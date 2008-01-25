В недавнем исследовании показано, что наличие старших братьев и сестер и удаление миндалин в детстве связаны с повышенным риском развития анкилозирующего спондилита, типа хронического воспалительного артрита.

Результаты исследования опубликованы в журнале «RMD Open».

Полученные в исследовании данные подтверждают гипотезу о том, что детские инфекции играют роль в развитии анкилозирующего спондилоартрита — заболевания, которое характеризуется воспалением позвоночника, суставов и сухожилий, что приводит к боли, скованности и снижению трудоспособности.

Хотя генетическая предрасположенность является основной причиной развития заболевания, считается, что определенную роль играют и факторы окружающей среды, оказавшие влияние в раннем возрасте.

В исследовании проанализированы данные из национальных регистров населения Швеции (national Swedish population registries).

В исследование было включено 5612 пациентов с диагностированным анкилозирующим спондилитом, обратившиеся за медицинской помощью по поводу этого заболевания в период с января 2001 по декабрь 2022 г.

Контрольную группу составили пациенты без анкилозирующего спондилита, сопоставимые по полу, году рождения и региону проживания.

Факторы риска, оказавшие воздействие на пациентов в раннем возрасте, включали:

возраст матери на момент родов, ее массу тела (ИМТ) на ранних сроках беременности и статус курения;

продолжительность беременности;

массу тела ребенка при рождении;

многоплодие;

кесарево сечение;

материнские инфекции в период беременности;

сезон рождения;

количество братьев и сестер;

серьезные детские инфекции, перенесённые в возрасте от рождения до 15 лет;

удаление миндалин и/или аппендикса в возрасте младше 16 лет.

Ряд проанализированных факторов был связан с повышенным риском развития анкилозирующего спондилоартрита:

наличие одного или нескольких старших братьев и сестер (повышенный риск на 12–15%), но не братьев и сестер в целом;

серьезные детские инфекции связаны с повышением риска на 13%;

удаление миндалин в возрасте младше 16 лет связано с повышением риска на 30%;

многоплодные роды, в отличие от одноплодных, связаны с повышенным на 23% риском;

рождение в летние или осенние месяцы связано со значительно более низким риском, чем рождение в зимние месяцы.

Исследователи объяснили, что, возможно, повышение риска развития воспалительного артрита у лиц, имеющих старших братьев и сестёр, связано с тем, что младенцы, у которых есть старшие братья и сестры, более подвержены инфекционным заболеваниям в раннем возрасте, чем младенцы, у которых их нет. Таким образом, исследователи подчеркнули важную этиологическую роль в развитии анкилозирующего спондилита перенесённых в раннем детском возрасте инфекционных заболеваний.

По материалам www.medicalxpress.com