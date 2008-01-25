Какая температура тела считается нормальной?

В недавнем исследовании, проведенном учеными из Стэнфордского медицинского университета (Stanford Medicine), США, было показано, что нормальная температура тела — индивидуальный показатель.

Кроме того, в исследовании установлено, что температура тела зависит от возраста, пола, роста и массы тела и меняется в течение дня.

Доктор Джули Парсоннет (Julie Parsonnet), профессор медицины, отметила, что нормальная температура тела высокого 80-летнего мужчины с недостаточной массой тела по утрам может быть на градус ниже, чем дневная температура у 20-летней женщины с диагностированным ожирением.

В предыдущих исследованиях, проведенных в Стэнфордском университете, выявлено, что средняя температура тела американцев снижалась с 37 °C (98,6 F) примерно на 0,03 °C (0,05 F) каждое десятилетие, начиная с XIX в. Вероятно, это связано с улучшением общего состояния здоровья и условий жизни населения.

Исследователи отметили, что сегодня так называемая нормальная температура тела приближается к 36,6 °C (97,9 F).

В немецком исследовании, опубликованном в 1860-х годах было показано, что нормальная температура тела составляет 37 °C (98,6 F). Уже в этом исследовании было отмечено, что у мужчин и лиц пожилого возраста температура тела ниже, чем у женщин и лиц молодого возраста. Кроме того, исследователи подчеркнули, что температура тела выше во второй половине дня.

Ведущий автор исследования Кэтрин Лей (Catherine Ley) объяснила, что мы обычно применяем пороговые значения для определения нормы.

В исследовании проанализированы данные более 618 000 измерений температуры в полости рта у взрослых амбулаторных пациентов, наблюдавшихся в Стэнфордском медицинском университете в период 2008–2017 гг. Проанализирована связь между температурой тела и различными факторами, включая время суток, а также возраст, пол, массу тела, рост, принимаемые лекарственные средства и состояние здоровья каждого пациента.

Из исследования были исключены пациенты с инфекционными заболеваниями (как правило, температура тела повышена) и пациенты с сахарным диабетом II типа (выявлено, что сахарный диабет связан с низкой температурой тела).

Исследователи сделали вывод, что у взрослых нормальная температура тела варьирует от 36,2 °C (97,3 F) до 36,78 °C (98,2 F), при среднем значении 36,61 °C (97,9 F). Температура тела у мужчин, как правило, ниже, чем у женщин. Также выявлены тенденции к снижению температуры тела с возрастом и повышению температуры с увеличением массы тела.

Наибольшее влияние на температуру оказывает время суток: самая низкая температура тела наблюдается ранним утром и наиболее высокая — около 16:00.

Кроме того, на температуру тела влияют такие факторы, как физическая активность, фаза менструального цикла, погода, одежда и употребление горячих или холодных напитков.

Д. Парсонетт сообщила, что знания об индивидуальной норме температуры тела будут способствовать лучшей оценке изменений температуры тела как показателя жизненно важных функций, например оценки тяжести инфекционного процесса.

Она отметила, что необходимы дальнейшие исследования для оценки связи уровня температуры тела и продолжительности жизни.

Результаты исследования опубликованы в журнале «JAMA Internal Medicine».

По материалам www.medicalxpress.com