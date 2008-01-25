Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — сердечно-сосудистое заболевание, которое является наиболее частой причиной летальных исходов как в развитых, так и в развивающихся странах.

Факторы риска развития ИБС:

мужской пол;

пожилой возраст;

дислипидемия;

курение;

сахарный диабет;

артериальная гипертензия;

ожирение.

При этом, по оценкам экспертов, дислипидемия является наиболее значимым фактором риска развития ИБС. Повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) также является независимым фактором риска возникновения данной патологии.

В исследованиях было показано, что монотерапия стандартными дозами питавастатина в ряде случаев недостаточно эффективна. При этом при повышении дозы питавастатина возрастает риск развития побочных эффектов, включая повышение уровней трансаминаз и креатинкиназы. В то же время при повышении дозы этого препарата не наблюдается значительного снижения уровня холестерина ЛПНП. По мнению экспертов, альтернативой повышению дозы питавастатина является комбинированная терапия.

Ранее в исследованиях была показана эффективность и безопасность комбинации питавастатина и эзетимиба. Так, в исследовании, проведенном учеными из Института сердца Японии (Heart Institute of Japan) было показано эффективное снижение уровня холестерина ЛПНП до <70 мг/дл (1,8 ммоль/л) у пациентов с ИБС при применении питавастатина и эзетимиба.

В то же время ряд экспертов подчеркивает необходимость дальнейших исследований эффективности и безопасности применения данной комбинации лекарственных средств.

Так, на фоне приема эзетимиба могут развиваться такие побочные эффекты, как нарушения опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани, а также желудочно-кишечные расстройства. Наиболее часто выявляемые побочные реакции питавастатина включают боль в спине, диарею, запор, миалгию и боль в конечностях. Также возможно развитие миопатии и рабдомиолиза, приводящих к возникновению почечной недостаточности, повышение уровней трансаминаз (аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы).

В недавнем метаанализе были изучены данные 9 рандомизированных контролируемых клинических исследований. Его результаты опубликованы в журнале «Cardiovascular Innovations and Applications».

В исследовании оценивали уровни холестерина ЛПНП, общего холестерина, триглицеридов, и холестерина липопротеинов высокой плотности в плазме крови пациентов до и после курса гиполипидемической терапии комбинацией питавастатина и эзетимиба.

Так, были проанализированы данные 2586 пациентов. В метаанализе было показано, что питавастатин в сочетании с эзетимибом способствовали более выраженному снижению уровня холестерина ЛПНП, чем монотерапия питавастатином.

При этом в исследовании не было выявлено повышения уровня аланинаминотрансферазы и креатинкиназы на фоне применения питавастатина и эзетимиба.

Исследователи подчеркивают необходимость проведения дальнейших клинических исследований эффективности и безопасности применения данной комбинации лекарственных средств.

По материалам www.scienceopen.com, www.medicalxpress.com