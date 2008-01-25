Кишечная инфекция? Каким продуктам питания отдать предпочтение? 

Вирусный гастроэнтерит — это кишечная инфекция, характеризующаяся развитием водянистой диареи, спазматической боли в животе, тошноты или рвоты, головной, мышечной боли и иногда лихорадки. Его часто называют «кишечной инфекцией» или «желудочным гриппом». Заражение происходит при контакте с инфицированным человеком или при употреблении инсеминированной патогенными вирусами пищи или воды.

Расстройство желудка — распространенный симптом вирусного гастроэнтерита. Важный симптом — снижение аппетита или нежелание употреблять пищу даже при ощущении чувства голода, поскольку после приема пищи выраженность симптомов гастроэнтерита может увеличиваться.

Каким же продуктам питания отдать предпочтение при вирусном гастроэнтерите?

Избегайте употребления твердой пищи в течение нескольких часов. Вместо этого пейте воду, бульоны, чаи и спортивные напитки без кофеина. Сосредоточьтесь на частом питье небольшими порциями, чтобы избежать обезвоживания — основного осложнения инфекционного гастроэнтерита.

Через несколько часов начните есть небольшими порциями пресные продукты с низким содержанием клетчатки, такие как картофельное пюре, лапша, крекеры, тосты, желе, бананы, рис и курица.

Будьте осторожны с лекарственными средствами. Применять безрецептурные лекарственные средства, такие как ибупрофен, нужно с осторожностью, поскольку они могут вызвать расстройство желудка. Обсудите прием лекарственных средств со своим лечащим врачом, чтобы избежать потенциальных побочных эффектов. Если у вас выраженные симптомы, лечащий врач может порекомендовать препараты, способствующие уменьшению выраженности диареи и/или тошноты.

В зависимости от причины симптомы вирусного гастроэнтерита обычно развиваются примерно через 1–3 дня после заражения. Выраженность симптомов может быть различной, а длительность заболевания составлять от нескольких дней до недели.

Обычно вирусный гастроэнтерит можно лечить в домашних условиях.

Обратиться к врачу следует при наличии следующих симптомов:

выраженного обезвоживания;

длительной диареи;

длительной рвоты;

крови в кале;

выраженной боли в животе;

заболевание длится более одной недели.

У маленьких детей, лиц пожилого возраста и лиц с ослабленной иммунной системой чаще возникают осложнения, связанные с вирусным гастроэнтеритом.

Профилактика

Гигиена рук: обязательно мойте руки с мылом и водой, особенно после посещения туалета, перед приготовлением еды и приемом пищи.

Правильно готовьте и обрабатывайте продукты питания, чтобы предупредить распространение инфекции с пищей.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org