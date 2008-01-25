На сегодня наиболее полная картина проявляется в том, как антитела, вырабатываемые людьми, которые эффективно борются с SARS-CoV-2, нейтрализуют часть вируса, вызывающую инфекцию. В журнале «Science» исследователи из Техасского университета (The University of Texas), США, описывают открытие, которое представляет собой хорошую новость для разработки нового поколения вакцин для защиты от вариантов SARS-CoV-2 или других коронавирусов.

Предыдущее исследование было сосредоточено на одной группе антител, которые нацелены на наиболее очевидную часть шипового белка коронавируса, называемую рецепторсвязывающим доменом (receptor-binding domain — RBD). Поскольку RBD является частью шипа, которая прикрепляется непосредственно к клеткам человека и позволяет вирусу инфицировать их, было справедливо сделано предположение, что он является основной мишенью иммунной системы.

Однако тестируя образцы плазмы крови 4 человек, выздоровевших от инфекции SARS-CoV-2, исследователи установили, что большая часть циркулирующих в крови антител — в среднем около 84% — нацелена на области вирусного шипового белка за пределами RBD.

«Мы выявили, что эти антитела окрашивают весь шип, как дугу, так и стебель белка шипа, который немного похож на зонтик. Это свидетельствует о том, что иммунная система видит весь спайк и пытается его нейтрализовать», — отметил соавтор исследования Грег Ипполито (Greg Ippolito).

Многие из антител, которые не направлены на RBD, также действуют как мощное оружие против вируса, нацеливаясь на область в части белка-шипа, называемого N-концевым доменом (N-terminal domain — NTD). Эти антитела нейтрализуют вирус в клеточных культурах и, как было показано, предотвращают заражение мышей летальной адаптированной для мыши версией вируса.

Однако NTD также является частью вирусного спайкового белка, который часто мутирует, особенно в нескольких вызывающих озабоченность вариантах SARS-CoV-2.

«Между вирусом и нашей иммунной системой идет эволюционная гонка вооружений», — сообщил соавтор нового исследования Джейсон Лавиндер (Jason Lavinder).

При этом исследователи заявляют, что, несмотря на маневры SARS-CoV-2, еще около 40% циркулирующих антител нацелены на стебель белка-шипа, называемый субъединицей S2, который, похоже, не может легко мутировать.

«Это обнадеживает. Ведь это является преимуществом нашей иммунной системы. Также это означает, что наши нынешние вакцины вырабатывают антитела, нацеленные на эту субъединицу S2, и способные, вероятно, обеспечить еще один уровень защиты от вируса», — подчеркнул Г. Ипполито.

Это также хорошая новость для разработки бустеров вакцины или вакцин нового поколения против вызывающих озабоченность вариантов вируса и даже для разработки вакцины, которая может защитить от будущих пандемий, связанных с другими штаммами коронавируса.

«Это означает, что у нас есть веские основания для разработки вакцин против SARS-CoV-2 следующего поколения или даже вакцины против всех штаммов коронавируса», — отметил Г. Ипполито.

Исследователи из Техасского университета являются одними из нескольких в мире, которые сейчас стремятся разработать единую вакцину против всех коронавирусов, а не только от SARS-CoV-2.

По материалам www.worldpharmanews.com,

иллюстрация news.utexas.edu