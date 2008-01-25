В недавнем исследовании показано, что применение контрацептивов в форме таблеток незадолго до зачатия может обусловливать повышение риска ряда осложнений беременности.

Так, применение пероральных контрацептивных препаратов в период до зачатия связано с повышенным риском развития преэклампсии, преждевременных родов и низкой массы тела ребенка при рождении.

Исследователи высказали предположение, что величина риска зависит от времени прекращения приема и доз эстрогена и прогестина, содержащихся в противозачаточном препарате.

На сегодня отсутствуют систематические и исчерпывающие данные о влиянии применения пероральных контрацептивов в период, предшествующий зачатию, на риск развития осложнений беременности и исход родов.

В данном проспективном исследовании, проведенном учеными из Медицинского центра Университета Радбауд в Неймегене (Radboud University Medical Center in Nijmegen), Нидерланды, проанализировали данные около 7000 беременных. Около 15% (1050) женщин забеременели в течение 3 мес после прекращения приема противозачаточных препаратов. Эту группу сравнивали с беременными, которые не принимали контрацептивные препараты в течение более длительного периода. Установлено, что в 1-й группе преэклампсия и преждевременные роды, а также низкая масса тела ребенка при рождении отмечались более чем в 1,5 раза чаще, чем во 2-й группе.

Повышенное артериальное давление и белок в моче считали ключевыми признаками преэклампсии. Роды до 37-й недели беременности оценивали как преждевременные.

Кроме того, в исследовании показано, что риск развития осложнений зависит от того, какое поколение противозачаточных препаратов принимала женщина.

В частности, преэклампсия чаще развивалась при применении комбинированных оральных контрацептивов (КОК) I и II поколений, тогда как преждевременные роды чаще отмечали при приеме препаратов III поколения. Недостаточно данных, чтобы сделать надежные выводы о влиянии на исход беременности и риск развития осложнений беременности КОК IV поколения.

КОК содержат два гормона: эстроген (этинилэстрадиол) и прогестин. Прогестерон — это естественный гормон в организме, а прогестин — это синтетический гормон, аналог прогестерона. Прогестины I поколения включают норэтиндрон и норэтистерон; II поколения — левоноргестрел и норгестрел; III поколения — дезогестрел, гестоден и норгестоден; прогестины IV поколения — это дроспиренон и диеногест.

Ведущий исследователь Марлин ван Гелдер (Marleen van Gelder) отметила, что разные поколения КОК содержат разный тип прогестина. По оценкам исследователей, то, какой тип прогестина содержится в КОК, влияет на риск развития осложнений. При этом применение препаратов, содержащих высокие дозы эстрогена, было связано с повышенным риском преэклампсии, тогда как применение препаратов, содержащих низкие и умеренные дозы эстрогена, — с повышенным риском неблагоприятного исхода родов.

При этом применение КОК не влияет на способность к зачатию ребенка.

Исследователи рекомендуют женщинам прекратить прием КОК не менее чем за 3 мес до планируемого зачатия.

По материалам www.forbes.com