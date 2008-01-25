В недавнем обсервационном исследовании была показана связь между употреблением женщинами алкоголя в период беременности и изменениями черт лица их детей.

До сих пор недостаточно данных о влиянии употребления низких доз алкоголя в период беременности и преконцепционной подготовки на развитие лица детей и их здоровье. Это также первое исследование, в котором была проанализирована связь между возникновением изменений формы лица у детей различного этнического происхождения и употреблением алкоголя их матерями.

Так, была выявлена ассоциация между употреблением спиртных напитков на различных сроках беременности и развитием в дальнейшем у детей специфических изменений формы лица. Также установлена связь между регулярным употреблением алкоголя на протяжении 3 мес до наступления беременности женщинами, не употреблявшими его в период вынашивания ребенка, и возникновением определенных изменений формы лица у детей.

Кроме того, было отмечено, что связь с развитием определенных изменений формы лица у детей существовала, даже если матери на протяжении всей беременности выпивали менее 12 г алкоголя в неделю (соответствует 175 мл вина или 330 мл пива).

Наиболее часто в исследовании выявляли такие изменения формы лица, как вздернутый кончик носа, укороченный нос, искривление подбородка и вывернутое нижнее веко.

Исследователи подчеркнули, что форма лица детей связана с определенными отклонениями в их физическом и психическом развитии, а также возникновением некоторых заболеваний.

Для анализа формы лица применяли 3D-визуализацию с измерением 200 параметров. В исследовании были проанализированы трехмерные изображения детей, сделанные в возрасте 9 лет (n=3149) и 13 лет (n=2477). Информация об употреблении алкоголя матерями была получена из анкет, заполненных женщинами на ранних, средних и поздних сроках беременности.

Геннадий Рощупкин (Gennady Roshchupkin), доцент и руководитель группы вычислительной популяционной биологии в Медицинском центре Эрасмус в Роттердаме (Erasmus Medical Centre, Rotterdam), Нидерланды, был руководителем исследования. Он объяснил, что, по его мнению, лицо отражает общее состояние здоровья ребенка. Воздействие алкоголя на ребенка до рождения может иметь серьезные неблагоприятные последствия для его здоровья и развития. Ученый рассказал, что при регулярном употреблении беременной алкоголя в больших количествах у ребенка развивается расстройство фетального алкогольного спектра, для которого также характерны специфические характеристики формы лица у детей. Симптомы расстройства фетального алкогольного спектра включают когнитивные нарушения, задержку роста, синдром дефицита внимания и гиперактивности, трудности в обучении, проблемы с памятью и поведением, а также задержку речевого развития и другие неврологические нарушения.

Ограничениями исследования было отсутствие данных об употреблении алкоголя женщинами более чем за 3 мес до беременности, а также то, что матери могли неправильно заполнить опросник о своих привычках в употреблении алкоголя, возможно, недооценивая его уровень.

Данное исследование дополняет имеющиеся данные о негативном воздействии алкоголя на развитие плода. Его результаты были опубликованы в журнале «Human Reproduction».

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований как для определения зависимости между употреблением алкоголя женщинами и возникновением нарушений развития у детей, так и для выявления патогенетических механизмов формирования выявленных расстройств.

По материалам www.medicalxpress.com