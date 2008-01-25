Как влияет уровень кофеина в плазме крови на наше здоровье?

В недавнем исследовании было показано, что потенциально высокий уровень кофеина в плазме крови способствует снижению риска развития ожирения, ряда сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета II типа.

Ранее в исследованиях продемонстрировано, что у лиц, употребляющих 3–5 чашек кофе в день, риск развития сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний был ниже, чем в среднем в популяции.

В то же время большая часть проведенных на сегодня исследований являются обсервационными.

Кроме того, трудно определить, какие биологические эффекты оказывает кофеин, а какие другие соединения, содержащиеся в кофеинсодержащих напитках.

Исследователи подчеркнули, что необходимо провести исследования потенциальной связи употребления кофеинсодержащих напитков и снижения риска развития ожирения и сахарного диабета II типа.

В упомянутом исследовании для определения влияния высокого уровня кофеина в крови на жировые клетки, риск развития сахарного диабета и таких сердечно-сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, был применен метод менделевской рандомизации.

Исследователи проанализировали влияние вариантов генов CYP1A2 и AHR у почти 10 000 человек. Большинство участников исследования были представителями европеоидной расы. Гены CYP1A2 и AHR связаны со скоростью метаболизма кофеина в организме.

У носителей генетических вариантов, связанных с более медленным метаболизмом кофеина, выявляют более высокий уровень кофеина в плазме крови при употреблении небольшого количества кофеинсодержащих напитков.

В исследовании показано, что у носителей генетических вариантов, связанных с медленным метаболизмом кофеина, масса тела и количество жировой ткани в организме меньше, чем у лиц с высоким метаболизмом кофеина. Также у носителей генетических вариантов, связанных с медленным метаболизмом кофеина, отмечают более низкий риск развития сахарного диабета II типа. При этом не было выявлено связи между носительством определенных вариантов генов CYP1A2 и AHR и величиной риска развития вышеупомянутых заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Исследование имело ряд ограничений. Так, были проанализированы только два генетических варианта и все участники исследования были европейцами.

В то же время известно, что кофеин снижает аппетит и способствует увеличению расхода энергии в организме (употребление около 100 мг кофеина в день способствует дополнительному расходу 100 калорий). Вероятно, это один из механизмов снижения риска развития ожирения. Чашка кофе среднего объема содержит около 70–150 мг кофеина.

Ученые подчеркнули необходимость проведения дальнейших рандомизированных клинических исследований для определения роли употребления кофеинсодержащих напитков в профилактике развития ожирения и сахарного диабета II типа.

Результаты исследования были опубликованы в издании «BMJ Medicine».

По материалам www.medicalxpress.com