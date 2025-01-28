В течение дня ребенок расходует колоссальное количество энергии на физическую активность, познание мира, эмоциональные переживания и интеллектуальные нагрузки. Ночной сон позволяет не только восстановить затраченные силы, но и восполнить энергетические ресурсы для следующего дня.

Что происходит во сне?

Сон — это активный процесс восстановления и переработки информации, в котором задействованы все системы организма.

Во время быстрой фазы происходит переработка эмоциональных впечатлений, полученных за день, их систематизация и интеграция в долговременную память. Такой процесс помогает ребенку справляться с различными стрессовыми ситуациями, учиться управлять эмоциями. Полноценный ночной сон положительно влияет на концентрацию внимания, умственную работоспособность, креативность, более быстрое усвоение учебного материала.

Во время ночного отдыха головной мозг ребенка:

закрепляет новые навыки и знания;

трансформирует кратковременную память в долговременную;

устанавливает более сложные межнейронные связи;

оптимизирует информационные процессы.

Ночной сон — это период максимальной выработки гормонов роста, отвечающих за физическое развитие ребенка. Именно во время глубокого сна происходит интенсивная секреция соматотропного гормона, который стимулирует рост костной и мышечной ткани, способствует укреплению иммунной системы:

укрепляются защитные механизмы организма;

вырабатываются антитела;

происходит восстановление клеточных структур;

снижается риск воспалительных процессов.

Структура сна

Сон состоит из 2 последовательных фаз, которые повторяются несколько раз за ночь. В фазу медленного сна входят:

поверхностный сон — ребенок еще частично осознает окружающую обстановку. Мышечный тонус постепенно снижается, дыхание становится более ровным и спокойным;

средний — происходит полное расслабление мышц, замедление сердечного ритма и дыхания;

глубокий — восстановительные процессы в организме ребенка достигают максимальной интенсивности. Происходит физическая регенерация тканей, выработка гормона роста, укрепление иммунной системы.

Для фазы быстрого сна характерны:

активная мозговая деятельность, сопоставимая с уровнем бодрствования;

интенсивные движения глазных яблок под закрытыми веками;

яркие сновидения и эмоциональные переживания;

частичный паралич мышц для предотвращения реализации сюжетов сновидений.

Особенности детского сна

У детей структура сна существенно отличается от таковой у взрослых. Принципиальные различия заключаются в следующем:

продолжительность быстрой фазы сна — у взрослых эта фаза занимает около 25% от общего времени сна, у детей доля значительно больше — до 50–60% в первые годы жизни;

сокращение продолжительности циклов — циклы сна у детей короче и составляют около 50–60 мин против 90–120 мин у взрослых;

чуткость и поверхностность — детский сон более легкий, ребенок быстрее просыпается от внешних раздражителей;

возрастная динамика сна — длительность сна, необходимая для разных возрастных групп детей, варьирует от 16–18 ч/сут для новорожденных до 9–11 ч у детей школьного возраста.

Чем опасен недостаток сна?

Хроническое недосыпание и снижение качества сна провоцирует:

повышенную раздражительность — незначительное противоречие со стороны родителей или сверстников вызывает диспропорциональную эмоциональную реакцию — от слез до вспышек агрессии;

нарушение социальной адаптации — ребенок хуже считывает эмоциональные сигналы сверстников, становится менее гибким в межличностном взаимодействии. Особенно критично нарушение сна у детей в дошкольном и младшем школьном возрасте, когда формируются базовые социальные компетенции. Дети с хроническим недосыпанием испытывают существенные трудности в установлении контактов, им сложно интегрироваться в детские коллективы;

снижение мотивации к познавательной деятельности — ребенок утрачивает естественный исследовательский интерес, становится пассивным в получении новых знаний. Процессы восприятия и переработки информации замедляются;

задержку физического и умственного развития;

снижение иммунитета — повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям, частые простуды, длительные восстановительные периоды.

Как понять, что ребенок хочет спать?

Родителям важно научиться считывать невербальные признаки усталости малыша:

потирание глаз ладонями, кулачками;

легкое почесывание ушей;

опускание век;

расфокусированный взгляд;

снижение выразительности мимики;

снижение двигательной активности;

эмоциональная лабильность;

зевота;

повышенная раздражительность;

капризность.

Поведенческие индикаторы готовности ко сну у детей весьма специфичны:

желание взять любимую игрушку;

стремление занять горизонтальное положение;

снижение интереса к играм;

попытки спрятаться или уединиться;

прикосновения к своему телу.

Советы родителям

Правильно организованный ночной отдых напрямую влияет на физическое, эмоциональное и интеллектуальное становление личности ребенка. Для его оптимизации следует придерживаться следующих рекомендаций:

температурный режим спальной комнаты — оптимальная температура должна находиться в пределах 18–20 °С. Слишком теплое или холодное помещение нарушает естественные процессы засыпания;

отсутствие освещения — ключевой фактор запуска механизмов сна. Если ребенок испытывает страх перед темнотой, рекомендуется использовать мягкий ночник с приглушенным светом;

акустический фон — спальное пространство должно быть максимально тихим. Резкие звуки нарушают процесс засыпания и качество ночного сна. При необходимости можно использовать белый шум или спокойную колыбельную музыку;

информационная гигиена — за час до сна необходимо полностью исключить использование электронных устройств. Планшеты, телефоны, компьютеры и телевизоры излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Особое внимание следует уделять контенту. Пугающие мультфильмы и передачи, постоянные вспышки света на экране провоцируют эмоциональное напряжение и затрудняют процесс засыпания;

расслабляющие процедуры — вечернее купание является идеальным способом подготовки ко сну. Теплая вода помогает мышцам расслабиться, снижает мышечный тонус. Нежный поглаживающий массаж в течение 10–15 мин способствует релаксации. Особенно эффективен массаж после ванны;

режим дня — укладывание в одно и то же время формирует устойчивый биологический ритм. Даже в выходные дни рекомендуется максимально придерживаться установленного графика.

Медикаментозное лечение нарушений сна

В педиатрической практике отсутствуют единые стандарты лечения нарушений сна у детей. Основополагающий принцип при назначении препаратов — их безопасность для детского организма. Врач учитывает:

возрастные особенности пациента;

потенциальные побочные эффекты;

индивидуальную переносимость действующего вещества.

Применяют: