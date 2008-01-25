Как защитить себя и близких в эпидсезон?

Наступил период сезонного роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ).

Какие рекомендуются профилактические меры? Как определить, вызваны ли симптомы вирусным заболеванием или сезонной аллергией?

Эллисон Бартлетт (Allison Bartlett), профессор медицины Чикагского университета (University of Chicago) и заместитель медицинского директора отдела педиатрического инфекционного контроля, ответила на часто задаваемые вопросы.

— Представляют ли COVID-19 или грипп более высокий риск в этом сезоне?

— Любой вирус может вызвать серьезное заболевание или привести к летальному исходу.

Э. Бартлетт рекомендует вакцинироваться, а также избегать тесного контакта с лицами с признаками респираторной инфекции. Некоторые группы населения более подвержены риску серьезных осложнений от каждой инфекции. Так, лица пожилого возраста и с хроническими заболеваниями имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19. Риск тяжелого течения гриппа выше у детей в возрасте до 1 года и беременных.

Важно, что к респираторным вирусам нет перекрестного иммунитета: наличие одного вируса не защищает от другого.

— Как определить, есть ли у вас грипп, COVID-19, сезонная аллергия или другой вирус?

— Лучший способ узнать, какой у вас респираторный вирус, — это пройти тестирование. Симптомы практически невозможно отличить друг от друга. Существуют симптомы, характерные для определенного вирусного заболевания, например, некоторые лица с COVID-19 теряют чувство вкуса и обоняния. В то же время острые респираторные вирусные заболевания могут протекать практически бессимптомно.

Определение конкретного диагноза позволит выбрать наилучшую тактику лечения и определить, как долго вам следует оставаться дома и не ходить на работу или в школу.

Существует множество других вирусов, которые могут вызывать респираторные симптомы, поэтому, даже если у вас отрицательный результат теста на COVID-19 и грипп, вам следует соблюдать правила респираторной гигиены:

прикрывать рот при кашле;

выбрасывать салфетки после использования;

часто мыть руки.

— Какие меры профилактики заражения COVID-19 и гриппом?

— Вакцинация. Вам следует сделать прививку от гриппа, даже если вы уже переболели этим заболеванием в текущем сезоне. Вакцина снижает вероятность заражения 4 различными штаммами вируса.

Кроме того, рекомендуются определенные изменения образа жизни:

если вы чувствуете себя плохо, у вас есть симптомы респираторного заболевания, избегайте тесного контакта с другими людьми;

чаще мойте руки;

прикрывайте рот при чихании и не трите глаза, рот и нос.

— Защищает ли прививка от гриппа от коронавируса?

— Прививка от гриппа не обеспечит специфической защиты от COVID-19. Так же как и вакцина от COVID-19 не защитит от гриппа.

— Применяют ли осельтамивир при COVID-19?

— Нет, осельтамивир не применяют при COVID-19. Этот препарат назначают при гриппе.

Варианты лечения COVID-19 отличаются в зависимости от тяжести симптомов и истории болезни. Противовирусное лечение может способствовать предотвращению распространения вируса и снизить риск тяжелого течения заболевания.

— Что делать, если у вас развились симптомы гриппа или COVID-19?

— Если у вас есть какие-либо симптомы, оставайтесь дома, избегайте контакта с другими людьми и постарайтесь изолировать себя, чтобы предотвратить распространение инфекции. Постарайтесь пройти тестирование для выявления гриппа или COVID-19 в течение 48 ч после начала развития симптомов. В зависимости от полученных результатов ваш лечащий врач порекомендует вам терапию.

— Как укрепить иммунную систему для защиты от гриппа или COVID-19?

— Для поддержания здоровья иммунной системы эксперты рекомендуют разнообразное рациональное питание. Кроме того, важно позаботиться о достаточном количестве сна и лечить имеющиеся хронические заболевания.

— Как снизить риск тяжелого течения заболевания в случае заражения?

— Противовирусные препараты способствуют уменьшению тяжести течения гриппа. Занамивир, осельтамивир, перамивир следует начинать принимать в течение 48 ч после заражения гриппом.

По материалам www.medicalxpress.com