Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииКлинические рекомендации по респираторной терапии у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями

Клинические рекомендации по респираторной терапии у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями

Опубликовано  17.03.2023

Американский колледж врачей-пульмонологов (The American College of Chest Physicians — CHEST) недавно выпустил новое клиническое руководство по респираторной терапии пациентов с нервно-мышечными заболеваниями и слабостью дыхательных мышц.

Руководство было опубликовано в журнале «CHEST» и содержит 15 рекомендаций и 2 заявления.

Рекомендации были одобрены Американской ассоциацией респираторной помощи (American Association for Respiratory Care), Американским торакальным обществом (American Thoracic Society), Американской академией медицины сна (American Academy of Sleep Medicine) и Канадским торакальным обществом (Canadian Thoracic Society).

Данное клиническое руководство включает рекомендации по проведению вентиляции с помощью мундштука, переходу на домашнюю искусственную вентиляцию легких, управлению секрецией слюны и очистке дыхательных путей.

Акрам Хан (Akram Khan) — доктор медицинских наук, доцент кафедры пульмонологии, аллергии и реаниматологии Орегонского университета здравоохранения и науки (Oregon Health & Science University) и ведущий автор руководства. Он объяснил, что слабость дыхательных мышц является серьезной проблемой у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями. Она может привести к неадекватной вентиляции, ночной гиповентиляции и нарушению отхождения мокроты, что часто является причиной летального исхода у таких больных.

А. Хан подчеркнул, что руководство потенциально будет способствовать стандартизации и улучшению ухода за пациентами с нервно-мышечными заболеваниями:

  1. у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями и хронической дыхательной недостаточностью рекомендуется применять неинвазивную вентиляцию легких (настоятельная рекомендация);
  2. больным с нервно-мышечными заболеваниями, которым требуется неинвазивная вентиляция легких, рекомендуется ее индивидуализировать (условная рекомендация);
  3. пациентам с нервно-мышечными заболеваниями с риском развития дыхательной недостаточности рекомендуется проводить тестирование функции легких не реже 1 раза в 6 мес в зависимости от течения заболевания (условная рекомендация);
  4. у больных с нейромышечными заболеваниями и слюнотечением рекомендуется применение антихолинергического препарата в качестве терапии первой линии с продолжением использования при наличии ощутимых преимуществ по сравнению с побочными эффектами (условная рекомендация).

При этом рекомендации классифицированы как рекомендуемые и условные, в зависимости от наличия доказательств их эффективности. Часть из них не классифицирована, поскольку уровень доказательств недостаточен и рекомендация является консенсусным мнением экспертов.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  17.03.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости