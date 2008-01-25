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Новости медицины и фармацииКакова оптимальная длительность рабочей недели?

Какова оптимальная длительность рабочей недели?

Опубликовано  18.04.2023

На сегодня влияние четырехдневной рабочей недели исследуют в различных странах. В недавнем исследовании, проведенном группой ученых из Университета Южной Австралии (University of South Australia), были показаны преимущества четырехдневной рабочей недели по сравнению с пятидневной. Так, исследователи объяснили, что сокращение рабочей недели потенциально полезно для здоровья.

В исследовании были проанализированы поведение и физическая активность участников.

Оценивая изменения в ежедневной физической активности в рабочие и нерабочие дни, исследователи выявили, что участники вели более активный образ жизни в нерабочие дни, даже если у них было только три нерабочих дня подряд.

Период наблюдения составил 13 мес. За это время каждый участник брал 2–3 отпуска длительностью в среднем 12 дней. Наиболее часто в период отпуска люди предпочитали отдых на свежем воздухе (35%), несколько реже — семейные/общественные мероприятия (31%), отдых и релаксацию (17%) и занятия, не связанные с отдыхом, например заботу о других или ремонт дома (17%).

В частности, в исследовании было показано, что в отпуске у участников физическая активность возрастала на 13%, было отмечено снижение приверженности к сидячему образу жизни на 5% (или на 29 мин) ежедневно. При этом было зафиксировано увеличение продолжительности сна в среднем на 4% (на 21 мин) ежедневно.

В наблюдении использовали данные исследования «Ежегодные ритмы образа жизни и здоровья взрослых» (Annual Rhythms in Adults’ Lifestyle and Health — ARIA). Оно включало 308 взрослых участников (средний возраст 40,4 года), которые носили фитнес-трекеры 24 ч в сутки на протяжении 13 мес.

Как объяснил исследователь из Университета Южной Австралии доктор Тай Фергюсон (Ty Ferguson), в исследовании было показано, что в отпуске/на выходных люди ведут более здоровый образ жизни, чем в рабочие дни. Он считает, что это связано с тем, что в период отпуска/в выходные они не связаны рабочим графиком и могут уделять больше времени физической активности. Кроме того, в нерабочие дни люди менее склонны к сидячему образу жизни. Также доктор Т. Фергюсон подчеркнул, что в выходные дни продолжительность сна участников была больше, чем в рабочие, что также потенциально оказывает ряд положительных эффектов на физическое и психическое здоровье. Например, достаточное количество сна помогает улучшить настроение, когнитивные функции. Потенциально, достаточная продолжительность сна способствует снижению риска развития таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые болезни и депрессия. Т. Фергюсон подчеркнул, что изменения были тем более значительными, чем большим было количество нерабочих дней (выходных или отпуска).

Профессор Кэрол Махер (Carol Maher), старший научный сотрудник Университета Южной Австралии, объяснила, что в исследовании показаны преимущества четырехдневной рабочей недели для здоровья работников. Она отметила, что при такой рабочей неделе они сообщали о более низком уровне стресса, профессионального выгорания, усталости, а также об улучшении психического здоровья и баланса между работой и личной жизнью. К. Махер подчеркнула, что люди ведут более здоровый образ жизни при четырехдневной рабочей неделе.

Результаты были опубликованы в издании «International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  18.04.2023

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