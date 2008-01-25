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Новости медицины и фармацииКакие выводы делает крупнейшее в мире исследование питания?

Какие выводы делает крупнейшее в мире исследование питания?

Опубликовано  08.02.2021

NutriNet-Santé — это непрерывное исследование взаимосвязи между питанием и здоровьем. В данной публикации предлагаем рассмотреть некоторые выводы данного проекта.

На здоровье влияет ряд факторов, включая генетику, образ жизни, окружающую среду и диету. Разобраться в сложной взаимосвязи между этими факторами — непростая задача.

По многим причинам невероятно сложно сказать, какую роль играет питание в сохранении здоровья и развитии различных заболеваний. Например, нет двух людей, которые придерживаются одинаковой диеты, и очень немногие люди едят одну и ту же пищу два дня подряд.

Поскольку невозможно и неэтично просить тысячи людей соблюдать строгую диету в течение 10 лет, чтобы увидеть, как она влияет на их состояние здоровья, исследователи должны найти другие способы раскрыть связь между диетой и развитием заболеваний.

Наилучшим способом решения любых сложных вопросов, связанных со здоровьем, является получение как можно большего количества качественных данных, и именно в этом заключается смысл исследования NutriNet-Santé.

Начиная с 2009 г., исследование NutriNet-Santé было первым интернет-исследованием такого рода. В 2021 г. команда ученых регулярно получает данные от 171 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше, что делает NutriNet-Santé крупнейшим текущим исследованием питания в мире.

В частности, исследователи преследуют следующие цели:

  • изучить взаимосвязь между питанием, здоровьем, факторами образа жизни и смертностью;
  • изучить факторы, влияющие на режим питания, например, экономические и культурные.

Наряду с вопросами о приеме пищи команда NutriNet-Santé собирает информацию об упаковке пищевых продуктов, методах приготовления пищи, способах ее производства, физической активности участников, курении, использовании наркотиков, факторах окружающей среды, а также о домашнем и профессиональном воздействии.

Важно отметить, что данные исследования NutriNet-Santé связаны с медицинскими и страховыми записями, чтобы повысить точность в отношении применяемых участниками лекарственных средств, а также их диагнозами. Исследование полностью финансируется государственными учреждениями.

Ультраобработанные продукты

В последние годы ультраобработанные продукты стали изгоем в области питания, и исследование NutriNet-Santé сыграло в этом немалую роль.

За последние годы данные исследования NutriNet-Santé выявили связи между диетами с высоким содержанием таких продуктов и повышенным риском развития онкопатологии, сердечно-сосудистых заболеваний, смертности, депрессивных симптомов, сахарного диабета 2-го типа, ожирения и желудочно-кишечных расстройств.

Чтобы решить эту проблему, исследование NutriNet-Santé сосредоточилось на маркировке пищевых продуктов. Хотя на этикетках продуктов уже содержится информация об уровнях жира, сахара и других ингредиентов, быстро определить, полезен ли продукт для здоровья, когда вы бегаете по продуктовому магазину, непросто.

Учитывая это, группа NutriNet-Santé разработала Nutri-Score — этикетку, которая дает каждому продукту оценку от A до E, где A — самый полезный, а E — наименее полезный.

Система оценки учитывает количество сахара, насыщенных жиров, натрия, белка, клетчатки, фруктов, овощей, орехов и бобовых.

Результат исследования, основанного на данных NutriNet-Santé, показал, что в продуктовом магазине люди, у которых есть доступ к такой маркировке, выбирают более здоровую пищу.

«Nutri-Score был связан с более высоким питательным качеством покупок в экспериментальных и крупномасштабных исследованиях», — объясняют его авторы.

Во Франции некоторые компании уже применяют данную маркировку на добровольной основе. На сегодняшний день 520 фирм, в том числе 690 брендов, зарегистрировались для использования данной системы оценок.

Доктор Матильда Тувье, главный автор исследования NutriNet-Santé, и ее команда в настоящее время пытаются убедить Европейский Союз внедрить такую систему оценок в 2022 г. Однако они сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны некоторых крупных продовольственных корпораций и их лоббистских групп.

Более 40 опубликованных исследований подтверждают преимущества Nutri-Score. Доктор М. Тувье надеется, что такой подход к маркировке будет принят, так как он действительно показал свои преимущества для потребителей.

Преимущества органических продуктов

На протяжении многих лет было много споров о пользе употребления органических продуктов. Как объяснила доктор М. Тувье, до недавнего времени было недостаточно данных, чтобы установить связь между этими продуктами и показателями здоровья.

И исследование NutriNet-Santé начало заполнять эти пробелы. По словам доктора М. Тувье, команда выявила связь между более высокой концентрацией органических продуктов питания и более низким риском развития рака груди и лимфомы. Аналогичным образом данные свидетельствуют о более низком риске ожирения, избыточной массы тела и метаболического синдрома.

COVID-19

По мере течения пандемии COVID-19 продолжается и сбор данных NutriNet-Santé. Ученые отслеживают изменения в рационе питания в эти необычные времена.

Одно исследование, например, показало, что пандемия по-разному повлияла на людей: одни стали питаться хуже, а другие значительно улучшили свой рацион.

«Мы увидели очень разный профиль участников. Некоторые из них начали употреблять больше сладких продуктов, делать больше перекусов между основными приемами пищи и снижать уровень физической активности. Во многом это связано с возникновением скуки и стресса. У этих участников мы наблюдали увеличение массы тела. В то же время другие участники стали больше готовить дома, употреблять меньше обработанных пищевых продуктов и повысили уровень физической активности. Эти участники похудели», — отметила доктор М. Тувье.

По материалам medicalnewstoday.com

Опубликовано  08.02.2021

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