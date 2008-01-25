Американский колледж врачей-пульмонологов (The American College of Chest Physicians — CHEST) недавно выпустил новое клиническое руководство по респираторной терапии пациентов с нервно-мышечными заболеваниями и слабостью дыхательных мышц.

Руководство было опубликовано в журнале «CHEST» и содержит 15 рекомендаций и 2 заявления.

Рекомендации были одобрены Американской ассоциацией респираторной помощи (American Association for Respiratory Care), Американским торакальным обществом (American Thoracic Society), Американской академией медицины сна (American Academy of Sleep Medicine) и Канадским торакальным обществом (Canadian Thoracic Society).

Данное клиническое руководство включает рекомендации по проведению вентиляции с помощью мундштука, переходу на домашнюю искусственную вентиляцию легких, управлению секрецией слюны и очистке дыхательных путей.

Акрам Хан (Akram Khan) — доктор медицинских наук, доцент кафедры пульмонологии, аллергии и реаниматологии Орегонского университета здравоохранения и науки (Oregon Health & Science University) и ведущий автор руководства. Он объяснил, что слабость дыхательных мышц является серьезной проблемой у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями. Она может привести к неадекватной вентиляции, ночной гиповентиляции и нарушению отхождения мокроты, что часто является причиной летального исхода у таких больных.

А. Хан подчеркнул, что руководство потенциально будет способствовать стандартизации и улучшению ухода за пациентами с нервно-мышечными заболеваниями:

у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями и хронической дыхательной недостаточностью рекомендуется применять неинвазивную вентиляцию легких (настоятельная рекомендация); больным с нервно-мышечными заболеваниями, которым требуется неинвазивная вентиляция легких, рекомендуется ее индивидуализировать (условная рекомендация); пациентам с нервно-мышечными заболеваниями с риском развития дыхательной недостаточности рекомендуется проводить тестирование функции легких не реже 1 раза в 6 мес в зависимости от течения заболевания (условная рекомендация); у больных с нейромышечными заболеваниями и слюнотечением рекомендуется применение антихолинергического препарата в качестве терапии первой линии с продолжением использования при наличии ощутимых преимуществ по сравнению с побочными эффектами (условная рекомендация).

При этом рекомендации классифицированы как рекомендуемые и условные, в зависимости от наличия доказательств их эффективности. Часть из них не классифицирована, поскольку уровень доказательств недостаточен и рекомендация является консенсусным мнением экспертов.

По материалам www.medicalxpress.com