Какова связь между уровнем витамина D и COVID-19?

Профессор Мартин Смоллич (Martin Smollich), специалист в клинической фармации и руководитель рабочей группы по фармакологии в Институте медицины питания при Университетском медицинском центре земли Шлезвиг-Гольштейн (Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein) прокомментировал вероятное влияние витамина D на течение COVID-19. Могут ли соответствующие добавки предотвратить инфицирование или даже положительно повлиять на течение болезни?

Актуальность вопроса

Как отметил фармаколог, необходимость в пояснениях возникла в связи с появлением в интернете, и в частности в социальных сетях, рекомендаций относительно профилактического приема витамина D с целью предотвращения заражения SARS-CoV-2. М. Смоллич пояснил, что физиологическое значение витамина D для функционирования иммунной системы было детально исследовано и не подлежит сомнению. Однако какие гипотезы из этого выводят — другой вопрос. Существует множество ассоциативных исследований, посвященных вопросу о том, является ли, например, повышение распространенности респираторных инфекций и сезонный пик гриппа зимой/весной следствием особенно низкого уровня витамина D.

Обобщенные в метаанализах результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что добавление витамина D эффективно для предотвращения инфекций только в том случае, если ранее существовал дефицит витамина D. Такой вывод сделан на основании патофизиологических и доклинических данных.

Витамин D и COVID-19: обратная причинно-следственная связь

Ситуация становится еще более противоречивой, если посмотреть на эпидемиологические исследования. Например, было показано, что у госпитализированных и тяжелобольных пациентов с COVID-19 чаще отмечают дефицит витамина D по сравнению с другими. В то же время авторы немецко-австрийского исследования 109 пациентов с COVID-19 не смогли найти никакой связи между уровнем витамина D и тяжестью заболевания или функцией легких, объясняет М. Смоллич. Однако большинство полученных таким образом клинических данных практически бессмысленно, «потому что либо они не были скорригированы с учетом потенциальных корректирующих факторов, либо уровень витамина D впервые определяли при госпитализации». Как подчеркнул профессор, имеющиеся данные свидетельствуют об обратной причинности: в рамках острой иммунной реакции уровень витамина D резко снижается в краткосрочной перспективе, поэтому низкий уровень витамина D является следствием (а не причиной) заболевания COVID-19.

К тому же, данный вывод не нов, подчеркивает М. Смоллич: «В прошлом отмечалось, что низкий уровень витамина D при воспалительных заболеваниях является следствием, а не причиной воспалительного заболевания». Если обобщить имеющуюся информацию, то дефицит витамина D чаще выявляют при заболеваниях и условиях жизни, которые, помимо прочего, повышают риск возникновения COVID-19. Упоминаются пожилой возраст, ожирение или сахарный диабет 2-го типа. Наконец, профессор, не рекомендуя профилактически принимать витамин D без специальных показаний, предостерегает от высоких доз, в том числе, как ни парадоксально, по причинам, связанным с состоянием иммунной системы. Есть даже признаки того, пояснил он, что повышенные концентрации витамина D в сыворотке крови могут вызывать иммунодепрессивный эффект.

По материалам deutsche-apotheker-zeitung.de