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Новости медицины и фармацииКак защитить детей от ужасов войны?

Как защитить детей от ужасов войны?

Опубликовано  07.11.2023

В современном мире многие дети и подростки имеют практически постоянный доступ к средствам массовой информации. По оценкам экспертов в США, дети школьного возраста проводят 4–6 ч в сутки за просмотром или использованием мониторов. Подростки проводят у экранов до 9 ч в сутки.

Средства массовой информации открывают детям двери к обучению и общению с другими людьми. В то же время риск подвергнуться насилию и негативному влиянию информации, содержащей сцены грубых физический действий и жестокости, также высокий.

Средства массовой информации, в частности, представляют опасность, поскольку истории о войне, геноциде, насильственных смертях, терроризме и страданиях неоднократно освещаются в 24-часовом цикле новостей. В исследованиях выявлено, что насилие и преступность непропорционально широко представлены в средствах массовой информации. Установлено, что негативные заголовки новостей привлекают больше внимания и кликов, чем позитивные.

Сегодня в интернете дети и подростки имеют доступ к кадрам вооруженных конфликтов, террористических атак, насилия со стороны полиции, массовых расстрелов и убийств. К новостям о насилии в печатном виде, видео или аудио можно получить доступ в любое время и воспроизводить их снова и снова наряду с комментариями, анализом и формулировками, которые дети могут легко усвоить.

Информацию о жестоких событиях в средствах массовой информации и ее трактовку в интернете нельзя игнорировать, когда речь идет о психическом здоровье детей. Даже самые разбирающиеся в средствах массовой информации родители не могут полностью контролировать контент, который смотрят их дети. Тем не менее существуют действия, которые можно предпринять для смягчения последствий получения такой информации.

Усиление страха. В некоторых случаях анализ средств массовой информации может быть полезен для понимания событий. Но каждый, у кого есть доступ к интернету, может высказать свое мнение — от признанных экспертов до подростков. Такие комментарии могут усилить страх ребенка.

После терактов 11 сентября в США исследователи придумали термин «вторичный терроризм», чтобы описать, каким образом средства массовой информации усиливают восприятие угрозы и страдания. В результате воздействия средств массовой информации у детей может развиться искаженное представление о мире как об опасном и враждебном месте.

Это, в свою очередь, может привести к тревоге и помешать им доверять миру и взаимодействовать с окружающими. Информация о жестокости и насилии может препятствовать формированию чувства безопасности и защищенности у детей, затруднять развитие у них чувства оптимизма.

В исследованиях отмечен риск развития страха, беспокойства, нарушений сна, агрессии и симптомов травматического стресса среди детей, подвергшихся воздействию информации о жестокости, насилии, терроризме, войнах и т.д.

Как могут отреагировать родители?

Родители должны сбалансировать 2 противоположных приоритета. С одной стороны, важно воспитывать детей информированными гражданами, развивая соответствующие их возрасту навыки критического отношения к событиям и несправедливости в мире.

С другой стороны, родители должны контролировать влияние средств массовой информации, чтобы уменьшить воздействие информации о насилии и жестокости, которая наносит ущерб психологическому благополучию детей.

  • Во-первых, взрослым важно развивать критическое мышление в отношении того, что дети видят и слышат в интернете и средствах массовой информации. Дети и подростки должны участвовать в соответствующих их возрасту беседах о том, свидетелями чего они становятся, и о контексте насильственных событий, особенно когда они происходят недалеко от дома. Открытые разговоры, исследование чувств и подтверждение детских переживаний, печали, беспокойства, гнева или страха могут способствовать вдумчивому диалогу и психологической безопасности детей.
  • Во-вторых, взрослые должны проявлять бдительность при установлении границ потребления средств массовой информации и мониторинге контента. Совместный просмотр или прослушивание новостей из средств массовой информации и создание пространства для обсуждения может помочь детям разобраться в сложном новостном содержании и позволить родителям следить за реакцией ребенка.
  • Наконец, взрослые должны быть образцом для подражания для своих детей. Дети часто копируют поведение своих родителей и других взрослых. Наши собственные привычки прослушивания медиа, реакции и способность балансировать онлайн-жизнь с позитивной реальной деятельностью говорят детям о многом.
  • Крайне важно развивать критическое мышление, устанавливать границы и моделировать ответственное потребление данных из средств массовой информации.

Эти действия взрослых могут помочь детям ориентироваться во все более сложном и взаимосвязанном мире, проявлять сочувствие, эмоциональную устойчивость и критическое мышление.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  07.11.2023

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