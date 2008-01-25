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Новости медицины и фармацииКак связаны нарушения ритма сердца и риск развития инсульта?

Как связаны нарушения ритма сердца и риск развития инсульта?

Опубликовано  14.02.2023

По оценкам исследователей, у около 20% пациентов с инсультом в анамнезе наблюдаются нарушения сердечного ритма, что может привести к развитию повторного инсульта.

Ведущий автор исследования доктор Ли Швамм (Lee Schwamm), профессор неврологии в Гарвардской медицинской школе в Бостоне (Harvard Medical School, Boston), подчеркнул, что пациентам, перенесшим инсульт, необходим контроль сердечного ритма для выявления мерцательной аритмии — фибрилляции предсердий, распространенной аномалии сердечного ритма.

Он объяснил, что рутинного мониторинга зачастую недостаточно. В то же время и 30-дневный непрерывный мониторинг не всегда эффективен, поскольку 80% эпизодов фибрилляции предсердий выявляют впервые более чем через 30 дней после перенесенного инсульта.

В недавнем исследовании с периодом наблюдения 3 года была проанализирована связь между риском развития повторного инсульта и фибрилляцией предсердий.

В исследование вошли пациенты с ишемическим инсультом в анамнезе. В него не включали лиц с кардиоэмболическим инсультом в анамнезе.

Всего в исследовании приняли участие около 500 пациентов, у которых на момент включения в исследование не была диагностирована фибрилляция предсердий.

Л. Швамм рассказал, что около 25% общего числа инсультов — это повторные случаи у лиц, ранее уже перенесших ишемический инсульт. Поэтому важно проанализировать риск развития патологии повторно и разработать меры профилактики.

Исследователь подчеркнул, что недиагностированная фибрилляция предсердий обусловливает повышение риска развития ишемического инсульта. Он также отметил, что даже пароксизм фибрилляции предсердий продолжительностью 6 мин значительно повышает риск развития инсульта.

Средний возраст участников составлял 67 лет. Они были рандомизированы на 2 группы. Участникам первой группы были имплантированы кардиомониторы, регистрирующие сердечный ритм 24 ч в сутки в течение всего периода наблюдения. Участникам второй группы не проводился постоянный мониторинг сердечного ритма.

В первой группе мерцательная аритмия была выявлена у более чем 20% участников за период наблюдения, во второй — у 2,5%.

При этом у около 50% участников первой группы, у которых была отмечена мерцательная аритмия, наблюдались пароксизмы длительностью 10 и более минут. При этом частота выявления пароксизмов мерцательной аритмии возрастала с течением времени на протяжении периода наблюдения.

Л. Швамм также подчеркнул, что у более 80% пациентов фибрилляция предсердий протекает бессимптомно. Симптомы фибрилляции могут включать учащенное сердцебиение, головокружение, усталость, боль в груди и одышку.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  14.02.2023

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