Как улучшить качество сна у женщин в период менопаузы?

Менопауза — естественный биологический процесс, который знаменует конец репродуктивного цикла женщины. Менопауза может сопровождаться множеством симптомов, включая приливы, беспокойство и проблемы со сном. Менопауза обычно наступает в возрасте 45–55 лет.

Доктор Стефани Фобион (Stephanie Faubion), директор клиники женского здоровья клиники Майо (Mayo Clinic Women’s Health) и медицинский директор Североамериканского общества менопаузы (North American Menopause Society), отметила, что простые изменения образа жизни могут помочь женщинам нормализовать сон в период менопаузы.

Многим женщинам в период менопаузы сложно засыпать из-за приливов жара и ночной потливости. Это лишь некоторые из симптомов, с которыми сталкиваются женщины в этот период.

Доктор С. Фобион сообщила, что ночная потливость может быть очень выраженной и стать действительно серьезной проблемой. По словам С. Фаубион, гормональные колебания также могут повлиять на цикл сна и приводить к развитию бессонницы. Изменения настроения и беспокойство также способствуют развитию нарушений сна.

Доктор С. Фобион объяснила, что гормональная терапия способствует уменьшению выраженности симптомов менопаузы. Она подчеркнула, что установление режима сна и бодрствования имеет решающее значение для нормализации сна у женщин в период менопаузы. Простые действия, такие как ограничение употребления кофеина и времени, проводимого перед экраном гаджетов, также могут положительно повлиять на период засыпания. Она также подчеркнула, что необходима достаточная физическая нагрузка, но не в вечернее время, а также избегать приема тяжелой пищи перед сном.

Вот основные советы экспертов по улучшению сна в период менопаузы:

избегать приема тяжелой пищи перед сном;

свести к минимуму воздействие света перед сном;

избегать дневного сна после 15:00;

не заниматься спортом перед сном;

создать расслабляющий ритуал перед сном;

держать электронные приборы подальше от спальни;

придерживаться графика сна.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic