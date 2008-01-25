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Новости медицины и фармацииКогда необходимо обратиться к маммологу?

Когда необходимо обратиться к маммологу?

Опубликовано  17.07.2023

Маммолог — специалист по здоровью молочной железы. Зачастую люди думают, что маммолог лечит рак груди, но это неправильно. Маммолог диагностирует и лечит широкий спектр заболеваний молочной железы.

Доктор Лорен Корнелл (Lauren Cornell), специалист по заболеваниям молочной железы в клинике Майо (Mayo Clinic), США, отметила, что в ряде случаев необходимо посетить маммолога. Так, доктор Л. Корнелл проводит с пациентами беседы о скринингах и проверках для выявления рака груди, а также о потенциальных опасениях, связанных с раком, у пациентов.

Доктор Л. Корнелл сообщила, что многие факторы, в том числе семейный анамнез, обусловливают повышение риска развития рака молочной железы.

Оценка риска рака молочной железы включает определение ее маммографической плотности, репродуктивного анамнеза, гормональных воздействий в течение жизни. Это далеко не полный список факторов, влияющих на риск развития рака молочной железы.

Специалист по здоровью молочной железы также может предоставить пациенткам индивидуальную оценку риска развития рака, а затем разработать план профилактических мероприятий.

Л. Корнелл отметила, что важно обсудить факторы образа жизни, чтобы снизить риск развития рака молочной железы. Так, она рекомендует пациентам регулярные физические упражнения, поддержание здоровой массы тела, ограничение употребления алкоголя и соблюдение рациона питания с включением значительного количества цельных растительных продуктов.

Л. Корнелл подчеркнула, что необходимо безотлагательно обратиться к маммологу в случае:

  • изменения формы груди;
  • изменения размера груди;
  • припухлости/уплотнения в груди или подмышечной впадине;
  • появления выделений из сосков.

Также маммолог может рекомендовать генетическое тестирование для определения генетических факторов риска развития рака молочной железы.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  17.07.2023

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