Кларитромицин: вопросы и ответы

Кларитромицин — антибиотик из группы макролидов.

Ряд клинико-фармакологических особенностей обусловливает широкое применение препарата при инфекционных заболеваниях бактериальной природы.

Так, кларитромицин:

проявляет бактериостатическое действие;

имеет широкий спектр действия, включая так называемую атипичную флору (микоплазмы, хламидии, легионеллы);

обладает низкой токсичностью и благоприятным профилем безопасности;

эффективен в терапии пациентов с различными бактериальными инфекциями, что продемонстрировано в большом количестве исследований;

благоприятно влияет на иммунную систему: препарат способствует повышению фагоцитарной активности нейтрофилов и макрофагов, что показано в исследованиях;

проявляет синергизм c комплементом сыворотки крови в бактерицидном эффекте;

способствует повышению активности Т-киллеров;

оказывает местное противовоспалительное действие (ингибирует синтез провоспалительных цитокинов), что показано в исследованиях;

широко применяется в терапии пациентов с инфекционными заболеваниями бактериальной природы, поскольку способствует устранению интраназальной гиперсекреции, уменьшению образования мокроты, улучшению реологических свойств бронхиального секрета.

При каких заболеваниях применяют кларитромицин?

Кларитромицин применяется при широком спектре заболеваний, вызываемых различными бактериями, включая:

заболевания респираторной системы (синусит; тонзиллит; бронхит, острый и обострение хронического; обострение хронической обструктивной болезни легких; пневмония);

инфекции кожи, подкожной клетчатки и подлежащих тканей (раневые инфекции, фурункулез);

микобактериальные инфекции, вызванные avium/intracellulare/chelonae/fortuitum/kansasii, в то же время не применяется при туберкулезе (возбудитель — M. tuberculosis);

инфекции одонтогенного происхождения в стоматологии;

Helicobacter pylori — в схемах эрадикации.

В каких лекарственных формах выпускается кларитромицин?

Таблетки 500 мг;

таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг;

гранулы для приготовления оральной суспензии 125 мг/5 мл и 250 мг/5 мл;

порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг во флаконах.

Как принимать таблетки кларитромицина?

Таблетки кларитромицина следует принимать:

внутрь;

не разжевывая;

запивая достаточным количеством воды;

независимо от приема пищи.

Каковы особенности приема таблеток кларитромицина с модифицированным высвобождением?

Таблетки кларитромицина с модифицированным высвобождением принимают 1 раз в сутки, ежедневно в одно и то же время.

В каких дозах принимают таблетки кларитромицина?

Доза и длительность применения определяются индивидуально лечащим врачом в зависимости от диагноза, тяжести заболевания, динамики интенсивности симптомов.

Средняя доза кларитромицина составляет 250 мг каждые 12 ч.

При тяжелых инфекционных заболеваниях детям в возрасте старше 12 лет и взрослым может быть рекомендована доза 500 мг каждые 12 ч.

Обычная длительность лечения составляет 6–14 дней. Например, при пневмонии рекомендуется применять антибиотик на протяжении 3 сут после нормализации температуры тела пациента. В то же время курс лечения может быть продлен даже при нормализации температуры тела, например, при выраженном лейкоцитозе.

Как часто можно принимать кларитромицин?

Не следует принимать кларитромицин чаще, чем спустя 3 мес после предыдущего курса лечения данным препаратом. Это связано с высоким риском антибиотикорезистентности на протяжении этого периода.

Применяется ли кларитромицин у детей?

Кларитромицин применяют в педиатрической практике:

кларитромицин в форме гранул для приготовления оральной суспензии применяется для лечения детей в возрасте старше 6 мес;

кларитромицин в форме таблеток применяют для лечения детей в возрасте старше 12 лет;

кларитромицин в форме порошка для приготовления раствора для инфузий применяют в лечении детей в возрасте старше 12 лет.

В какой дозе рекомендуется применять кларитромицин у детей в возрасте 6 мес — 12 лет?

