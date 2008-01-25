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Новости медицины и фармацииКакова разница между целиакией и непереносимостью глютена?

Какова разница между целиакией и непереносимостью глютена?

Опубликовано  02.10.2023

На сегодня в свободном доступе существует огромное количество вариантов безглютеновой пищи. В связи с этим многие задаются вопросом, включать ли глютен в свой рацион или нет?

Сармед Сами (Sarmed Sami), гастроэнтеролог из клиники Мейо (Mayo Clinic Healthcare), Лондон, Великобритания, объяснил, что для большинства людей нет необходимости полностью исключать продукты, содержащие глютен, и нет доказанной пользы от этого.

Ученый отметил разницу между двумя заболеваниями, связанными с глютеном: целиакией и непереносимостью глютена.

Глютен — это белок, содержащийся в таких зернах, как пшеница, ячмень и рожь. При целиакии употребление глютена вызывает аутоиммунную реакцию, которая обусловливает повреждение клеток тонкой кишки. Симптомы целиакии включают диарею, усталость, потерю массы тела, вздутие живота, анемию и др. Также при целиакии возможно развитие серьезных осложнений.

Доктор С. Сами объяснил, что непереносимость глютена встречается чаще. Это состояние сравнимо с непереносимостью молочных продуктов, лука или чеснока.

При непереносимости глютена не развивается повреждение клеток или воспаление. Гастроэнтеролог обратил внимание на то, что, если вы едите продукты, содержащие глютен, и у вас возникает немедленная реакция, например диарея, это, скорее всего, непереносимость глютена, а не целиакия, при которой процесс развития воспаления и повреждения клеток кишечника развивается медленно.

Одним из признаков непереносимости глютена или целиакии является наличие одного или нескольких желудочно-кишечных симптомов, таких как диарея, вздутие живота или изжога, выраженность которых уменьшается или они исчезают, если глютен исключен из рациона, и возвращаются, если человек возобновляет употребление продуктов с глютеном.

Доктор С. Сами подчеркнул, что если у вас появились желудочно-кишечные симптомы, связанные с употреблением продуктов, содержащих глютен, важно пройти обследование для выявления целиакии.

Ученый также объяснил, что в большинстве случаев при непереносимости глютена нет необходимости полностью исключать из рациона продукты с глютеном, достаточно просто сократить их количество. Насколько необходимо ограничить употребление продуктов, содержащих глютен, зависит от выраженности непереносимости.

В то же время при целиакии необходимо строго и полностью отказаться от продуктов, содержащих глютен.

Диагностика целиакии обычно начинается с проведения анализа крови для определения уровня антител, вырабатывающихся при целиакии. Также проводится эндоскопия и биопсия для визуализации и гистологического подтверждения повреждений в тонкой кишке.

На период обследования пациентам рекомендовано не соблюдать безглютеновую диету, поскольку это может привести к ложноотрицательным результатам анализа крови.

По словам доктора С. Сами, у большинства пациентов с диагнозом «целиакия» исключение глютена из рациона позволяет контролировать заболевание. Но у лиц без такового диагноза нет причин исключать глютен.

Доктор С. Сами подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что безглютеновая диета сама по себе полезнее для здоровых людей.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  02.10.2023

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