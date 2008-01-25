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Новости медицины и фармацииКардиологическая помощь на дому: новое клиническое руководство

Кардиологическая помощь на дому: новое клиническое руководство

Опубликовано  29.09.2023

Американский колледж кардиологов (American College of Cardiology) выпустил учебное пособие по кардиологической помощи на дому, которое предоставляет специалистам по лечению сердечно-сосудистых заболеваний инструменты и ресурсы для оказания высококачественной, ориентированной на пациента помощи в домашних условиях.

Уход на дому определяется как любая форма медицинской помощи, оказываемая на дому у пациента. Уход на дому включает и оказание виртуальной помощи, широко внедренное в систему здравоохранения во время пандемии COVID-19.

В то время как другие страны интегрировали модели ухода на дому в свою систему здравоохранения, в США отмечено значительное уменьшение количества вызовов медицинских работников на дом и ухода на дому после 1997 г., поскольку в этот период были ограничены льготы для снижения экономических расходов на медицинскую помощь.

Ниви П. Амин (Nivee P. Amin), доктор медицинских наук, председатель комитета по написанию учебного пособия Американского колледжа кардиологов по уходу на дому, отметил, что интерес к медицинской помощи и уходу на дому значительно возрос за последние несколько лет. В то же время медицинские услуги на дому часто остаются недостаточно используемыми, особенно в случае неотложной и специализированной помощи. Учитывая увеличение количества случаев хронических заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, крайне важно, чтобы все возможности надлежащего ухода на дому были рассмотрены.

В руководстве Американского колледжа кардиологов представлен весь спектр возможностей оказания кардиологической помощи на дому в США, в том числе:

  • преимущества и недостатки базовой и расширенной кардиологической помощи на дому;
  • руководящие принципы и цели разработки программы ухода на дому;
  • ключевые показатели эффективности для измерения успеха программ ухода на дому;
  • другие ключевые области, охватываемые рабочим пособием, включают проблемы, связанные с уходом на дому, объемами медицинского обслуживания на дому, программными соображениями по уходу на дому и возмещением расходов.

Также в руководстве представлены клинические случаи, в которых интеграция ухода на дому может оказаться эффективной:

  • плановое амбулаторное чрескожное коронарное вмешательство и вмешательство на периферических сосудах;
  • установка сердечного имплантируемого электронного устройства;
  • электрофизиологическая катетерная абляция;
  • уход на дому после острого коронарного синдрома или критической ишемии конечностей;
  • лечение хронической аритмии;
  • сердечная недостаточность.

По оценкам экспертов, в дальнейшем оказание медицинской помощи на дому больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет расширяться, и специалистам, занимающимся лечением сердечно-сосудистых заболеваний, следует рассмотреть возможности повышения доступности и эффективности ухода на дому.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  29.09.2023

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