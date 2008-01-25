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Новости медицины и фармацииКак связаны тяжесть течения псориаза и уровень витамина D в плазме крови?

Как связаны тяжесть течения псориаза и уровень витамина D в плазме крови?

Опубликовано  28.07.2023

Псориаз диагностируется у более 8 млн человек в США.

В недавнем исследовании показана связь между тяжестью течения псориаза и уровнем витамина D в плазме крови.

В исследовании проанализированы данные 491 больного с псориазом из Национального обследования здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey — NHANES). Так, установлена линейная зависимость между увеличением выраженности симптомов псориаза и снижением уровня витамина D в плазме крови.

Рэйчел К. Лим (Rachel K. Lim), кандидат медицинских наук в Медицинской школе Уоррена Альперта Университета Брауна (Warren Alpert Medical School of Brown University), США, отметила, что сегодня препараты в форме крема для местного применения, содержащие синтетический витамин D, применяют как новые методы лечения псориаза. В этом же исследовании показано, что диета с высоким содержанием витамина D может способствовать уменьшению выраженности симптомов псориаза.

Результаты исследования были представлены на NUTRITION 2023, ежегодном собрании Американского общества питания (American Society for Nutrition), которое проходило 22–25 июля в Бостоне.

Исследовательскую группу возглавляла Чо Юненг (Eunyoung Cho), доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматологии Медицинской школы Уоррена Альперта Университета Брауна.

По оценкам экспертов, витамин D оказывает влияние на иммунный ответ организма и непосредственно на клетки, участвующие в восстановлении кожи.

У участников исследования оценивали уровень витамина D в плазме крови, площадь поверхности тела, пораженной псориазом, возраст, пол, расу, индекс массы тела и статус курения. После поправки на факторы образа жизни, такие как курение, анализ показал, что низкие уровни витамина D и дефицит витамина D в значительной степени связаны с более тяжелым течением псориаза.

Исследователи также выявили, что у пациентов с наименьшей площадью поверхности тела, пораженной псориазом, был самый высокий средний уровень витамина D в плазме крови. При этом у пациентов с наибольшей пораженной площадью отмечен самый низкий средний уровень витамина D.

Ранее только в одном исследовании изучали связь между тяжестью течения псориаза и уровнем витамина D в плазме крови. В этом же исследовании проанализированы данные большего количества участников. Таким образом, полученные результаты являются более актуальными и статистически достоверными, чем ранее доступные данные.

Несмотря на то что пищевая токсичность витамина D отмечается редко, исследователи рекомендуют лицам с псориазом проконсультироваться с лечащим врачом и дерматологом, прежде чем употреблять диетические добавки, содержащие витамин D.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  28.07.2023

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