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Новости медицины и фармацииКолоректальный рак: каковы возможности профилактики?

Колоректальный рак: каковы возможности профилактики?

Опубликовано  14.12.2022

Колоректальный рак — рак ободочной и прямой кишки.

Регулярный скрининг является одной из наиболее важных мер профилактики этого вида онкопатологии.

Лиза Бордман (Lisa Boardman), гастроэнтеролог Клиники Майо (Mayo Clinic), рассказала, что колоректальный рак является третьей по частоте причиной летальных исходов вследствие онкопатологии в США. Он вызывает около 50 000 смертей в год.

Целевая группа по профилактическим услугам США (U.S. Preventive Services Task Force) обновила свои рекомендации в 2021 г. Ранее ежегодный скрининг колоректального рака рекомендовали лицам в возрасте старше 50 лет. В последние же годы было зарегистрировано увеличение количества числа случаев рака ободочной и прямой кишки у пациентов в возрасте младше 50 лет. На сегодня лицам в возрасте старше 45 лет рекомендуется проходить ежегодный скрининг для выявления колоректального рака на ранних стадиях.

Доктор Л. Бордман объяснила, что на сегодня около 10% всех случаев колоректального рака диагностируют у пациентов в возрасте младше 50 лет.

В ряде случаев индивидуальный риск развития колоректального рака выше, чем в среднем в популяции. Так, вероятность развития колоректального рака выше у афроамериканцев, лиц с семейным анамнезом онкопатологии или со специфической генетической мутацией, у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Целью скрининга колоректального рака является выявление заболевания на ранней стадии, поскольку лечение в таком случае наиболее эффективно.

Кроме того, скрининг направлен на определение предраковых состояний, например полипов в толстом кишечнике, и их хирургическое удаление до малигнизации.

На сегодня разработано несколько скрининговых методов:

  • иммунохимический анализ кала (Fecal Immunochemical Test — FIT). Рекомендуется проходить ежегодно;
  • высокочувствительный анализ кала на скрытую кровь на основе гваяковой кислоты (high-sensitivity guaiac-based fecal occult blood testing — HsgFOBT). Рекомендуется проходить ежегодно;
  • многоцелевой анализ ДНК кала (multi-target stool DNA — MT-sDNA). Рекомендуется проходить каждые 3 года;
  • колоноскопия. При отсутствии симптомов рекомендуется проходить каждые 10 лет. При проведении колоноскопии возможна не только визуализация патологических изменений толстого кишечника, но и проведение биопсии и удаления полипов. В то же время это инвазивный метод скрининга;
  • КТ-колонография. Проводится каждые 5 лет;
  • гибкая ректороманоскопия. Рекомендуется проходить каждые 5 лет.

В то же время рекомендации в отношении выбора методов обследования, частоты проведения скрининговых обследований зависят от возраста пациента и результатов предшествующего скрининга.

Для снижения риска развития колоректального рака эксперты рекомендуют:

  • соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки и небольшим количеством жиров;
  • избегать употребления консервированных продуктов, содержащих нитриты (некоторые мясные деликатесы, колбасы, сосиски);
  • ограничить употребление красного мяса;
  • снизить употребление в пищу продуктов с высокой степенью обработки;
  • ежедневно принимать поливитамины;
  • отказаться от курения;
  • ограничить употребление алкоголя;
  • вести активный образ жизни и заниматься регулярными физическими тренировками;
  • поддерживать оптимальную массу тела.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  14.12.2022

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