Какие факторы влияют на риск развития экземы?

Экзема — хроническое кожное заболевание. Симптомы патологии включают сыпь, зуд и трещины на коже. При этом возможно вторичное инфицирование очагов поражения. Наиболее распространенной формой экземы является атопический дерматит.

В недавнем исследовании показано, что количество случаев заболевания экземой увеличивается. При этом распространенность патологии в значительной степени отличается в зависимости от места проживания и уровня дохода. По оценкам экспертов, необходимы дальнейшие исследования для оценки различий в заболеваемости экземой во всем мире.

На сегодня факторы риска развития данного заболевания до конца не изучены.

Доктор Стивен Лайн (Steven Line), представитель Американской косметической ассоциации (American Cosmetic Association), не участвовал в исследовании. Он объяснил, что экзема проявляется не только кожными симптомами, такими как выраженный зуд, покраснение, сухость и шелушение кожи, но также может обусловливать развитие нарушений сна и снижение качества жизни больных. С. Лайн также рассказал, что факторы риска развития и прогрессирования этого заболевания включают воздействие окружающей среды, образа жизни и генетические факторы.

В исследовании были проанализированы медицинские данные 74 361 подростка и 47 907 детей из 14 стран. По оценкам исследователей, симптомы экземы наблюдаются у 6% детей и подростков во всем мире. Также было выявлено, что за последние 10 лет распространенность экземы повысилась на 1,2% среди детей и на 1% среди подростков.

Авторы исследования подчеркнули, что частота выявления экземы значительно отличается в различных географических регионах и в странах с разным уровнем экономического развития. По мнению ученых, на сегодня необходимы дальнейшие исследования для определения факторов, влияющих на частоту развития и тяжесть течения экземы у детей и подростков в определенных регионах. Так, выявление факторов, обусловливающих повышение риска возникновения экземы потенциально будет способствовать разработке профилактических мер.

Данное исследование имело ряд ограничений. Так, данные поступали из учебных центров, расположенных в городской местности, а не в сельских районах. Кроме того, информация о наличии и выраженности симптомов экземы была получена из самоотчетов участников и их родителей.

Ученые рассказали, что планируют дальнейшие исследования факторов риска развития экземы. По их оценкам, лучшее понимание факторов, влияющих на риск развития и тяжесть течения патологии, потенциально будет способствовать разработке новых терапевтических стратегий терапии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Clinical & Experimental Allergy».

По материалам www.medicalnewstoday.com