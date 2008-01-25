Как вылечить грибок на ногах?

Виды грибка на ногах

Грибковые инфекции, поражающие нижние конечности (простонародные названия — грибок на ногах, грибок стопы, грибок ногтей, грибок ногтя большого пальца ноги), входят в группу поверхностных микозов кожи и слизистых оболочек.

К поверхностным микозам кожи и слизистых оболочек относятся: грибковые инфекции, вызванные грибами рода Malassezia, дерматофитии, кандидозы, онихомикозы и целый ряд недерматофитных грибковых инфекций.

Причины возникновения грибка на ногах

Причинами грибкового поражения нижних конечностей являются:

гипергидроз (повышенное потоотделение) стоп;

несоблюдение правил гигиены, например, хождение без обуви в общественных местах: бассейнах, банях, саунах; использование чужих наборов или инструментов для педикюра и маникюра;

микротравмы и трещины кожи нижних конечностей, которые не обработаны антисептиками;

различные заболевания: сахарный диабет, облитерирующий атеросклероз, облитерирующий эндартериит, заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета;

длительный прием антибиотиков и иммуносупрессантов (препаратов, угнетающих иммунитет) (Gupta A.K. et. al., 2000; Gupta A.K., Humke S., 2000).

Способы заражения. Основной способ передачи грибковой инфекции нижних конечностей — контактный.

Клинические проявления, симптомы и признаки грибка на ногах

Грибок на ногах и его виды. Дерматофития стопы, или «стопа атлета» — это грибковое поражение кожи стоп и пальцев ног, вызываемое дерматофитами, одна из наиболее распространенных форм дерматофитии (Gupta A.K., Humke S., 2000).

Существуют три клинические формы дерматофитии стопы: межпальцевая, мокасиновая и везикуло-буллезная.

Межпальцевая дерматофития стопы является наиболее распространенной формой этого заболевания. Для нее является характерным наличие растрескивания, шелушения и мацерации кожи межпальцевых промежутков стоп, особенно участка кожи между 4-м и 5-м пальцами стопы.

Trichophyton rubrum и Trichophyton mentagrophytes являются наиболее частыми возбудителями межпальцевой формы дерматофитии стопы (Elgart M.L., Warren N G., 1993).

Из-за деструкции кожи дерматофитами к грибковому поражению может присоединяться вторичная бактериальная инфекция. Размножение бактерий способно вызвать сильную мацерацию кожи, которая называется «комплексной дерматофитией» (Leyden J.J., Aly R., 1993).

Для мокасиновой формы дерматофитии стопы является характерным наличие мелких серебристых чешуек на фоне пораженной кожи розового или красного цвета. При мокасиновой форме дерматофитии стопы поражается кожа подошвы, пятки и боковых поверхностей стопы.

Основным возбудителем мокасиновой формы «стопы атлета» является Trichophyton rubrum (Brooks K.E., Bender J.F., 1996).

Везикуло-буллезная дерматофития стопы является наименее распространенной формой этого заболевания. Вместе с тем следует отметить, что ее течение является более тяжелым по сравнению с другими двумя формами. Везикуло-буллезная форма характеризуется наличием сильно воспаленных везикулярных или буллезных поражений кожи стоп (Leyden J.J, Aly R., 1993). Trichophyton mentagrophytes — наиболее распространенный возбудитель этой формы дерматофитии стопы (Brooks K.E., Bender J.F., 1996).

Грибок ногтей и его симптомы. Онихомикоз — это грибковое заболевание ногтей, распространенность которого в мире постоянно повышается.

Около 90% всех зарегистрированных случаев онихомикоза вызваны грибами-дерматофитами, в частности Trichophyton rubrum и Trichophyton mentagrophytes (Gupta A.K. et al., 1997). Другие потенциальные патогены, вызывающие онихомикоз — различные виды грибов рода Candida.

Основным симптомом онихомикоза является визуально наблюдаемое изменение ногтевых пластинок, ногтевых фаланг пальцев кистей и стоп, как у взрослых, так и у детей. На внешней поверхности ногтевой пластинки отмечают белые или желтые пятна. При этом ногтевая пластинка теряет свою прозрачность. Часто онихомикоз осложняется гиперкератотическим утолщением. Ногтевая пластинка становится менее эластичной и более ломкой. В случае запущенного онихомикоза возможно развитие онихолизиса (отделение ногтевой пластинки от ногтевого ложа), атрофии подногтевой дермы.

