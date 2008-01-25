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Новости медицины и фармацииКак уровни триглицеридов и холестерина в плазме крови связаны с риском развития деменции?

Как уровни триглицеридов и холестерина в плазме крови связаны с риском развития деменции?

Опубликовано  10.07.2023

В недавнем исследовании показано, что риск развития деменции, в том числе болезни Альцгеймера, повышен у лиц пожилого возраста с  колеблющимся уровнем холестерина и триглицеридов по сравнению с лицами с постоянным уровнем этих биохимических показателей.

Результаты исследования были опубликованы в онлайн-издании «Neurology».

В то же время в исследовании выявлена связь между колебаниями уровня триглицеридов и холестерина и повышенным риском развития деменции, а не прямые доказательства того, что изменения уровня этих показателей с течением времени вызывают развитие деменции.

Автор исследования доктор философии Сюзетт Дж. Белински (Suzette J. Bielinski), сотрудник клиники Майо (Mayo Clinic) в Рочестере, штат Миннесота, США, рассказала, что скрининги уровня холестерина и триглицеридов широко проводятся лицам пожилого возраста. Выявление колебания уровня этих показателей с течением времени потенциально могут помочь определить, у кого риск развития деменции выше. Кроме того, анализ связи колебаний этих биохимических показателей и риска развития деменции потенциально может способствовать изучению механизмов развития данного заболевания и разработке профилактических стратегий.

В исследовании были проанализированы данные 11 571 участника в возрасте 60 лет и старше, у которых ранее не диагностировали болезнь Альцгеймера или деменцию. Исследователи проанализировали показатели общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Участники были разделены на 5 групп в зависимости от выраженности колебаний уровня этих показателей. Период наблюдений составил 13 лет. За это время у 2473 человек развилась болезнь Альцгеймера или другая форма деменции.

Результаты были скорректированы с учетом пола, расы, уровня образования, приема гиполипидемических препаратов.

Ограничением исследования было то, что в исследовании не были дифференцированы различные типы деменции.

Выявлено, что риск развития деменции у участников с самыми большими колебаниями уровня холестерина в плазме крови был на 19% выше, чем у участников с самыми низкими колебаниями. При этом риск развития деменции у участников группы наиболее выраженных колебаний уровня триглицеридов в плазме крови был на 23% выше, чем у участников группы с наименьшими колебаниями. Исследователи не выявили связи между изменениями уровня ЛПНП и ЛПВП в плазме крови и повышенным риском развития деменции.

С. Дж. Белински объяснила, что на сегодня остается невыясненным, как колебания уровня холестерина и триглицеридов в плазме крови связаны с риском развития болезни Альцгеймера и других форм деменции. Необходимы дальнейшие исследования в этой области.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  10.07.2023

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