Как связаны аденоидэктомия и риск развития воспалительного артрита?
В недавнем исследовании показано, что наличие старших братьев и сестер и удаление миндалин в детстве связаны с повышенным риском развития анкилозирующего спондилита, типа хронического воспалительного артрита.
Результаты исследования опубликованы в журнале «RMD Open».
Полученные в исследовании данные подтверждают гипотезу о том, что детские инфекции играют роль в развитии анкилозирующего спондилоартрита — заболевания, которое характеризуется воспалением позвоночника, суставов и сухожилий, что приводит к боли, скованности и снижению трудоспособности.
Хотя генетическая предрасположенность является основной причиной развития заболевания, считается, что определенную роль играют и факторы окружающей среды, оказавшие влияние в раннем возрасте.
В исследовании проанализированы данные из национальных регистров населения Швеции (national Swedish population registries).
В исследование было включено 5612 пациентов с диагностированным анкилозирующим спондилитом, обратившиеся за медицинской помощью по поводу этого заболевания в период с января 2001 по декабрь 2022 г.
Контрольную группу составили пациенты без анкилозирующего спондилита, сопоставимые по полу, году рождения и региону проживания.
Факторы риска, оказавшие воздействие на пациентов в раннем возрасте, включали:
- возраст матери на момент родов, ее массу тела (ИМТ) на ранних сроках беременности и статус курения;
- продолжительность беременности;
- массу тела ребенка при рождении;
- многоплодие;
- кесарево сечение;
- материнские инфекции в период беременности;
- сезон рождения;
- количество братьев и сестер;
- серьезные детские инфекции, перенесённые в возрасте от рождения до 15 лет;
- удаление миндалин и/или аппендикса в возрасте младше 16 лет.
Ряд проанализированных факторов был связан с повышенным риском развития анкилозирующего спондилоартрита:
- наличие одного или нескольких старших братьев и сестер (повышенный риск на 12–15%), но не братьев и сестер в целом;
- серьезные детские инфекции связаны с повышением риска на 13%;
- удаление миндалин в возрасте младше 16 лет связано с повышением риска на 30%;
- многоплодные роды, в отличие от одноплодных, связаны с повышенным на 23% риском;
- рождение в летние или осенние месяцы связано со значительно более низким риском, чем рождение в зимние месяцы.
Исследователи объяснили, что, возможно, повышение риска развития воспалительного артрита у лиц, имеющих старших братьев и сестёр, связано с тем, что младенцы, у которых есть старшие братья и сестры, более подвержены инфекционным заболеваниям в раннем возрасте, чем младенцы, у которых их нет. Таким образом, исследователи подчеркнули важную этиологическую роль в развитии анкилозирующего спондилита перенесённых в раннем детском возрасте инфекционных заболеваний.
По материалам www.medicalxpress.com
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