Возможные осложнения грибковой инфекции

Сенсибилизация (развитие аллергической реакции) к грибам и продуктам их метаболизма. Учитывая способность грибов и продуктов их метаболизма вызывать сильные аллергические реакции, в дальнейшем у пациента возможно развитие хронических аллергических заболеваний, включая аллергический дерматит, экзему, бронхиальную астму и непереносимость лекарственных средств.

Развитие гнойничковых заболеваний кожи. Поскольку при грибковых инфекциях нижних конечностей наблюдаются микротрещины кожи, которые являются «воротами» инфекции, часто грибковые поражения нижних конечностей сопровождаются гнойничковыми заболеваниями кожи, подкожной клетчатки и мягких тканей: пиодермией, целлюлитом, флегмоной или, в крайне запущенных случаях, — остеомиелитом костей стопы.

Вирусные поражения кожи. Из-за гиперкератоза и микротрещин кожи стоп при грибковых инфекциях нижних конечностей происходит нарушение защитной функции кожи, при этом повышается ее восприимчивость к любой инфекции, включая вирусную, например, могут появляться бородавки, возбудителями которых являются папилломавирусы.

Поражения ногтей, мягких тканей околоногтевой области и пальцев. При онихомикозах часто может возникать деформация ногтей, врастание ногтя, паронихия (воспаление околоногтевого валика), панариций (гнойное воспаление тканей пальца), полная отслойка ногтевых пластинок.

Ухудшение качества жизни. Острое течение грибковых инфекций нижних конечностей сопровождается трудностями с ношением обуви из-за сильной боли, а при развитии лимфаденита (воспаление лимфатических сосудов) возможны ухудшение общего самочувствия пациента и лихорадка.

Диагностика грибка ногтей

Основным методом подтверждения дерматофитий, онихомикоза и иных микозов стоп служит микроскопическое исследование и посев. Материалом являются частицы кожи или ногтей, соскоб которых осуществляют скальпелем.

Лабораторная диагностика вышеуказанных микозов включает микроскопическое и культуральное исследование материала на наличие грибов. Микроскопическое исследование является экспресс-методом диагностики возбудителя, позволяющим установить строение гриба в течение нескольких часов. При микроскопическом исследовании можно обнаружить элементы гриба в виде нитей мицелия и спор.

Культуральный метод — наиболее точный метод диагностики, позволяющий идентифицировать вид гриба для назначения патогенетической терапии.

Для подготовки к анализу пациенту в течение 1 мес не рекомендуется наносить самостоятельно какие-либо противогрибковые средства.

При назначении системной противогрибковой терапии следует провести биохимическое исследование крови для определения уровня билирубина, аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы с целью контроля функции печени и желчевыводящих путей, а также для профилактики возможных осложнений.

Лекарства при грибке на ногах. Особенности лечения

Как вылечить грибок на ногах? Существует несколько групп антимикотических лекарственных средств: полиены, азолы, эхинокандины, производные нуклеозидов, аллиламины. Азолы и аллиламины являются наиболее современными группами антимикотических лекарственных средств, которые при грибковой инфекции нижних конечностей используют в лекарственных формах для местного применения (мазь, крем и т.д.).

Азолы — это противогрибковые препараты, в основе которых лежит пятичленное азольное кольцо, которые можно разделить на 2 группы по числу атомов азота в азольном кольце: группу производных имидазола и группу производных триазола с 2 и 3 атомами азота соответственно.

Азолы ингибируют синтез эргостерола из ланостерола в клеточной мембране гриба путем связывания свободного атома азота азольного кольца с атомом железа гемовой группы фермента гриба. Действие азолов направлено на цитохром P450-зависимую 14-α-деметилазу. В результате ее ингибирования происходит уменьшение количества эргостерола и накопление метилированных стеролов в клеточной мембране гриба. Метилированные стеролы депонируются в клеточной мембране и вызывают либо угнетение роста клеток гриба, либо их гибель, в зависимости от конкретного представителя класса азолов.

