Колики у младенцев: причины, симптомы и лечение
Большинство родителей младенцев сталкиваются с коликами у их новорожденного ребенка.
По оценкам Американской ассоциации беременных (American Pregnancy Association), колики отмечают у 20–25% младенцев.
Колики у новорожденного — это стресс как для самого ребенка, так и для его родителей.
Что такое колики у младенцев?
Колики у младенцев — это нормально. В то же время у большинства детей они не проходят быстро. Кроме того, родителям необходимо отличать колики от более серьезных заболеваний.
Эксперты Клиники Майо (Mayo Clinic) отмечают, что колики характеризуются частым продолжительным и интенсивным плачем или суетливостью у здорового младенца. В частности, колики диагностируют, если младенец плачет более 3 ч в день минимум 3 дня в неделю в течение более 3 нед. При этом, по оценкам экспертов Детской больницы Филадельфии (Children’s Hospital of Philadelphia), они обычно развиваются у младенцев в возрасте 3–4 нед.
Симптомы колик:
- интенсивный плач;
- плач без видимой причины;
- смена подгузника или кормление не приносят ребенку облегчения, не успокаивают его;
- ребенок суетлив даже после того, как перестал плакать;
- предсказуемость периодов плача: плач зачастую начинается вечером, каждый день в одно и то же время;
- лицо ребенка краснеет во время плача;
- тело младенца в период плача напряжено — характерны застывшие руки и ноги, сжатые кулаки, напряженный живот и выгнутая спина.
Обычно у ребенка наблюдается несколько симптомов из вышеперечисленных.
Что вызывает колики у младенцев?
На сегодня точная причина колик до конца не установлена. По оценкам экспертов, их развитие связано с комбинацией факторов, включая желудочно-кишечный дискомфорт, незрелость пищеварительной системы и чрезмерную стимуляцию желудочно-кишечного тракта.
Эксперты Клиники Майо выделяют следующие причины развития колик:
- метеоризм;
- пищеварительные расстройства;
- недоразвитие пищеварительной системы младенцев;
- перекармливание или недокармливание;
- повышенная чувствительность/непереносимость грудного молока/смеси для кормления;
- страх, волнение, перевозбуждение;
- головная боль.
Для лечения при коликах рекомендуется обратиться к педиатру.
Как долго длятся колики?
Доктор Кэтрин Бонита (Catherine Bonita), педиатр, специализирующаяся на уходе за новорожденными и питании в Детской больнице Филадельфии, объяснила, что в большинстве случаев интенсивность колик снижается со временем. Обычно они наблюдаются у детей в возрасте младше 3 мес.
Что же делать, если у вашего ребенка колики?
Одна из самых неприятных вещей, о которых вам расскажут родители младенцев с коликами: те методы, которые способствовали снижению интенсивности колик сегодня, могут оказаться неэффективными завтра.
Лучшее, что можно порекомендовать родителям — это сохранять спокойствие и терпеливо пробовать различные новые методы.
Что же рекомендуют эксперты?
- Берите на руки и обнимайте своего ребенка. Объятия должны быть крепкими, но удобными. У вас на руках младенец будет чувствовать себя в безопасности.
- Прогулка с малышом. Иногда смены обстановки может быть достаточно, чтобы перенаправить внимание даже самого маленького ребенка. Ходьба из комнаты в комнату также может обеспечить смену обстановки, которая заинтересует младенца.
- Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics) по нормализации сна, пеленание может помочь вашему ребенку лучше контролировать свои конечности и считается безопасным для детей, которые еще не переворачиваются самостоятельно.
- Пойте и разговаривайте со своим ребенком. Младенцы любят звук голосов своих родителей, и это может обеспечить им дополнительный комфорт. Поэтому, даже если ваш ребенок плачет, не стесняйтесь говорить, читать, петь и ворковать, особенно в первые месяцы.
- Дайте ребенку сосать пустышку. Сосание пустышки может обеспечить ему ощущение дополнительного комфорта.
Когда звонить врачу по поводу колик у ребенка?
Родители с младенцем должны посетить педиатра минимум 6 раз на протяжении первых 12 мес его жизни. Здорового ребенка следует привести на прием к педиатру в возрасте 1 мес, 2 мес, 4 мес, 6 мес, 9 мес и 1 года. На визите к педиатру родители должны сообщить о всех симптомах, которые они наблюдали у ребенка, в том числе и о коликах. Если же колики наблюдаются у ребенка в возрасте старше 3 мес, вам стоит дополнительно обратиться к педиатру.
Кроме того, по данным Национальной медицинской библиотеки (National Library of Medicine) США, следует обратиться к педиатру немедленно, если плач у ребенка ассоциируется со следующими симптомами:
- повышенной температурой тела;
- сильной рвотой;
- диареей;
- примесью крови в стуле;
- другими нарушениями пищеварения.
Родителям детей с коликами рекомендуется обязательно находить время для себя, медитировать, совершать прогулки на свежем воздухе или вести дневник. Им важно сохранять спокойствие и контролировать собственное психическое здоровье.
По материалам www.medicalxpress.com
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