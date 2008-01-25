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Новости медицины и фармацииКонстриктивный перикардит и отечный синдром: как они взаимосвязаны?

Констриктивный перикардит и отечный синдром: как они взаимосвязаны?

Опубликовано  27.03.2023

Констриктивный перикардит может развиваться вследствие нескольких причин. Так, он может возникать вторично по отношению к основному заболеванию. В ряде случаев констриктивный перикардит может развиваться как осложнение после проведения некоторых медицинских процедур. Так, к возникновению патологии может привести воспаление перикарда при вирусных заболеваниях. Констриктивный перикардит может возникать при ряде заболеваний соединительной ткани, раке. Развитие данного заболевания может быть осложнением лучевой терапии, приема некоторых лекарственных препаратов и кардиохирургических вмешательств. В ряде случаев возникает идиопатический констриктивный перикардит.

Нормальный перикард представляет собой тонкий двухслойный соединительнотканный мешок, окружающий сердце. В нормальных условиях он содержит небольшое количество жидкости, которая по сути является «смазкой» между листками перикарда. При констриктивном перикардите перикард утолщается и теряет свою эластичность, сдавливая сердце и ограничивая объем перекачиваемой крови, тем самым нарушая насосную функцию сердца. При этом нарушается почечное кровообращение, уменьшается выделительная способность почек и развиваются отеки. В тяжелых случаях возникает анасарка (генерализированные отеки с накоплением жидкости в полостях тела). Также развитие отечного синдрома обусловливает нарушение венозного возврата крови к сердцу и периферический венозный застой. Периферические отеки — один из наиболее часто выявляемых симптомов перикардита.

Также при перикардите могут наблюдаться такие симптомы:

  • утомляемость;
  • одышка;
  • низкая толерантность к физическим нагрузкам.

Для диагностики констриктивного перикардита применяют:

  • эхокардиоскопическое исследование (ультразвуковое исследование сердца);
  • рентген органов грудной клетки;
  • компьютерную томографию;
  • магнитно-резонансную томографию сердца.

В большинстве случаев для лечения пациентов с перикардитом применяют медикаментозную терапию. Так, при констриктивном перикардите назначают нестероидные противовоспалительные препараты, колхицин, глюкокортикостероиды, мочегонные лекарственные средства.

В ряде случаев может потребоваться хирургическая операция по удалению перикарда — перикардэктомия.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  27.03.2023

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