Комбинированная гиполипидемическая терапия: фокус на питавастатин и эзетимиб
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — сердечно-сосудистое заболевание, которое является наиболее частой причиной летальных исходов как в развитых, так и в развивающихся странах.
Факторы риска развития ИБС:
- мужской пол;
- пожилой возраст;
- дислипидемия;
- курение;
- сахарный диабет;
- артериальная гипертензия;
- ожирение.
При этом, по оценкам экспертов, дислипидемия является наиболее значимым фактором риска развития ИБС. Повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) также является независимым фактором риска возникновения данной патологии.
В исследованиях было показано, что монотерапия стандартными дозами питавастатина в ряде случаев недостаточно эффективна. При этом при повышении дозы питавастатина возрастает риск развития побочных эффектов, включая повышение уровней трансаминаз и креатинкиназы. В то же время при повышении дозы этого препарата не наблюдается значительного снижения уровня холестерина ЛПНП. По мнению экспертов, альтернативой повышению дозы питавастатина является комбинированная терапия.
Ранее в исследованиях была показана эффективность и безопасность комбинации питавастатина и эзетимиба. Так, в исследовании, проведенном учеными из Института сердца Японии (Heart Institute of Japan) было показано эффективное снижение уровня холестерина ЛПНП до <70 мг/дл (1,8 ммоль/л) у пациентов с ИБС при применении питавастатина и эзетимиба.
В то же время ряд экспертов подчеркивает необходимость дальнейших исследований эффективности и безопасности применения данной комбинации лекарственных средств.
Так, на фоне приема эзетимиба могут развиваться такие побочные эффекты, как нарушения опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани, а также желудочно-кишечные расстройства. Наиболее часто выявляемые побочные реакции питавастатина включают боль в спине, диарею, запор, миалгию и боль в конечностях. Также возможно развитие миопатии и рабдомиолиза, приводящих к возникновению почечной недостаточности, повышение уровней трансаминаз (аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы).
В недавнем метаанализе были изучены данные 9 рандомизированных контролируемых клинических исследований. Его результаты опубликованы в журнале «Cardiovascular Innovations and Applications».
В исследовании оценивали уровни холестерина ЛПНП, общего холестерина, триглицеридов, и холестерина липопротеинов высокой плотности в плазме крови пациентов до и после курса гиполипидемической терапии комбинацией питавастатина и эзетимиба.
Так, были проанализированы данные 2586 пациентов. В метаанализе было показано, что питавастатин в сочетании с эзетимибом способствовали более выраженному снижению уровня холестерина ЛПНП, чем монотерапия питавастатином.
При этом в исследовании не было выявлено повышения уровня аланинаминотрансферазы и креатинкиназы на фоне применения питавастатина и эзетимиба.
Исследователи подчеркивают необходимость проведения дальнейших клинических исследований эффективности и безопасности применения данной комбинации лекарственных средств.
По материалам www.scienceopen.com, www.medicalxpress.com
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