Какова разница между целиакией и непереносимостью глютена?
На сегодня в свободном доступе существует огромное количество вариантов безглютеновой пищи. В связи с этим многие задаются вопросом, включать ли глютен в свой рацион или нет?
Сармед Сами (Sarmed Sami), гастроэнтеролог из клиники Мейо (Mayo Clinic Healthcare), Лондон, Великобритания, объяснил, что для большинства людей нет необходимости полностью исключать продукты, содержащие глютен, и нет доказанной пользы от этого.
Ученый отметил разницу между двумя заболеваниями, связанными с глютеном: целиакией и непереносимостью глютена.
Глютен — это белок, содержащийся в таких зернах, как пшеница, ячмень и рожь. При целиакии употребление глютена вызывает аутоиммунную реакцию, которая обусловливает повреждение клеток тонкой кишки. Симптомы целиакии включают диарею, усталость, потерю массы тела, вздутие живота, анемию и др. Также при целиакии возможно развитие серьезных осложнений.
Доктор С. Сами объяснил, что непереносимость глютена встречается чаще. Это состояние сравнимо с непереносимостью молочных продуктов, лука или чеснока.
При непереносимости глютена не развивается повреждение клеток или воспаление. Гастроэнтеролог обратил внимание на то, что, если вы едите продукты, содержащие глютен, и у вас возникает немедленная реакция, например диарея, это, скорее всего, непереносимость глютена, а не целиакия, при которой процесс развития воспаления и повреждения клеток кишечника развивается медленно.
Одним из признаков непереносимости глютена или целиакии является наличие одного или нескольких желудочно-кишечных симптомов, таких как диарея, вздутие живота или изжога, выраженность которых уменьшается или они исчезают, если глютен исключен из рациона, и возвращаются, если человек возобновляет употребление продуктов с глютеном.
Доктор С. Сами подчеркнул, что если у вас появились желудочно-кишечные симптомы, связанные с употреблением продуктов, содержащих глютен, важно пройти обследование для выявления целиакии.
Ученый также объяснил, что в большинстве случаев при непереносимости глютена нет необходимости полностью исключать из рациона продукты с глютеном, достаточно просто сократить их количество. Насколько необходимо ограничить употребление продуктов, содержащих глютен, зависит от выраженности непереносимости.
В то же время при целиакии необходимо строго и полностью отказаться от продуктов, содержащих глютен.
Диагностика целиакии обычно начинается с проведения анализа крови для определения уровня антител, вырабатывающихся при целиакии. Также проводится эндоскопия и биопсия для визуализации и гистологического подтверждения повреждений в тонкой кишке.
На период обследования пациентам рекомендовано не соблюдать безглютеновую диету, поскольку это может привести к ложноотрицательным результатам анализа крови.
По словам доктора С. Сами, у большинства пациентов с диагнозом «целиакия» исключение глютена из рациона позволяет контролировать заболевание. Но у лиц без такового диагноза нет причин исключать глютен.
Доктор С. Сами подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что безглютеновая диета сама по себе полезнее для здоровых людей.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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