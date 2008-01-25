Дослідники опублікували список з 57 лікарських засобів, які можуть взаємодіяти з канабіноїдними продуктами, включаючи канабіс і масло канабідіолу (cannabidiol — CBD). До списку входять антикоагулянти, знеболювальні та протизаплідні лікарські засоби.

Питання про легалізацію канабісу є досить суперечливим. У 2013 р. результати опитування показали, що трохи більше половини (52%) дорослих в США підтримали легалізацію канабісу.

Хоча канабіс залишається незаконним на федеральному рівні, наразі 33 штати США легалізували один або кілька компонентів рослини канабісу. Медичний канабіс також дозволений законом в деяких країнах.

Крім більш традиційних способів вживання канабісу, таких як куріння, зростає інтерес до використання масла CBD, яке містить тільки CBD, а не психоактивний компонент канабісу, дельта-9-тетрагідроканабінол (delta-9-tetrahydrocannabinol — THC).

Масло CBD має кілька передбачуваних переваг, включаючи управління тривогою і болем. Масло CBD, отримане з коноплі, було легалізовано на всій території США в 2018 р.

Останні дані демонструють величезне зростання продажу продуктів CBD в країні: починаючи з трохи більше 100 млн дол. США в 2014 р. до 845 млн дол. у 2019 р.

Хоча все більше людей вживають канабіноїдні продукти, є обмежена інформація про те, як саме ці продукти можуть взаємодіяти з іншими лікарськими засобами.

Щоб подолати цю прогалину в знаннях, дослідники з Медичного коледжу штату Пенсільванія в Херші (Penn State College of Medicine in Hershey), США, опублікували список рецептурних лікарських засобів, які можуть не працювати належним чином, коли люди приймають їх разом з медичними канабіноїдами, маслом CBD, медичним або рекреаційним канабісом.

Результати дослідження, опубліковані в журналі «Medical Cannabis and Cannabinoids», можуть допомогти лікарям більш безпечно призначати лікарські засоби особам, що вживають канабіноїдні продукти.

Лікарська взаємодія

Зростаюча кількість продуктів, отриманих з канабісу, може мати різну концентрацію канабіноїдів THC і CBD. Як пояснює співавтор нового дослідження професор Кент Врана (Kent Vrana), ці розбіжності викликають особливе занепокоєння щодо нерегульованих канабіноїдних продуктів.

«Нерегульовані продукти часто містять ті ж активні інгредієнти, що й медичні канабіноїди, хоча вони можуть бути наявними в різних концентраціях», — зазначає К. Врана.

У даний час дуже мало інформації про те, як ці продукти — навіть регульовані — можуть впливати на дію інших рецептурних лікарських засобів. Тому К. Врана і його колега — фармацевт Пол Кочіс (Paul Kocis) склали список потенційних взаємодій між канабіноїдами та рецептурними лікарськими засобами.

Вчені шукали канабіноїдні продукти, які можуть вплинути на те, як швидко організм розщеплює інші лікарські засоби. Вони оцінили 4 канабіноїди, включаючи продукти, що містять тільки CBD, а також продукти, що містять THC (дронабінол, набілон, CBD і набіксимол).

Для цього дослідники вивчили список ферментів, які обробляють THC і CBD, і порівняли його з інформацією про призначувані лікарські засоби з метою визначити будь-які лікарські взаємодії.

Дослідники надали список з 57 рецептурних препаратів, на які може вплинути вживання канабіноїдів.

Список препаратів

У списку відображається ряд лікарських засобів, включаючи антидепресанти (наприклад амітриптилін, кломіпрамін і лофепрамін), оральні контрацептиви (етинілестрадіол), опіоїдні знеболювальні (фентаніл); гормони щитовидної залози (левотироксин), седативні засоби (пропофол) і антикоагулянти (аценокумарол і варфарин).

Повний список ліків доступний на вебсайті штату Пенсільванія.

У нього входять лікарські засоби, які мають вузький терапевтичний індекс. Це значить, що між терапевтичною і токсичною дозою є зовсім невеликий проміжок. Вузький терапевтичний індекс робить взаємодії, які можуть підсилити дію цих препаратів, серйозною медичною проблемою.

Дослідники також опублікували більш повний список із 139 лікарських засобів, які можуть взаємодіяти з канабіноїдами, але ця взаємодія є менш ризикованою. Автори заявляють, що вони будуть регулярно оновлювати ці списки у міру отримання схвалення нових лікарських засобів і появи нових доказів.

Серцевий ризик

Можливі побічні ефекти від одночасного застосування канабіноїдів з рецептурними лікарськими засобами включають запаморочення, сплутаність свідомості та седативний ефект, але автори також попереджають про більш серйозні проблеми, у тому числі про негативний вплив на серце.

Вчені стверджують, що зміни артеріального тиску і серцевого ритму можливі у разі, якщо пацієнти приймають канабіноїди з лікарськими засобами, які чинять аналогічну дію на серцево-судинну систему.

Вони рекомендують лікарям враховувати вживання канабіноїдів при призначенні лікарських засобів і заохочують своїх пацієнтів заздалегідь повідомляти про споживання канабіноїдів — з медичною або іншою метою.

Автори також зазначають, що ймовірність лікарської взаємодії залежить від таких факторів, як стать людини, вік, генетика та стан здоров’я.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com