По данным исследования, выполненного на базе Абердинского университета (University of Aberdeen), во время пандемии резко возросло применение опиоидных анальгетиков у пациентов, ожидающих операции по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов.

Результаты исследования Quality & Safety опубликованы в медицинском журнале «The BMJ». Показано, что количество пациентов, применяющих опиоидные анальгетики в ожидании операции, увеличилось на 40% по сравнению с уровнем до пандемии.

Опиоидные анальгетики, такие как морфин и трамадол, применяются в случаях неэффективности других методов для обезболивания при остеоартрите. Однако существует большая доказательная база, подтверждающая негативное влияние опиоидных анальгетиков при длительном применении, особенно у лиц пожилого возраста. Кроме того, длительное применение опиоидных анальгетиков до операции также было связано с повышенным риском осложнений оперативного вмешательства и развитием опиоидной зависимости.

Увеличение применения опиоидных анальгетиков связано с тем, что в период пандемии COVID-19 время ожидания запланированного оперативного вмешательства в среднем увеличилось на 90 дней (по сравнению с длительностью ожидания до пандемии). Такие изменения вызваны необходимостью перепланировки больниц для оказания неотложной помощи, что привело к повсеместному откладыванию плановых ортопедических вмешательств.

Значительное количество пациентов ожидает эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов как одной из наиболее распространенных плановых операций. Так, по оценкам экспертов, во время первого пика пандемии во всем мире было отменено более 6 млн плановых ортопедических оперативных вмешательств.

Руководитель исследования Люк Фэрроу (Luke Farrow), научный сотрудник Института прикладных медицинских наук (Institute of Applied Health Sciences) Абердинского университета объяснил, что такая перепланировка больниц была необходима для уменьшения последствий пандемии COVID-19, но в то же время она имела негативное влияние на здоровье тех пациентов, чье плановое лечение было отложено.

COVID-19 стал причиной серьезных ограничений доступности плановых хирургических операций по протезированию тазобедренного и коленного суставов. Это привело к повышению выраженности болевого синдрома и ухудшению качества жизни больных. Обеспокоенность исследователей вызывает увеличение частоты назначения опиоидных анальгетиков таким больным.

В исследование было включено 452 пациента с северо-востока Шотландии, которые ожидали свою очередь на операцию по протезированию тазобедренного и коленного суставов. Было проведено сравнение количества больных, которым были назначены опиоидные анальгетики (из-за того, что операция была отложена) с количеством пациентов, перенесших операцию до пандемии.

Люк Фэрроу объяснил, что это исследование свидетельствует о риске возникновения неблагоприятных явлений, связанных с назначением опиоидных анальгетиков (развитие побочных действий, зависимости при длительном применении) из-за ограничений в оказании плановой медицинской помощи, связанных с пандемией COVID-19.

На сегодня все еще существует проблема наличия очереди на проведение своевременного тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов. Значительное количество пациентов, ожидающих операции, нуждается в альтернативных методах симптоматического лечения и анальгезии.

Л. Фэрроу призывает медицинских работников и пациентов по возможности избегать применения опиоидных препаратов из-за потенциальных негативных последствий их приема.

Он подчеркивает, что необходимо разработать более эффективные альтернативные методы симптоматической терапии болевого синдрома при остеоартрите и стремиться к увеличению количества оперативных вмешательств даже в условиях пандемии, чтобы снизить уровень применения опиоидных анальгетиков.

По материалам www.medicalxpress.com/news