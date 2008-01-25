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Новости медицины и фармацииКак справиться с депрессией?

Как справиться с депрессией?

Опубликовано  02.03.2023

Депрессия значительно нарушает повседневную деятельность, приводит к снижению работоспособности, трудностям в общении, развитию расстройств сна и аппетита.

Клинический психолог из Университета Джорджа Мейсона (George Mason University) Джеймс Мэддакс (James Maddux) поделился некоторыми рекомендациями для пациентов с депрессией и их близких.

Что такое депрессия?

По данным Национального альянса по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness — NAMI), депрессия является основной причиной стойкой утраты трудоспособности в США. Согласно оценкам экспертов, ее выявляют у около 21 млн человек в возрасте старше 18 лет в США.

Причины развития депрессии разнообразны и могут включать:

  • проблемы в отношениях;
  • злоупотребление наркотиками и алкоголем;
  • внезапные изменения в жизни;
  • применение некоторых лекарственных препаратов;
  • изменения активности лобных долей головного мозга;
  • гормональные нарушения;
  • синдром дефицита внимания/гиперактивности, гипотиреоз, хроническая боль.

Симптомы депрессии индивидуальны. Обычно для нее характерны:

  • изменения в режиме сна и питания;
  • ощущение безнадежности;
  • отсутствие мотивации и интереса к повседневной деятельности;
  • суицидальные мысли;
  • проблемы с концентрацией внимания;
  • снижение уровня активности;
  • повышенная возбудимость;
  • астенизация;
  • физическая боль.

Если у вас наблюдаются какие-либо из этих симптомов, важно обратиться за медицинской помощью. На сегодня существуют эффективные методы лечения пациентов с депрессией.

Как справиться с депрессией?

Лицам с депрессией Дж. Мэддакс рекомендует несколько стратегий самопомощи, которые являются частью когнитивно-поведенческой терапии. Дж. Мэддакс объяснил, что когнитивно-поведенческая терапия очень структурирована. Самоконтроль мыслей и чувств является одной из важных ее частей. Предполагается, что по мере лучшего осознания своих мыслей и чувств мы можем достичь контроля над собственными эмоциями. Кроме того, среди основных рекомендаций можно выделить следующие:

  • постановка целей. Важно поставить себе конкретную цель и достичь ее, это принесет ощущение выполненного долга, удовлетворения и будет способствовать улучшению самочувствия. Такой целью может быть, например, совершение 10-минутных прогулок четыре дня в неделю или любая другая легкодостижимая цель;
  • сон. Улучшение качества сна является ключевой частью терапии при депрессии. Дж. Мэддакс рекомендует лицам с депрессией строго соблюдать режим сна и бодрствования;
  • книги по самопомощи: одна из книг, которую Дж. Мэддакс рекомендует людям, обращающимся к нему с депрессией, это «Когнитивно-поведенческая рабочая тетрадь при депрессии»;
  • физические упражнения. Зачастую у лиц с депрессией значительно снижается активность. По мнению Дж. Мэддакса, физические упражнения — одна из лучших антидепрессивных мер.

Согласно рекомендациям Национального альянса по психическим заболеваниям межличностная терапия для улучшения отношений и психодинамическая терапия для устранения негативных моделей поведения могут применяться совместно с когнитивно-поведенческой терапией для лечения лиц с депрессией. Кроме того, врач может рекомендовать лекарственные средства, например селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина.

Как помочь близкому человеку с депрессией?

По словам Дж. Мэддакса, пациенты с депрессией зачастую не прислушиваются к советам близких. Он отметил, что окружению таких лиц необходимо научиться быть хорошими слушателями, проявлять сочувствие и давать советы, только если человек об этом просит.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  02.03.2023

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