Все аптеки Украины
Новости медицины и фармации«Коктейль» антитіл у боротьбі з мутаціями SARS-CoV-2

«Коктейль» антитіл у боротьбі з мутаціями SARS-CoV-2

Опубликовано  12.03.2021

У ході лабораторних досліджень група вчених проаналізувала ефективність ряду терапевтичних засобів на основі антитіл до COVID-19 проти останніх мутацій SARS-CoV-2.

Дослідники відзначили, що деякі комбінації моноклональних антитіл менш ефективні проти нових варіантів SARS-CoV-2. Однак вони також виявили, що інші оновлені комбінації, або «коктейлі» моноклональних антитіл, які націлені на певні ділянки вірусу, що мутують рідше, показали багатообіцяючі результати в нейтралізації останніх вірусних мутацій.

Дослідження, результати якого опубліковані в журналі «Nature Medicine», пропонує напрямки розвитку майбутніх терапевтичних засобів, які можуть бути більш стійкими до мутацій SARS-CoV-2.

Дослідження терапевтичних засобів проти SARS-CoV-2

У зв’язку з пандемією COVID-19 у центрі уваги наукових досліджень опинилася розробка вакцин.

Однак вчені також вивчали інші терапевтичні засоби, які можуть бути ефективними для зниження передачі вірусу або зменшення тяжкості симптомів COVID-19.

Одна з таких технологій — моноклональні антитіла. За даними Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA), моноклональні антитіла розробляються в лабораторії і призначені для копіювання функції антитіл людини, що виробляються у відповідь на інфекцію, якою в даному разі є SARS-CoV-2.

Під час розробки терапевтичних засобів вчені також використовували антитіла, взяті у людей, що заразилися вірусом. Однак у багатьох випадках ці технології засновані на ранніх варіантах SARS-CoV-2. З поширенням вірусу з’являються нові мутації, які в деяких випадках можуть зробити вірус більш заразним.

Лабораторні тести

У новому дослідженні вчені хотіли вивчити ефективність лікування COVID-19 щодо варіантів SARS-CoV-2, які стали більш заразними після розвитку мутацій.

Дослідники протестували ці нові варіанти вірусу в лабораторних умовах, щоб визначити, наскільки ефективні різні терапевтичні засоби для їх нейтралізації.

Відомо, що SARS-CoV-2 використовує білок-шип для зараження клітин організму-господаря. Тож значна кількість розроблених терапевтичних засобів з використанням моноклональних антитіл були націлені саме на цю ділянку вірусу.

Однак саме білок-шип є місцем мутацій у найбільш трансмісивних нових варіантах вірусу.

Розробка коктейлю антитіл

Дослідники з Медичного центру Університету Вандербільта (Vanderbilt University Medical Center) у співпраці з Техаським університетом (University of Texas), Медичною школою Вашингтонського університету (Washington University School of Medicine), США, і швейцарською фірмою «Vir Biotechnology» розробили коктейлі антитіл проти мутацій SARS -CoV-2.

Професор Джеймс Кроу-молодший (James Crowe Jr.), директор Центру вакцин Вандербільта (Vanderbilt Vaccine Center — VVC) зазначив: «Ми вибрали 2 антитіла, щоб створити суміш, яка буде протидіяти «втечі» SARS-CoV-2. На щастя, ця робота і кілька інших нещодавно опублікованих статей демонструють, що захист, який забезпечується виявленими нами антитілами, які зараз проходять 6 різних клінічних випробувань 3-ї фази, має поширюватися на всі поточні варіанти SARS-CoV-2, що викликають занепокоєння. Використання наших коктейлів з варіантів стійких антитіл, ймовірно, стане важливим новим інструментом для боротьби з пандемією COVID-19».

За матеріалами medicalnewstoday.com

Опубликовано  12.03.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости