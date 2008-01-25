Как защитить ребенка от летней жары?

Риск теплового удара у младенцев и детей дошкольного возраста выше, чем у взрослых и детей школьного возраста. Важно знать о риске развития теплового удара у ребенка, чтобы обеспечить его безопасность в летнюю жару.

Доктор Чандани Де Зуре (Chandani DeZure), представитель Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics) и педиатр в Пало-Альто (Palo Alto), отметила, что у детей в возрасте младше 6 мес процессы теплообмена еще несовершенны.

Эксперты рекомендуют регулярно контролировать состояние детей младшего возраста в жару. Так, следует обратить внимание на такие симптомы, которые могут возникать при перегреве:

ребенок необычно беспокоен или, наоборот, утомлен;

мышечные спазмы;

тошнота или рвота;

снижение аппетита;

сухая горячая кожа;

учащенное дыхание;

учащенное сердцебиение.

Как снизить риск развития теплового удара у ребенка?

Доктор Ч. Де Зуре рекомендует ограничивать активность ребенка в жару. Так, ребенку важно делать перерывы в игре. Кроме того, она рекомендует детям играть в тени или в помещении в пиковые солнечные часы — обычно с 10:00 до 16:00 — и не планировать значительной активности на свежем воздухе в жаркие дни. Даже в утренние и вечерние часы доктор Де Зуре рекомендует не находиться на открытом воздухе более 2 ч подряд, а также рекомендует часто пить чистую воду.

Особенно важно защищать детей от прямых солнечных лучей.

Не оставляйте детей в машине, даже если окна открыты. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, температура внутри автомобиля может повышаться довольно быстро — почти на 20 °С в течение первых 10 мин пребывания на солнце.

Если у вас нет кондиционера, можно использовать вентилятор и разместить перед ним ведро со льдом.

Не рекомендуется купать детей в холодной воде. Вода для купания или душа должна быть теплой. Можно применять влажные обтирания теплой водой или побрызгать на ребенка водой из пульверизатора.

Одежда ребенка должна быть свободной, из натуральных тканей (оптимально — хлопок, лен), но должна максимально прикрывать кожу. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение одежде светлых цветов. Также рекомендуется надеть ребенку шляпу с полями, чтобы защитить его лицо от прямых солнечных лучей.

Солнцезащитный крем следует наносить каждые 2 ч. Солнцезащитный крем не рекомендуется наносить на кожу детей в возрасте младше 6 мес. Ч. Де Зуре подчеркнула, что при нанесении солнцезащитного крема важно не наносить его на те части тела (обычно кисти рук), которые ребенок берет в рот и может облизать. Убедитесь, что солнцезащитный крем защищает как от UVA, так и от UVB-лучей и имеет минеральную основу.

Ночью следует укрывать ребенка простыней, а не одеялом и надевать на ребенка минимум одежды.

Вода, фрукты должны быть у ребенка в свободном доступе.

Пейте больше воды сами и поощряйте пить ребенка.

По материалам www.medicalxpress.com