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Новости медицины и фармацииКолхицин улучшает течение COVID-19

Колхицин улучшает течение COVID-19

Опубликовано  25.01.2021

Противовоспалительный препарат колхицин для перорального приема может предотвратить развитие осложнений и необходимость в госпитализации у пациентов с впервые диагностированным COVID-19 согласно пресс-релизу по результатам исследования ColCORONA.

Монреальский институт сердца (Montreal Heart Institute — MHI) — один из крупнейших исследовательских центров страны, сообщил 22 января о получении результатов клинического исследования ColCORONA, убедительно свидетельствующих об эффективности колхицина в лечении COVID-19. Так, при приеме препарата риск смерти или госпитализации у пациентов с COVID-19 снизился на 21% по сравнению с плацебо. Данный результат, полученный для глобальной популяции исследования из 4488 пациентов, расценен как статистически значимый. Так, у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 колхицин снизил количество госпитализаций на 25%, потребность в искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 50% и смертность на 44%. Через 1 мес терапии наблюдалось снижение риска наступления первичной комбинированной конечной точки — смерти или госпитализации — на 21% по сравнению с плацебо среди 4488 амбулаторных пациентов с положительным прямым тестом на вирус, включенных в глобальное исследование фазы 3.

COLCORONA — это дистанционное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование. Его проводили в Канаде, США, Европе, Южной Америке и Южной Африке с участием около 4500 пациентов с COVID-19, не госпитализированных на момент включения в исследование, по крайней мере с одним фактором риска развития осложнений COVID-19. Это крупнейшее в мире исследование, в котором изучали препарат для перорального приема у негоспитализированных пациентов с COVID-19. Лечение начинали с дозы 0,5 мг 2 раза в день — 3 дня, потом — 0,5 мг 1 раз в день на протяжении 27 дней.

Исследование организовано Координационным центром инноваций в области здравоохранения Монреальского института сердца (Montreal Heart Institute’s Montreal Health Innovations Coordinating Center — MHICC), профинансировано рядом правительственных и неправительственных организаций, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс. По информации СМИ, весной 2020 г. исследователи получили грант в размере 3 млн дол. США от фонда «COVID-19 Therapeutics Accelerator».

У пациентов с подагрой колхицин снижает фагоцитарную активность лейкоцитов и тем самым уменьшает выраженность воспалительного процесса. При подагре эффект наступает сравнительно поздно — примерно через 24 ч. Поэтому важно принять колхицин сразу после начала приступа, обычно по 0,5 мг 1–3 раза в сутки при остром приступе. Противопоказаниями для терапии колхицином являются прежде всего снижение клиренса креатинина или печеночная недостаточность. По этой причине его использование ограничено, особенно у пациентов пожилого возраста.

По материалам icm-mhi.org; montrealgazette.com; nhs.uk

Опубликовано  25.01.2021

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