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Новости медицины и фармацииКомбинированные низкодозированные антигипертензивные средства эффективны для снижения артериального давления?

Комбинированные низкодозированные антигипертензивные средства эффективны для снижения артериального давления?

Опубликовано  05.05.2023

В недавнем обзоре была показана более высокая эффективность низкодозированных комбинированных антигипертензивных лекарственных средств, содержащих три или четыре действующих вещества, по сравнению с монотерапией для снижения артериального давления.

Результаты наблюдения были опубликованы в онлайн-издании «JAMA Cardiology».

В обзоре было проанализировано 7 клинических исследований, включивших 1918 участников. В 4 исследованиях оценивали эффективность трехкомпонентной антигипертензивной терапии и в 3 — четырехкомпонентной.

Исследователи выявили, что антигипертензивная терапия низкодозированными комбинированными препаратами была связана с более значительным средним снижением уровня систолического артериального давления (АД), чем начальная монотерапия или стандартное лечение с применением комбинации монопрепаратов.

Период наблюдения составлял 4–12 нед.

Большое количество участников достигло АД <140/90 мм рт. ст. через 4–12 нед наблюдения при терапии низкодозированными комбинированными антигипертензивными препаратами по сравнению как с монотерапией, так и со стандартным лечением.

В двух исследованиях была показана более высокая эффективность низкодозированных комбинированных антигипертензивных препаратов по сравнению с монотерапией или стандартным лечением на протяжении 6–12 мес наблюдения.

При анализе частоты развития побочных эффектов было выявлено, что головокружение чаще наблюдалось у пациентов, принимавших низкодозированные комбинированные антигипертензивные препараты. При этом не было отмечено повышения частоты каких-либо других побочных эффектов или потребности в отмене этой терапии.

Авторы исследования подчеркнули, что комбинированные низкодозированные антигипертензивные препараты обеспечивают эффективный контроль АД и при этом просты в применении. В то же время на сегодня необходимы дальнейшие исследования для определения наилучшей стратегии переносимой интенсификации терапии и достижения более высоких показателей долгосрочного контроля АД.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  05.05.2023

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