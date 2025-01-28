В течение дня ребенок расходует колоссальное количество энергии на физическую активность, познание мира, эмоциональные переживания и интеллектуальные нагрузки. Ночной сон позволяет не только восстановить затраченные силы, но и восполнить энергетические ресурсы для следующего дня.
Что происходит во сне?
Сон — это активный процесс восстановления и переработки информации, в котором задействованы все системы организма.
Во время быстрой фазы происходит переработка эмоциональных впечатлений, полученных за день, их систематизация и интеграция в долговременную память. Такой процесс помогает ребенку справляться с различными стрессовыми ситуациями, учиться управлять эмоциями. Полноценный ночной сон положительно влияет на концентрацию внимания, умственную работоспособность, креативность, более быстрое усвоение учебного материала.
Во время ночного отдыха головной мозг ребенка:
- закрепляет новые навыки и знания;
- трансформирует кратковременную память в долговременную;
- устанавливает более сложные межнейронные связи;
- оптимизирует информационные процессы.
Ночной сон — это период максимальной выработки гормонов роста, отвечающих за физическое развитие ребенка. Именно во время глубокого сна происходит интенсивная секреция соматотропного гормона, который стимулирует рост костной и мышечной ткани, способствует укреплению иммунной системы:
- укрепляются защитные механизмы организма;
- вырабатываются антитела;
- происходит восстановление клеточных структур;
- снижается риск воспалительных процессов.
Структура сна
Сон состоит из 2 последовательных фаз, которые повторяются несколько раз за ночь. В фазу медленного сна входят:
- поверхностный сон — ребенок еще частично осознает окружающую обстановку. Мышечный тонус постепенно снижается, дыхание становится более ровным и спокойным;
- средний — происходит полное расслабление мышц, замедление сердечного ритма и дыхания;
- глубокий — восстановительные процессы в организме ребенка достигают максимальной интенсивности. Происходит физическая регенерация тканей, выработка гормона роста, укрепление иммунной системы.
Для фазы быстрого сна характерны:
- активная мозговая деятельность, сопоставимая с уровнем бодрствования;
- интенсивные движения глазных яблок под закрытыми веками;
- яркие сновидения и эмоциональные переживания;
- частичный паралич мышц для предотвращения реализации сюжетов сновидений.
Особенности детского сна
У детей структура сна существенно отличается от таковой у взрослых. Принципиальные различия заключаются в следующем:
- продолжительность быстрой фазы сна — у взрослых эта фаза занимает около 25% от общего времени сна, у детей доля значительно больше — до 50–60% в первые годы жизни;
- сокращение продолжительности циклов — циклы сна у детей короче и составляют около 50–60 мин против 90–120 мин у взрослых;
- чуткость и поверхностность — детский сон более легкий, ребенок быстрее просыпается от внешних раздражителей;
- возрастная динамика сна — длительность сна, необходимая для разных возрастных групп детей, варьирует от 16–18 ч/сут для новорожденных до 9–11 ч у детей школьного возраста.
Чем опасен недостаток сна?
Хроническое недосыпание и снижение качества сна провоцирует:
- повышенную раздражительность — незначительное противоречие со стороны родителей или сверстников вызывает диспропорциональную эмоциональную реакцию — от слез до вспышек агрессии;
- нарушение социальной адаптации — ребенок хуже считывает эмоциональные сигналы сверстников, становится менее гибким в межличностном взаимодействии. Особенно критично нарушение сна у детей в дошкольном и младшем школьном возрасте, когда формируются базовые социальные компетенции. Дети с хроническим недосыпанием испытывают существенные трудности в установлении контактов, им сложно интегрироваться в детские коллективы;
- снижение мотивации к познавательной деятельности — ребенок утрачивает естественный исследовательский интерес, становится пассивным в получении новых знаний. Процессы восприятия и переработки информации замедляются;
- задержку физического и умственного развития;
- снижение иммунитета — повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям, частые простуды, длительные восстановительные периоды.
Как понять, что ребенок хочет спать?
Родителям важно научиться считывать невербальные признаки усталости малыша:
- потирание глаз ладонями, кулачками;
- легкое почесывание ушей;
- опускание век;
- расфокусированный взгляд;
- снижение выразительности мимики;
- снижение двигательной активности;
- эмоциональная лабильность;
- зевота;
- повышенная раздражительность;
- капризность.
Поведенческие индикаторы готовности ко сну у детей весьма специфичны:
- желание взять любимую игрушку;
- стремление занять горизонтальное положение;
- снижение интереса к играм;
- попытки спрятаться или уединиться;
- прикосновения к своему телу.
Советы родителям
Правильно организованный ночной отдых напрямую влияет на физическое, эмоциональное и интеллектуальное становление личности ребенка. Для его оптимизации следует придерживаться следующих рекомендаций:
- температурный режим спальной комнаты — оптимальная температура должна находиться в пределах 18–20 °С. Слишком теплое или холодное помещение нарушает естественные процессы засыпания;
- отсутствие освещения — ключевой фактор запуска механизмов сна. Если ребенок испытывает страх перед темнотой, рекомендуется использовать мягкий ночник с приглушенным светом;
- акустический фон — спальное пространство должно быть максимально тихим. Резкие звуки нарушают процесс засыпания и качество ночного сна. При необходимости можно использовать белый шум или спокойную колыбельную музыку;
- информационная гигиена — за час до сна необходимо полностью исключить использование электронных устройств. Планшеты, телефоны, компьютеры и телевизоры излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Особое внимание следует уделять контенту. Пугающие мультфильмы и передачи, постоянные вспышки света на экране провоцируют эмоциональное напряжение и затрудняют процесс засыпания;
- расслабляющие процедуры — вечернее купание является идеальным способом подготовки ко сну. Теплая вода помогает мышцам расслабиться, снижает мышечный тонус. Нежный поглаживающий массаж в течение 10–15 мин способствует релаксации. Особенно эффективен массаж после ванны;
- режим дня — укладывание в одно и то же время формирует устойчивый биологический ритм. Даже в выходные дни рекомендуется максимально придерживаться установленного графика.
Медикаментозное лечение нарушений сна
В педиатрической практике отсутствуют единые стандарты лечения нарушений сна у детей. Основополагающий принцип при назначении препаратов — их безопасность для детского организма. Врач учитывает:
- возрастные особенности пациента;
- потенциальные побочные эффекты;
- индивидуальную переносимость действующего вещества.
Применяют:
- глицин — показан у детей в возрасте старше 3 лет с нарушениями сна. Препараты этой группы оказывают мягкий седативный эффект, снижают эмоциональное напряжение, повышают качество засыпания. Глицин предназначен для перорального приема: таблетку следует положить под язык за 20–30 мин до сна и дождаться ее полного растворения;
- растительные препараты — считаются более безопасной альтернативой синтетическим снотворным. При нарушениях сна применяют валериану: таблетки и настойку у детей в возрасте старше 12 лет, фильтр-пакеты для приготовления настоя — с 10 лет. Валериана может входить как в состав лекарственных средств, так и состав диетических добавок, в педиатрической практике применяют / используют оба варианта. Она снижает возбудимость нервной системы, создавая предпосылки для нормализации сна;
- некоторые врачи допускают применение гомеопатических средств для коррекции нарушений сна у детей раннего возраста.