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Новости медицины и фармацииКак связаны подагра и метаболический синдром?

Как связаны подагра и метаболический синдром?

Опубликовано  08.03.2023

В недавнем исследовании было показано, что метаболический синдром повышает риск развития подагры.

Что такое метаболический синдром? Диагноз метаболического синдрома устанавливают в случае наличия у пациента 3 из 5 нижеперечисленных симптомов:

  • абдоминальное ожирение;
  • уровень глюкозы в крови натощак не ниже 100 мг/дл/инсулинорезистентность;
  • повышенное артериальное давление (130/85 мм/рт. ст. и выше);
  • уровень триглицеридов в крови 150 мг/дл и выше;
  • снижение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности ниже 40 мг/дл у мужчин и 50 мг/дл у женщин.

Исследование было проведено учеными из Медицинской школы Университета Сунгюнкван (Sungkyunkwan University School of Medicine) в Южной Корее.

Результаты опубликованы в журнале «Arthritis & Rheumatology».

В исследовании приняли участие почти 1,3 млн мужчин в возрасте 20–39 лет.

Было выявлено, что у мужчин, у которых был диагностирован метаболический синдром, чаще отмечали подагру. Так, по оценкам экспертов, риск развития подагры был выше в 4 раза у участников с метаболическим синдромом, чем у лиц без этого состояния.

При этом риск развития подагры был наиболее значительно повышен у мужчин с гипертриглицеридемией и абдоминальным ожирением.

Также было показано, что более сильная связь между развитием метаболического синдрома и риском возникновения подагры наблюдалась у мужчин в возрасте 20 лет, чем в возрасте 30 лет, а также у участников с недостаточной или нормальной массой тела.

При этом коррекция симптомов метаболического синдрома способствует снижению риска развития подагры.

В исследовании также подчеркивается важность модификации образа жизни для коррекции симптомов метаболического синдрома. Так, пациентам с данной патологией рекомендуются регулярные физические упражнения, рациональное питание и контроль массы тела для снижения риска развития подагры.

Полученные в исследовании данные потенциально могут способствовать разработке эффективных программ профилактики подагры у лиц с метаболическим синдромом.

Медицинские работники также должны рассмотреть возможность мониторинга симптомов подагры и уровня мочевой кислоты в плазме крови у лиц с метаболическим синдромом и при необходимости обеспечить соответствующее лечение.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  08.03.2023

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