В настоящее время азолы — наиболее широко применяемый класс противогрибковых препаратов. Представителями азолов являются: 4 производных имидазола — этоконазол, клотримазол, бифоназол, миконазол и 5 производных триазола: флуконазол, итраконазол — I поколение; вориконазол, посаконазол и изавуконазол — II поколение указанной группы (противогрибковые препараты для местного применения). Производные триазола обладают различным сродством к цитохром P450-зависимой 14-α-деметилазе, что, в свою очередь, является причиной различной активности в отношении грибковой инфекции, наличия тех или иных нежелательных явлений и лекарственного взаимодействия.

Тербинафин и нафтифин (противогрибковые препараты местного действия) —представители еще одного класса противогрибковых препаратов — аллиламинов. Они являют собой класс синтетических противогрибковых лекарственных средств, для которых характерно мощное ингибирование скваленэпоксидазы грибов в клеточной мембране, в результате чего нарушается синтез эргостерола — важного компонента мембраны, что приводит к угнетению роста или гибели гриба (Rogers P.D., Krysan D.J., 2018).

Профилактика

Для профилактики грибковой инфекции нижних конечностей следует соблюдать следующие правила:

при посещении общественных мест (бани, сауны, бассейны) носить исключительно собственную легкую обувь, например тапочки, из материалов, которые можно легко обработать антисептиком. Если носить обувь в общественном месте нельзя, после его посещения следует тщательно вымыть ноги с мылом и затем насухо их вытереть. Если вам кажется, что данной меры недостаточно, обработайте кожу ног, особенно стоп и пальцев, антисептическим средством;

подбирать обувь из натуральных материалов, по размеру ноги. Узкая и тесная обувь способствует повышенному потоотделению в области ног. Естественные материалы обуви способствуют лучшей вентиляции и предупреждают развитие «парникового эффекта». Также один раз в месяц обувь следует обрабатывать противогрибковыми средствами;

подбирать носки и чулки из натуральных материалов (хлопок, лен) с минимальным содержанием синтетических материалов, поскольку данные предметы гардероба находятся в постоянном контакте с кожей ног. Хлопок или лен лучше впитывают влагу, обеспечивают достаточную вентиляцию и предупреждают развитие «парникового эффекта». Носки и чулки следует менять каждый день;

регулярно выполнять педикюр стоп. Педикюр включает удаление мозолей, натоптышей, ороговевшей кожи, вросших ногтей, поскольку ороговевший эпителий является отличной питательной средой для развития грибковой инфекции;

при подстригании не следует обрезать ногтевые пластинки слишком коротко, поскольку в таком случае возможно повреждение кожи, которое, в свою очередь, может быть «воротами» для грибковой инфекции.

Как избавиться от грибка на ногах в домашних условиях?

Заниматься самолечением при грибковой инфекции не стоит. Следует обратиться к врачу-дерматологу для установления диагноза, вида гриба, степени поражения кожи или ногтей с целью подбора оптимального препарата в форме для местного применения. После установления диагноза и назначения противогрибкового средства пациенту следует придерживаться схемы назначенного ему лечения.

Можно ли быстро вылечить грибок на ногах?

Продолжительность курса антимикотической терапии при грибковой инфекции нижних конечностей зависит от вида инфекции и степени поражения кожных покровов, ногтей и слизистых оболочек. В среднем продолжительность антимикотической терапии составляет 1–3 мес.

Чего боится грибок на ногах?

хорошей вентиляции ног;

соблюдения правил личной гигиены;

применения антисептиков для обработки кожи и ногтей на ногах;

ношения носков или чулок из натуральных материалов и регулярной их замены каждый день;

ношения собственной обуви из натуральных материалов по размеру ноги и регулярной (не реже 1 раза в месяц) обработки ее антисептиком;

соблюдения назначенного врачом лечения.

Грибковая инфекция нижних конечностей: актуальность терапии и профилактики

Учитывая широкую распространенность грибковых инфекций у людей, вопросы лечения и профилактики при данной патологии остаются крайне актуальными среди всех слоев населения, а также работников систем здравоохранения.