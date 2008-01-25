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Новости медицины и фармацииКардиоваскулярный риск: насколько важна коррекция факторов риска в молодом возрасте?

Кардиоваскулярный риск: насколько важна коррекция факторов риска в молодом возрасте?

Опубликовано  09.01.2024

В результате исследования установлено, что артериальная гипертензия и повышенный уровень холестерина у лиц в возрасте младше 55 лет обусловливают повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте. При этом риск сохраняется даже при последующем контроле этих факторов в возрасте старше 55 лет.

Исследователи объяснили, что заболевания сердечно-сосудистой системы обычно являются результатом взаимодействия совокупности факторов риска, включая генетические.

Результаты исследования опубликованы в журнале «PLOS ONE».

В исследовании использованы данные из британского биобанка (UK Biobank).

Ученые провели рандомизированный анализ из 3 выборок участников. Участники исследования были разделены на 3 группы:

  • у 136 648 участников выявлен высокий уровень холестерина;
  • у 135 431 участников выявлено повышенное систолическое артериальное давление;
  • у 24 052 участников диагностирована ишемическая болезнь сердца.

В результате исследования установлено, что у лиц с повышенным систолическим артериальным давлением и уровнем холестерина в раннем и среднем возрасте отмечен повышенный риск развития ишемической болезни сердца, независимо от их уровня систолического артериального давления и холестерина в более позднем возрасте.

Исследователи отметили, что влияние уровня систолического артериального давления и холестерина в плазме крови на риск развития ишемической болезни сердца уменьшалось с возрастом. В то же время влияние генетических факторов на риск развития некоторых заболеваний, включая сердечно-сосудистые, снижается в более позднем возрасте.

Ученые объяснили, что, таким образом, эффективность применения статинов и антигипертензивных препаратов зачастую снижается с возрастом.

Эксперты отметили, что пожилой возраст не должен быть причиной отказа от липидоснижающей и антигипертензивной терапии. В то же время они подчеркнули важность выявления повышенного уровня холестерина в плазме крови и повышенного артериального давления у лиц молодого возраста и проведения соответствующего лечения. Так, лечение лиц молодого возраста необходимо для минимизации накопленного воздействия исследуемых модифицируемых факторов риска на протяжении всей их жизни.

Факторы риска повышения артериального давления и уровня холестерина

По оценкам экспертов, образ жизни играет значительную роль как в повышении уровня холестерина, так и артериального давления.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, некоторые факторы риска повышения артериального давления включают:

  • нерациональное питание, особенно рацион с высоким содержанием натрия и низким содержанием калия;
  • гиподинамию (низкая физическая активность);
  • ожирение;
  • злоупотребление алкоголем;
  • курение или употребление табака другими способами.

По данным CDC, факторы риска повышения уровня холестерина в плазме крови включают:

  • сахарный диабет II типа;
  • ожирение;
  • рацион питания с высоким содержанием насыщенных и трансжиров;
  • гиподинамию (низкая физическая активность);
  • курение.

Таким образом, нерациональное питание, гиподинамия, курение и ожирение являются факторами риска повышения как уровня холестерина, так и артериального давления.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  09.01.2024

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