Как связаны мигрень, сон и менопауза?

Нарушения сна чаще отмечают у женщин. Также в исследованиях продемонстрировано, что мигрень диагностируют у женщин в 2–3 раза чаще, чем у мужчин.

Кроме того, показано, что нарушения сна связаны с повышенным риском развития мигрени.

Выраженность симптомов мигрени обычно увеличивается в период перименопаузы. После наступления менопаузы, наоборот, тяжесть заболевания снижается.

Изучение связи между нарушениями сна и развитием мигрени в период перименопаузы потенциально может способствовать разработке профилактических стратегий, направленных на улучшение сна и снижение риска возникновения таких приступов.

Была установлена связь между историей мигрени и нарушениями сна как в период пременопаузы, так и во время перименопаузы. Кроме того, отмечено, что нарушения сна у женщин в период перименопаузе, вероятно, вызваны симптомами менопаузы.

Доктор Насима Диана Шадбер (Nasima Diana Shadbehr), директор Клиники головной боли в медицинском центре Седарс Синай (Headache Clinic at Cedars-Sinai) в Лос-Анджелесе, не принимала участия в исследовании, но она объяснила, что ученые поднимают очень важный вопрос о необходимости использования целостного подхода к лечению пациенток с мигренью, в том числе с учетом статуса менопаузы. Коррекция же нарушений сна является важным фактором при лечении лиц с мигренью.

Доктор Кумерен Говендер, главный врач и соучредитель Neurolytic Healthcare, Mable и кандидат медицинских наук в области клинической медицины в Оксфордском университете (University of Oxford), также не участвовал в исследовании. Neurolytic Healthcare, Mable — организация, занимающаяся персонифицированной диагностикой и лечением пациентов с неврологическими заболеваниями, в том числе мигренью. К. Говендер пояснил, что у женщин в период перименопаузы могут наблюдаться дополнительные факторы, ухудшающие качество сна: тревога, депрессия, приливы, изменения индекса массы тела (ИМТ). По его мнению, для улучшения сна следует уделить внимание коррекции этих факторов.

Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Североамериканского общества менопаузы (The North American Menopause Society Annual Meeting).

В исследовании были проанализированы данные 2067 женщин. Средний возраст участниц составлял 43,2 года, а 53,5% женщин находились в перименопаузе.

Исследователи проанализировали анамнез мигрени участниц с помощью самоотчетов и оценили качество и продолжительность сна, используя Питтсбургский опросник качества сна (Pittsburgh Sleep Quality Index — PSQI). 28,7% женщин сообщили о наличии мигрени в анамнезе, а нарушения сна были выявлены у 71,2%. Также оценивали симптомы тревоги, депрессии, тяжесть приливов и ИМТ.

Было выявлено, что мигрень в анамнезе ассоциировалась с нарушениями сна как в период пременопаузы, так и во время перименопаузы. Однако у женщин в перименопаузе нарушения сна также были в значительной степени связаны с симптомами тревоги, депрессии, изменениями ИМТ и приливами.

Стефани Фобион (Stephanie Faubion), директор Центра женского здоровья клиники Майо (Mayo Clinic’s Center for Women’s Health) и медицинский директор Североамериканского общества менопаузы, один из авторов исследования, объяснила, что, вероятно, существуют общие патофизиологические механизмы развития мигрени и нарушений сна.

Саммер Гейт (Summer Ghaith), кандидат медицинских наук в Медицинской школе Аликс клиники Майо (Mayo Clinic Alix School of Medicine), также один из авторов исследования, отметил, что половые гормоны играют важную роль в патофизиологических механизмах развития мигрени и нарушений сна у женщин. Именно отличиями в гормональном балансе объясняется более высокая частота развития мигрени и нарушений сна у женщин по сравнению с мужчинами. С. Гейт объяснила, что в репродуктивном возрасте развитие приступов мигрени обусловливает предменструальное снижение уровня эстрогена. Аналогичное влияние на тяжесть течения мигрени и развитие нарушений сна оказывает и снижение уровня эстрогенов в период перименопаузы.

Таким образом, по мнению исследователей, терапевтические стратегии лечения пациенток с мигренью должны разрабатываться с учетом статуса менопаузы.

По материалам www.medicalnewstoday.com