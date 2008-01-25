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Новости медицины и фармацииКакие особенности рациона питания могут снизить риск перелома бедра у женщин?

Какие особенности рациона питания могут снизить риск перелома бедра у женщин?

Опубликовано  01.12.2022

В недавнем исследовании, проведенном учеными-диетологами из Университета Лидса (University of Leeds) в Великобритании, было показано, что употребление в пищу определенных продуктов способствует снижению риска перелома бедра у женщин. Так, продемонстрировано, что повышение потребления белка на 25 г в день было связано в среднем со снижением вероятности перелома бедра на 14%, а каждая дополнительная  чашка чая или кофе ассоциировалась со снижением такого риска на 4%. Важно, что у женщин с недостаточной массой тела увеличение потребления белка на 25 г в день снижает риск перелома бедра на 45%.

При этом снижение риска отмечается независимо от источника белка в рационе питания: в качестве продуктов с высоким содержанием белка могут быть рекомендованы мясо, молочные продукты, яйца, бобовые или орехи.

Например, 25 г белка содержат 3–4 куриных яйца. В 100 г тофу содержится около 17 г белка.

Исследование «Продукты питания, питательные вещества и риск перелома шейки бедра: проспективное исследование женщин среднего возраста» («Foods, nutrients and hip fracture risk: A prospective study of middle-aged women») включало более 26 000 женщин в возрасте 35–69 лет. Из них у 3,1% (822 участницы) в анамнезе был диагностирован перелом бедра. В исследованиях были проанализированы данные медицинских записей о здоровье участниц за 20 лет.

Джеймс Уэбстер (James Webster), докторант Школы пищевых наук и питания (School of Food Science and Nutrition) Университета Лидса, — руководитель исследования. Он объяснил, что перелом бедра приводит к снижению мобильности и независимости пациента, повышает риск развития ряда хронических заболеваний и летального исхода. По его мнению, рацион питания — это модифицируемый фактор риска перелома бедра. Данное исследование — одно из первых, в котором анализируется связь между рационом питания и риском перелома бедра.

Рекомендуемое потребление белка в Великобритании составляет 0,8 г на килограмм массы тела в день. В то же время, по мнению некоторых экспертов по питанию, оптимальное потребление белка должно быть более высоким. В то же время превышение показателя 2–3 г белка на килограмм массы тела в день может иметь негативные последствия для здоровья.

Профессор Джанет Кейд (Janet Cade), руководитель Группы эпидемиологии питания (Nutritional Epidemiology Group) в Университете Лидса и соруководитель исследования, объяснила, что риск недостаточного потребления белка особенно высокий у вегетарианцев и веганов. У женщин с недостаточной массой тела отмечают повышенный риск низкой минеральной плотности костей и уменьшения мышечной массы. Также она объяснила, что чай и кофе содержат полифенолы и фитоэстрогены, которые потенциально могут способствовать повышению минеральной плотности костей.

Исследователи подчеркнули необходимость дальнейших исследований влияния рациона питания, употребления чая, кофе и повышенного количества белка на риск перелома бедра.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  01.12.2022

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