Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииКакой фрукт улучшает настроение?

Какой фрукт улучшает настроение?

Опубликовано  29.01.2024

Ранее в исследованиях зафиксировано, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием витамина С способствует повышению настроения. В недавнем исследовании, проведенном учеными из университета Отаго (University of Otago), Новая Зеландия, установлено, что улучшающий настроение эффект киви развивается очень быстро: жизненный тонус и настроение участников повысились всего за 4 дня употребления в пищу этого фрукта.

Соавтор исследования, профессор факультета психологии Тамлин Коннер (Tamlin Conner), объяснила, что введение в рацион питания киви — это реальный и доступный способ поддержать свое психическое благополучие. По ее мнению, это небольшое изменение в ежедневном рационе может улучшить ежедневное самочувствие.

Потребление витамина С способствует повышению настроения, улучшению самочувствия и энергичности и ощущения жизненной силы, в то же время дефицит витамина С связан с более высоким риском развития депрессии и когнитивных нарушений.

Профессор Т. Коннер подчеркнула, что на сегодня не известно, как быстро развиваются эти эффекты витамина С.

В исследование привлечены 155 взрослых с недостаточностью витамина С.

Участники разделены на 3 группы: употреблявших в сутки 2 киви, принимавших витамин С и плацебо. Они проходили опросы на смартфонах, включавшие вопросы об их жизненной силе, настроении, состоянии здоровья, качестве и продолжительности сна, а также физической активности.

Исследователи выявили, что употребление киви улучшило жизненный тонус и настроение участников в течение 4 дней, причем позитивная динамика показателей достигла пика через 14–16 дней. Витамин С незначительно улучшал настроение к 12-му дню.

Ведущий автор доктор Бен Флетчер (Ben Fletcher) отметил, что полученные в исследовании данные способствуют расширению наших знаний о потенциальной пользе продуктов питания и диетических добавок, богатых витамином С, для психического здоровья. Он подчеркнул, что у участников изначально было относительно хорошее психическое здоровье, но они все же сообщили о пользе киви или витамина С. Б. Флетчер также добавил, что, хотя таблетки с витамином С способствовали некоторым улучшениям, исследование акцентирует внимание на потенциальном синергетическом эффекте от употребления цельных продуктов, таких как киви. Ученый отметил преимущества целостного подхода к питанию и благополучию и включения в рацион различных продуктов, богатых питательными веществами.

Профессор Т. Коннер объяснила, что в исследовании не только проанализирована эффективность введения киви в рацион питания для лиц, стремящихся улучшить свое психическое благополучие, но и предложена новая методика исследований в области питания. Так, использование опросов с помощью смартфонов позволяет в режиме реального времени оценивать ежедневные изменения настроения.

Результаты исследования были опубликованы в Британском журнале питания «British Journal of Nutrition».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  29.01.2024

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости