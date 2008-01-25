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Новости медицины и фармацииКлюква: подарок природы для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей

Клюква: подарок природы для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей

Опубликовано  24.04.2023

В недавнем глобальном исследовании Кокрановского формата было показано, что употребление клюквенного сока и диетических добавок из клюквы способствует снижению риска развития симптоматических инфекций мочевыводящих путей у женщин на 25%, а у лиц, предрасположенных к возникновению таких инфекций, после проведения медицинских вмешательств (например лучевой терапии в зоне малого таза) — на 53%. При этом использование клюквенного сока или диетических добавок, содержащих экстракт клюквы, помогало снизить риск развития инфекций мочевыводящих путей у детей на более чем 50%.

В то же время обзор 24 исследований, проведенный в 2012 г., не продемонстрировал эффективности диетических добавок на основе клюквы в профилактике инфекций мочевыводящих путей.

Ученые из Университета Флиндерса (Flinders University) и Детской больницы в Вестмиде (Children’s Hospital at Westmead) стремились предоставить обновленные данные в отношении эффективности диетических добавок на основе клюквы в профилактике инфекций мочевыводящих путей.

В обзор было включено более 50 исследований, охватиивших около 9000 человек.

Ведущий автор исследования доктор Габриэль Уильямс (Gabrielle Williams) рассказал, что инфекции мочевыводящих путей наблюдаются у около ⅓ женщин. Риск развития таких инфекций также высок у лиц пожилого возраста и пациентов с травмами спинного мозга.

Эпидемиолог из Университета Флиндерса доктор Жаклин Стивенс (Jacqueline Stephens) — соавтор исследования. Она объяснила, что нелеченые инфекции мочевыводящих путей повышают риск развития инфекционных заболеваний почек (например пиелонефрита) и сепсиса. Ж. Стивенс подчеркнула, что в большинстве случаев антибиотики эффективны при инфекциях мочеполовых путей. При неосложненных инфекциях возможно даже однократное применение антибактериального препарата. Но у части пациентов инфекции мочевыводящих путей рецидивируют. Клюквенный сок и диетические добавки на основе клюквы являются эффективными и безопасными средствами профилактики таких рецидивов.

В то же время в исследовании было показано, что клюквенный сок и диетические добавки, содержащие экстракт клюквы, не способствуют снижению риска развития/рецидива инфекций мочевыводящих путей у беременных, лиц пожилого возраста и у людей с нарушениями опорожнения мочевого пузыря.

Старший автор исследования профессор Джонатан Крейг (Jonathan Craig), вице-президент и исполнительный декан Колледжа медицины и общественного здравоохранения (College of Medicine & Public Health) Университета Флиндерса, объяснил, что в обзоре были проанализированы результаты исследований, начиная с средины 1990-х годов и по настоящее время.

Ученые подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования для определения категорий пациентов, у которых препараты клюквы наиболее эффективны в лечении и профилактике инфекций мочевыводящих путей.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  24.04.2023

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