Какой фрукт улучшает настроение?

Ранее в исследованиях зафиксировано, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием витамина С способствует повышению настроения. В недавнем исследовании, проведенном учеными из университета Отаго (University of Otago), Новая Зеландия, установлено, что улучшающий настроение эффект киви развивается очень быстро: жизненный тонус и настроение участников повысились всего за 4 дня употребления в пищу этого фрукта.

Соавтор исследования, профессор факультета психологии Тамлин Коннер (Tamlin Conner), объяснила, что введение в рацион питания киви — это реальный и доступный способ поддержать свое психическое благополучие. По ее мнению, это небольшое изменение в ежедневном рационе может улучшить ежедневное самочувствие.

Потребление витамина С способствует повышению настроения, улучшению самочувствия и энергичности и ощущения жизненной силы, в то же время дефицит витамина С связан с более высоким риском развития депрессии и когнитивных нарушений.

Профессор Т. Коннер подчеркнула, что на сегодня не известно, как быстро развиваются эти эффекты витамина С.

В исследование привлечены 155 взрослых с недостаточностью витамина С.

Участники разделены на 3 группы: употреблявших в сутки 2 киви, принимавших витамин С и плацебо. Они проходили опросы на смартфонах, включавшие вопросы об их жизненной силе, настроении, состоянии здоровья, качестве и продолжительности сна, а также физической активности.

Исследователи выявили, что употребление киви улучшило жизненный тонус и настроение участников в течение 4 дней, причем позитивная динамика показателей достигла пика через 14–16 дней. Витамин С незначительно улучшал настроение к 12-му дню.

Ведущий автор доктор Бен Флетчер (Ben Fletcher) отметил, что полученные в исследовании данные способствуют расширению наших знаний о потенциальной пользе продуктов питания и диетических добавок, богатых витамином С, для психического здоровья. Он подчеркнул, что у участников изначально было относительно хорошее психическое здоровье, но они все же сообщили о пользе киви или витамина С. Б. Флетчер также добавил, что, хотя таблетки с витамином С способствовали некоторым улучшениям, исследование акцентирует внимание на потенциальном синергетическом эффекте от употребления цельных продуктов, таких как киви. Ученый отметил преимущества целостного подхода к питанию и благополучию и включения в рацион различных продуктов, богатых питательными веществами.

Профессор Т. Коннер объяснила, что в исследовании не только проанализирована эффективность введения киви в рацион питания для лиц, стремящихся улучшить свое психическое благополучие, но и предложена новая методика исследований в области питания. Так, использование опросов с помощью смартфонов позволяет в режиме реального времени оценивать ежедневные изменения настроения.

Результаты исследования были опубликованы в Британском журнале питания «British Journal of Nutrition».

По материалам www.medicalxpress.com