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Новости медицины и фармацииКакие эффекты оказывает зоотерапия?

Какие эффекты оказывает зоотерапия?

Опубликовано  13.04.2022

Пет-терапия, или зоотерапия — это вид терапии с участием специально обученного домашнего животного под контролем инструктора. Он получил особое распространение в последние годы. Зоотерапия направлена на снижение выраженности физиологических реакций (частота сердечных сокращений и ощущение тревоги) на стресс.

Зоотерапия с участием кошек, собак и других домашних животных способствует возникновению положительных эмоций у пациентов и улучшению их эмоционального состояния в целом. В последнее десятилетие этот вид терапии нашел свое применение в больницах, домах престарелых, школах, университетах, реабилитационных центрах.

Так, с 2016 г. в отделении неотложной помощи больницы Королевского университета в Саскачеване (The Royal University Hospital Emergency Department in Saskatchewan), Канада, применяется зоотерапия с помощью собак-терапевтов (и их дрессировщиков). В недавнем исследовании, проведенном на базе этого учреждения, оценивали влияние зоотерапии на самочувствие госпитализированных пациентов, испытывавших острую боль.

В дополнение к стандартной терапии каждого пациента посетила собака-терапевт, каждый визит длился 10 мин.

С помощью подробного психометрического опросника (Edmonton Symptom Assessment System (revised version) — ESAS-r), включающего оценку по 11 пунктам, исследователи оценивали состояние пациентов непосредственно перед визитом, сразу после него и через 20 мин. Было отмечено значительное уменьшение выраженности симптомов депрессии, тревожности и боли, а также пациенты отмечали улучшение общего самочувствия после общения с собакой-терапевтом.

Установлено, что терапия с участием собак также может способствовать снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Кроме того, было показано, что общение, игры с кошкой и поглаживание животного, даже простое присутствие кошки рядом могут способствовать улучшению настроения, развитию ощущения спокойствия, а также уменьшать ощущение одиночества, особенно у детей и ослабленных пациентов пожилого возраста, находящихся на длительном уходе. Даже кошачье мурлыканье может способствовать уменьшению выраженности тревожности и страха, способствовать стабилизации эмоционального состояния в стрессовой ситуации.

В недавнем исследовании, включившем пациентов со стойкой утратой трудоспособности, пребывающих в доме престарелых, было продемонстрировано, что кототерапия 3 раза в нед на протяжении 6 нед приводила к уменьшению выраженности симптомов депрессии и снижению уровня артериального давления.

Иппотерапия наиболее эффективна для коррекции поведенческих нарушений и психических отклонений у молодых людей. Отмечено, что этот вид терапии (с помощью специально обученных лошадей включает общение, верховую езду и уход за этими животными) эффективен даже в тех случаях, когда традиционная психотерапия оказалась неэффективной. Иппотерапия позволяла пациентам достичь ощущения спокойствия и контроля над своими эмоциями.

Также терапевтическая верховая езда эффективна в реабилитации детей с ограниченными возможностями и способствует улучшению как их эмоционального состояния и социализации, так и равновесия, осанки и зрительно-моторной координации. В исследовании, проведенном с участием ветеранов войны, показано, что лечебная верховая езда способствует уменьшению выраженности симптомов посттравматического стрессового расстройства у взрослых. А иппотерапия, не включающая верховую езду, а предусматривающая только кормление лошадей и уход за ними, способствует коррекции поведенческих нарушений у пациентов с патологическими зависимостями.

В исследованиях показано, что лошади изменяют свое поведение в зависимости от испытываемых человеком эмоций. Аналогичные данные накоплены и в отношении котов и собак. При этом установление эмоциональной связи с животным — двухсторонний процесс: человеку приходится прислушиваться к изменениям поведения животного, учиться определять, что ему нравится, а что вызывает дискомфорт. Пациенты отмечают, что это приносит радость от общения с животными. А исследователи говорят о том, что построение взаимоотношений с животным способствует улучшению способности к социализации, что является ключевым показателем психического здоровья.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  13.04.2022

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