При немикобактериальных инфекциях — 7,5 мг/кг массы тела 2 раза в сутки.

При микобактериальных инфекциях может применяться доза 7,5–15 мг/кг массы тела 2 раза в сутки.

Доза препарата рассчитывается, исходя из того, что 5 мл суспензии содержат 125 или 250 мг действующего вещества.

Максимальная доза — 500 мг 2 раза в сутки.

В каких дозах применяется кларитромицин внутривенно?

Кларитромицин внутривенно применяется при бактериальных инфекциях у детей в возрасте старше 12 лет и взрослых.

Обычно используют дозу 500 мг 2 раза в сутки.

Длительность курса лечения определяется индивидуально.

При удовлетворительной клинической динамике после 3–5 дней внутривенного введения пациенту может быть рекомендована ступенчатая терапия — то есть переход на прием таблетированной формы препарата.

Какие растворы применяются для приготовления раствора кларитромицина для инфузий?

Раствор кларитромицина для инфузий готовится в 2 этапа.

Так, сначала готовится первичный раствор с применением 10 мл стерильной воды для инъекций. На данном этапе нельзя применять другие растворители!

Затем полученный первичный раствор разводится в 250 мл 0,9% физиологического раствора натрия хлорида, 5% раствора глюкозы, раствора Рингера лактат и некоторых других.

Кларитромицин нельзя смешивать в одном флаконе с другими лекарственными препаратами.

Можно ли применять кларитромицин водителям автотранспорта?

Да, но соблюдая осторожность. Это связано с тем, что:

при заболеваниях, при которых рекомендован кларитромицин, может наблюдаться интоксикационный синдром и гипертермия, на фоне которых может нарушаться скорость реакций;

кларитромицин может вызывать такие побочные эффекты, как головокружение, сонливость, судороги, нарушения и потеря сознания.

Применяется ли кларитромицин при пневмонии?

Да. Кларитромицин — антибиотик из группы макролидов. Именно антибиотики этой фармакологической группы являются одними из наиболее часто применяемых при негоспитальных бактериальных пневмониях, в том числе вызванных атипичной флорой. Так, он высокоактивен в отношении наиболее распространенных типичных (пневмококки) и атипичных (хламидии, микоплазмы, легионеллы) возбудителей негоспитальных пневмоний.

У пациентов 1-й клинической группы (то есть молодого возраста, без тяжелых сопутствующих заболеваний, которые не принимали антибиотики на протяжении предшествующих 3 мес до заболевания и которые получают лечение амбулаторно) кларитромицин может быть назначен в качестве:

стартового антибиотика (прежде всего у пациентов с подозрением на атипичную этиологию заболевания и/или аллергией на β-лактамные антибиотики);

замены аминопенициллина при его неэффективности.

У пациентов 2-й клинической группы (в эту группу включают лиц, которые применяли антибиотики на протяжении предшествующих настоящему заболеванию 3 мес и у которых диагностированы различные сопутствующие заболевания) кларитромицин применяется в комбинации с β-лактамными антибиотиками.

Пациентам 3-й клинической группы (нуждаются в лечении в стационаре) также может быть рекомендован кларитромицин. В данном случае он комбинируется с защищенными аминопенициллинами (например амоксициллин/клавулановая кислота) или цефалоспоринами 3-го поколения (цефтриаксон, цефоперазон, цефиксим, цефподоксим).

Пациентам 4-й клинической группы, поскольку это больные с тяжелым течением пневмонии, может быть рекомендован кларитромицин в форме порошка для приготовления раствора для инфузий в комбинации с другими антибиотиками, также вводимыми парентерально (в том числе β-лактамными).

При внутрибольничной пневмонии кларитромицин применяют только в комбинации с другими антибактериальными препаратами.

Применяется ли кларитромицин в комплексной терапии пациентов с поражением легких при коронавирусной инфекции COVID-19 («ковидной пневмонии»)?

