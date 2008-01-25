Колоректальный рак: что нужно знать лицам молодого возраста?

Врачи Йельского университета (Yale University) предупреждают, что лицам в возрасте старше 20 лет следует знать о признаках и симптомах колоректального рака.

В течение многих лет растет заболеваемость колоректальным раком среди лиц молодого возраста.

В начале 2023 г. Американское онкологическое общество (American Cancer Society — ACS) сообщило, что 20% диагнозов в 2019 г. установлены у пациентов в возрасте младше 55 лет. Хэддон Пантел (Haddon Pantel), доктор медицинских наук, колоректальный хирург Йельского университета, подчеркнул, что на сегодня отмечают явный рост заболеваемости колоректальным раком среди лиц молодого возраста. Онкопатология является 2-й по значимости причиной летальных исходов от рака у женщин и 1-й — у мужчин.

Хирург Йельского университета Викрам Редди (Vikram Reddy), доктор медицинских наук, рекомендует: если у вас произошли какие-либо изменения в работе кишечника или появилось кровотечение — следует пройти колоноскопию.

Никто точно не знает, почему количество случаев колоректального рака среди лиц молодого возраста растет. Малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела и ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, рацион питания с низким содержанием клетчатки, высоким содержанием жиров или обработанного мяса, а также другие факторы окружающей среды — все это факторы риска развития колоректального рака. К ним относятся также семейный анамнез этой патологии или полипов, а также такие состояния, как воспалительные заболевания кишечника.

Следует ли лицам молодого возраста проходить колоноскопию?

Несмотря на рост заболеваемости колоректальным раком среди лиц молодого возраста, заболеваемость все еще слишком низкая, чтобы оправдывать рутинную колоноскопию для этой категории населения.

Доктор В. Редди рекомендует проведение колоноскопии лицам всех возрастов при наличии симптомов.

Помимо этой процедуры, ученый рекомендует пройти физический ректальный осмотр всем пациентам с изменениями стула.

Когда же необходима консультация проктолога лицам молодого возраста?

Необходимо обратиться к врачу при наличии любого из следующих симптомов:

ректальное кровотечение: кровотечение из прямой кишки или кровь в стуле после дефекации.

Необычный стул: темный или черный стул можно отмечать при кровотечении из опухоли. Узкий, тонкий или лентообразный стул можно выявить при значительном перекрытии просвета кишечника опухолью.

Изменения в дефекации: жидкий стул (диарея) или запор (менее 3 актов дефекации в неделю), особенно если изменения длятся 2 нед или более.

Низкий уровень энергии или немотивированная усталость: эти симптомы могут развиваться в связи с анемией из-за кровопотери.

Изменения аппетита (например немотивированное чувство сытости).

Непреднамеренная потеря массы тела.

Необъяснимая боль в животе.

В некоторых случаях колоректальный рак развивается бессимптомно. Важно получить консультацию врача при наличии семейного анамнеза этой онкопатологии.

Колоноскопия считается золотым стандартом диагностики заболевания.

Для снижения риска развития колоректального рака эксперты рекомендуют модификацию образа жизни:

если вы курите, бросьте: это касается и электронных сигарет. Если вы курите, у вас повышенный риск не только рака легких, но и колоректального и других видов онкопатологии.

Употребляйте спиртные напитки ответственно: ACS рекомендует употреблять не более 2 порций алкоголя в сутки мужчинам и 1 порции женщинам.

Физические упражнения: риск развития колоректального рака повышается, если вы ведете малоподвижный образ жизни.

Уменьшите массу тела. Если у вас избыточная масса тела или ожирение, у вас более высокий риск развития колоректального рака и связанного с данным заболеванием летального исхода. Особенно это касается рака толстой кишки.

Потребляйте достаточное количество клетчатки: вам следует добавить в рацион 25 граммов клетчатки в сутки, чтобы поддерживать здоровье толстой кишки. Следует употреблять в пищу больше свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, фасоли и бобовых.

В большинстве случаев при колоректальном раке показано хирургическое лечение. Также может потребоваться дополнительная химиотерапия и лучевая терапия. Некоторым пациентам проводится колостома — процедура, позволяющая соединить кишку с отверстием в брюшной полости, через которое кал проходит в калоприемник. Колостома может быть временной или постоянной.

Также важны психологическое консультирование и социальная поддержка пациентов, перенесших данную онкопатологию.

По материалам www.yalemedicine.org