возраст которых составлял 77,4 года, которые ранее не носили контактные линзы. Участники устанавливали линзы LLT-BMT1 на каждый глаз в течение 7 дней непрерывно.

Исследователи сообщили, что лечение продемонстрировало 100% переносимость без каких-либо серьезных побочных эффектов. Они также отметили, что частота возникновения гиперемии была ниже, чем при использовании капель биматопроста.

«Я был рад изучить это экспериментальное лечение и считаю, что потенциальные преимущества LLT-BMT1 отличают его от других методов лечения глаукомы, представленных в настоящее время на рынке. Кроме того, это первоначальное клиническое исследование создает обнадеживающую основу для будущих исследований, чтобы подтвердить потенциальную пользу LLT-BMT1 для пациентов с глаукомой. Результаты исследования SIGHT-1 четко указывают на способность LLT-BMT1 перейти к следующему этапу клинической программы, во время которого может произойти оптимизация дозы», — прокомментировал доктор Дэвид Вирта (David Wirta), главный исследователь SIGHT-1.

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com

Опубликовано  19.03.2021

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