Коронавирусная инфекция — вирусное заболевание. Антибиотики применяются в лечении пациентов с COVID-19 только при наличии диагностированных или подозреваемых бактериальных осложнений. Наличие изменений на рентгенограмме/признаков поражения легких на компьютерной томографии как отдельно взятый признак не говорит о развитии бактериальных осложнений и оценивается в комплексе с другими симптомами и результатами дополнительных методов обследования. Признаками бактериальных осложнений является ряд клинических (фебрильная температура тела более 3–5 дней, выраженная интоксикация, частый продуктивный кашель и отхождение гнойной мокроты) и лабораторных (выраженный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, нейтропения, повышение уровня прокальцитонина) признаков. Кроме того, риск развития бактериальных осложнений выше у лиц в возрасте старше 65 лет и с диагностированными тяжелыми сопутствующими заболеваниями (застойная сердечная недостаточность, сахарный диабет, злокачественные новообразования и др).

Применяется ли кларитромицин при остром бронхите?

Острый бронхит чаще всего вызывают респираторные вирусы (риновирусы, аденовирусы, коронавирусы и др.). Также острый бронхит может быть вызван бактериями (в том числе атипичной флорой — микоплазмами, хламидиями) и неинфекционными причинами (например вдыханием различных аллергенов, дыма, химических веществ, курением табака или марихуаны). По оценкам экспертов, до 90% случаев острого бронхита имеют вирусную этиологию и применение антибиотиков не показано.

В то же время при наличии ряда симптомов/факторов риска лечащий врач может рекомендовать применение кларитромицина при остром бронхите:

при предшествующем развитию симптомов острого бронхита тесном контакте с больным коклюшем (поскольку высока вероятность развития коклюша у пациента);

детям в возрасте младше 6 лет при отсутствии клинического улучшения в течение недели от начала заболевания и проведения симптоматической терапии;

пациентам в возрасте старше 65 лет при наличии сопутствующих заболеваний (например сердечной недостаточности, сахарного диабета, злокачественных новообразований и др.);

пациентам с обоснованным клиническим подозрением на наличие бактериальной инфекции (с тяжелым общим состоянием, частым продуктивным кашлем с отхождением гнойной мокроты, фебрильной температурой тела) и при наличии лабораторных признаков вероятной бактериальной инфекции (выраженный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево).

Какие же критерии определяют длительность курса лечения и отмены кларитромицина?

Продолжительность курса лечения определяет лечащий врач индивидуально. В то же время ориентировочными критериями для завершения курса лечения являются:

отсутствие симптомов интоксикации;

температура тела ниже 37,5 °С на протяжении 3 сут;

отсутствие артериальной гипотензии, тахикардии — то есть стабильные показатели гемодинамики;

отсутствие одышки, частота дыхания не более 20 в минуту;

при пневмонии, бронхите — снижение интенсивности кашля, уменьшение количества отделяемой мокроты, отсутствие гнойной мокроты, уменьшение количества выслушиваемых аускультативно хрипов над поверхностью легких;

лейкоцитоз <9•10 9 /л;

/л; уровень палочкоядерных нейтрофилов менее 5%.

В каких случаях необходима замена кларитромицина другим препаратом?

Обратиться к лечащему врачу для возможной коррекции рекомендованной антибиотикотерапии необходимо:

при отсутствии клинических признаков улучшения в течение 48–72 ч от начала терапии;

на любом этапе лечения при увеличении выраженности симптомов заболевания;

при развитии тяжелых побочных эффектов;

если было проведено микробиологическое исследование до начала стартовой эмпирической антибиотикотерапии и по его результатам выявлена нечувствительность возбудителя инфекции к кларитромицину.

С какими антибиотиками рационально комбинировать кларитромицин?

При необходимости применения 2 и более антибактериальных препаратов одновременно наиболее эффективны комбинации кларитромицина с пенициллинами (амоксициллин), защищенными пенициллинами (амоксициллин/клавулановая кислота), цефалоспоринами (цефтриаксон, цефподоксим), карбапенемами (меропенем).