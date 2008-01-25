«Коктейль» антитіл у боротьбі з мутаціями SARS-CoV-2

У ході лабораторних досліджень група вчених проаналізувала ефективність ряду терапевтичних засобів на основі антитіл до COVID-19 проти останніх мутацій SARS-CoV-2.

Дослідники відзначили, що деякі комбінації моноклональних антитіл менш ефективні проти нових варіантів SARS-CoV-2. Однак вони також виявили, що інші оновлені комбінації, або «коктейлі» моноклональних антитіл, які націлені на певні ділянки вірусу, що мутують рідше, показали багатообіцяючі результати в нейтралізації останніх вірусних мутацій.

Дослідження, результати якого опубліковані в журналі «Nature Medicine», пропонує напрямки розвитку майбутніх терапевтичних засобів, які можуть бути більш стійкими до мутацій SARS-CoV-2.

Дослідження терапевтичних засобів проти SARS-CoV-2

У зв’язку з пандемією COVID-19 у центрі уваги наукових досліджень опинилася розробка вакцин.

Однак вчені також вивчали інші терапевтичні засоби, які можуть бути ефективними для зниження передачі вірусу або зменшення тяжкості симптомів COVID-19.

Одна з таких технологій — моноклональні антитіла. За даними Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA), моноклональні антитіла розробляються в лабораторії і призначені для копіювання функції антитіл людини, що виробляються у відповідь на інфекцію, якою в даному разі є SARS-CoV-2.

Під час розробки терапевтичних засобів вчені також використовували антитіла, взяті у людей, що заразилися вірусом. Однак у багатьох випадках ці технології засновані на ранніх варіантах SARS-CoV-2. З поширенням вірусу з’являються нові мутації, які в деяких випадках можуть зробити вірус більш заразним.

Лабораторні тести

У новому дослідженні вчені хотіли вивчити ефективність лікування COVID-19 щодо варіантів SARS-CoV-2, які стали більш заразними після розвитку мутацій.

Дослідники протестували ці нові варіанти вірусу в лабораторних умовах, щоб визначити, наскільки ефективні різні терапевтичні засоби для їх нейтралізації.

Відомо, що SARS-CoV-2 використовує білок-шип для зараження клітин організму-господаря. Тож значна кількість розроблених терапевтичних засобів з використанням моноклональних антитіл були націлені саме на цю ділянку вірусу.

Однак саме білок-шип є місцем мутацій у найбільш трансмісивних нових варіантах вірусу.

Розробка коктейлю антитіл

Дослідники з Медичного центру Університету Вандербільта (Vanderbilt University Medical Center) у співпраці з Техаським університетом (University of Texas), Медичною школою Вашингтонського університету (Washington University School of Medicine), США, і швейцарською фірмою «Vir Biotechnology» розробили коктейлі антитіл проти мутацій SARS -CoV-2.

Професор Джеймс Кроу-молодший (James Crowe Jr.), директор Центру вакцин Вандербільта (Vanderbilt Vaccine Center — VVC) зазначив: «Ми вибрали 2 антитіла, щоб створити суміш, яка буде протидіяти «втечі» SARS-CoV-2. На щастя, ця робота і кілька інших нещодавно опублікованих статей демонструють, що захист, який забезпечується виявленими нами антитілами, які зараз проходять 6 різних клінічних випробувань 3-ї фази, має поширюватися на всі поточні варіанти SARS-CoV-2, що викликають занепокоєння. Використання наших коктейлів з варіантів стійких антитіл, ймовірно, стане важливим новим інструментом для боротьби з пандемією COVID-19».

За матеріалами medicalnewstoday.com