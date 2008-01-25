Установление диагноза при патологии щитовидной железы — только начало долгого пути к контролю симптомов заболевания для большинства пациентов.

Так, в недавнем исследовании показано, что более 90% взрослых пациентов с патологией щитовидной железы отмечают наличие симптомов заболевания после установления диагноза и получения лечения.

По оценкам экспертов, патология щитовидной железы отмечается у 1 из 20 жителей Великобритании. Ее диагностируют у женщин в 6 раз чаще, чем у мужчин. Так, патология щитовидной железы ведет к нарушениям общего самочувствия, когнитивной и эмоциональной сферы, повышению риска развития временной нетрудоспособности и устойчивого снижения трудоспособности.

Исследование проведено учеными из Абердинского университета (University of Aberdeen), Великобритания, в сотрудничестве с Центром исследований рынка труда бизнес-школы (Business School’s Centre for Labour Market Research), Британским фондом щитовидной железы (British Thyroid Foundation), благотворительной компанией Thyroid UK, фондом Thyroid Trust, независимой организацией Thyroid Patient Advocacy UK, группой Improve Thyroid Treatment Group и благотворительной организацией Miscarriage Support (MISS).

Учеными проанализированы данные 1200 пациентов с момента появления симптомов до диагностирования патологии щитовидной железы и далее в процессе лечения. 95% участников были женщинами.

В исследовании установлено, что от появления первых симптомов заболевания до установления диагноза в среднем проходит 4,5 года. При этом диагностика гипотиреоза занимает больше времени, чем другой патологии щитовидной железы.

В большинстве случаев (у около 2/ 3 пациентов) для верификации диагноза понадобилось несколько визитов к специалисту, и диагноз был установлен после повышения интенсивности симптомов.

Интересно, что пол медицинского работника также важен. Пациенты отметили, что чувствовали себя более вовлеченными в процесс диагностики и лечения, если их консультировала женщина-врач.

Даже после начала лечения пациенты отмечали наличие таких симптомов, как:

усталость и медлительность (79%);

когнитивные нарушения (64%);

мышечная боль и слабость (62%).

В то же время пациенты отмечали улучшение различных аспектов повседневной жизни после начала лечения:

46% участников стали больше заниматься физическими упражнениями;

32% вели более активную социальную жизнь;

28% больше участвовали в активной социальной/культурной/политической деятельности;

47% отметили улучшение личной и/или семейной жизни.

Однако улучшения в аспектах участия на рынке труда, таких как перспективы трудоустройства, возможности карьерного роста и развития навыков после лечения, были гораздо более ограниченными. Только около 10% респондентов сообщили о положительных изменениях в профессиональном плане, тогда как у большинства участников (около 60%) улучшения не выявлено, а около 30% отметили ухудшение.

Около 78% респондентов, которые работали на момент диагностирования патологии щитовидной железы, сообщили об этом своему работодателю. В 23% этих случаев работодатель не проявлял сочувствия.

Профессор Александрос Зангелидис (Alexandros Zangelidis) отметил, что заболевания щитовидной железы создают серьезные проблемы для жизни пациентов, с неблагоприятными и долгосрочными последствиями для их благополучия, способности участвовать в социальной деятельности и трудоспособности. При этом пациенты зачастую не чувствуют достаточно внимания со стороны медицинских работников и того, что сами влияют на ход обследования и дальнейшее лечение.

Существует относительно мало данных о влиянии дисфункции щитовидной железы на благополучие и профессиональную реализацию пациентов, подчеркнула профессор Катя Монтанья (Catia Montagna). Данное исследование показало, что необходим более целостный подход с учетом не только медицинских, но и социальных аспектов в отношении пациентов с патологией щитовидной железы.

По материалам www.medicalxpress.com