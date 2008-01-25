Кишечная инфекция? Каким продуктам питания отдать предпочтение?
Вирусный гастроэнтерит — это кишечная инфекция, характеризующаяся развитием водянистой диареи, спазматической боли в животе, тошноты или рвоты, головной, мышечной боли и иногда лихорадки. Его часто называют «кишечной инфекцией» или «желудочным гриппом». Заражение происходит при контакте с инфицированным человеком или при употреблении инсеминированной патогенными вирусами пищи или воды.
Расстройство желудка — распространенный симптом вирусного гастроэнтерита. Важный симптом — снижение аппетита или нежелание употреблять пищу даже при ощущении чувства голода, поскольку после приема пищи выраженность симптомов гастроэнтерита может увеличиваться.
Каким же продуктам питания отдать предпочтение при вирусном гастроэнтерите?
- Избегайте употребления твердой пищи в течение нескольких часов. Вместо этого пейте воду, бульоны, чаи и спортивные напитки без кофеина. Сосредоточьтесь на частом питье небольшими порциями, чтобы избежать обезвоживания — основного осложнения инфекционного гастроэнтерита.
- Через несколько часов начните есть небольшими порциями пресные продукты с низким содержанием клетчатки, такие как картофельное пюре, лапша, крекеры, тосты, желе, бананы, рис и курица.
- Будьте осторожны с лекарственными средствами. Применять безрецептурные лекарственные средства, такие как ибупрофен, нужно с осторожностью, поскольку они могут вызвать расстройство желудка. Обсудите прием лекарственных средств со своим лечащим врачом, чтобы избежать потенциальных побочных эффектов. Если у вас выраженные симптомы, лечащий врач может порекомендовать препараты, способствующие уменьшению выраженности диареи и/или тошноты.
В зависимости от причины симптомы вирусного гастроэнтерита обычно развиваются примерно через 1–3 дня после заражения. Выраженность симптомов может быть различной, а длительность заболевания составлять от нескольких дней до недели.
Обычно вирусный гастроэнтерит можно лечить в домашних условиях.
Обратиться к врачу следует при наличии следующих симптомов:
- выраженного обезвоживания;
- длительной диареи;
- длительной рвоты;
- крови в кале;
- выраженной боли в животе;
- заболевание длится более одной недели.
У маленьких детей, лиц пожилого возраста и лиц с ослабленной иммунной системой чаще возникают осложнения, связанные с вирусным гастроэнтеритом.
Профилактика
- Гигиена рук: обязательно мойте руки с мылом и водой, особенно после посещения туалета, перед приготовлением еды и приемом пищи.
- Правильно готовьте и обрабатывайте продукты питания, чтобы предупредить распространение инфекции с пищей.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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