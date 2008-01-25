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Как справиться с болью в суставах, мышцах и спине?

Опубликовано  27.09.2022

Боль в суставах, мышцах и спине — симптомы, знакомые многим. Их распространенность постоянно исследуют. Так, недавний большой опрос более 50 тыс. человек в 14 странах показал, что около половины респондентов когда-либо испытывали боль, связанную с поражением опорно-двигательного аппарата [1].

Особое внимание привлекает боль в суставах, мышцах и спине нетравматического характера. Она способна существенно влиять на качество жизни человека. На фоне этого как пожилые, так и молодые люди с данными симптомами довольно часто обращаются к врачу или в аптеку [1, 2].

Кроме того, боль такого характера может застать врасплох на каждом шагу. Например, когда утром шея совсем не поворачивается, после активного рабочего дня начинает беспокоить боль в мышцах ног, а при передвижении мебели возникает резкий прострел в спине.

Учитывая это, в домашней аптечке целесообразно иметь доступное средство, которое может использоваться при суставной и мышечной боли. В частности, следует обратить внимание на препараты локального действия, обладающие слабо выраженной системной активностью и, как следствие, значительно меньшей выраженностью побочных эффектов. В первую очередь относительно желудочно-кишечного тракта [3].

Среди лекарств для локальной терапии особым механизмом действия обладают местно-раздражающие средства. Иногда их называют согревающими. Хорошим примером такого средства является Финалгон®.

Как реализуется согревающий эффект Финалгона®?

Финалгон® содержит два сосудорасширяющих действующих вещества. Их активность сопровождается увеличением местного кровообращения и анальгетическим действием. Как результат, на коже возникает интенсивное и длительное ощущение тепла, которое удерживается несколько часов [4].

В 1 г мази Финалгон® содержится [4]:

  • 4,0 мг нонивамида. Нонивамид — это синтетический аналог капсаицина с анальгетическими свойствами. Такие свойства можно объяснить высвобождением субстанции Р в периферических ноцицептивных С-волокнах и А-дельта нервных волокнах после повторного нанесения препарата на кожу. Стимулируя соответствующие нервные окончания вкоже, нонил ваниламид влечет за собой вазодилатацию окружающих кровеносных сосудов, которая сопровождается интенсивным долговременным ощущением тепла;
  • 25,0 мг никобоксила (бета-бутоксиэтиловый эфир никотиновой кислоты). Никотиновая кислота — витамин группы В, обладающий сосудорасширяющими свойствами, опосредованными простагландинами. Бета-бутоксиэтиловый эфир кислоты никотиновой вызывает быстрый эффект гиперемии, более интенсивный по сравнению с эффектом нонил ваниламида.

Рассматривать действие этих компонентов важно именно в комбинации, ведь они обладают взаимодополняющими сосудорасширяющими свойствами, что уменьшает время от нанесения препарата до наступления гиперемии кожи. При этом усиливается местное кровообращение. Благодаря этому Финалгон® обуславливает длительное ощущение тепла [4].

Реакция на Финалгон® (эритема и повышение температуры кожи) возникает уже через несколько минут после применения, что свидетельствует о быстром проникновении действующих веществ через кожу [4].

Как Финалгон® влияет на мышцы?

В этом контексте важны результаты исследования, полученные после обработки кожи препаратом Финалгон®. Установлено, что препарат нонивамида/никобоксила для местного применения повышал как концентрацию окисленного гемоглобина, так и насыщение кислородом кожи. Концентрации окисленного гемоглобина также повышались в близлежащей мышце [4].

Эти эффекты отмечали в течение 15 мин после применения препарата. На коже они возникали быстрее и были интенсивнее, чем в мышце. Местное применение нонимида/никобоксила увеличивало кровообращение в кровеносных сосудах кожи и мышц [4].

Может ли Финалгон® применяться при боли в спине?

Да, Финалгон® можно применять в случае возникновения боли в спине. Важно, что обезболивающий эффект этого препарата подтвержден в ходе клинического исследования.

Пациенты с острой болью в спине, применявшие мазь Финалгон® (по полоске мази длиной 2 см до 3 раз в сутки с продолжительностью применения препарата не более 4 дней), отмечали клинически значимое уменьшение выраженности боли в спине через 4 ч после первого нанесения препарата и значительное — в последний день лечения. Уменьшение выраженности боли отмечалось через 1–2 ч после первого нанесения [4].

Способ применения и дозы

Лечение следует начинать с нанесения очень маленького количества мази на незначительный участок кожи для проверки индивидуальной реакции. Реакции на препарат Финалгон® могут быть разными. У некоторых лиц даже малое количество лекарственного средства может вызвать ощущение тепла, тогда как другие пациенты могут испытывать незначительный эффект или вообще не испытывать его [4].

В начале лечения препаратом Финалгон® мазь следует наносить в количестве, не превышающем приблизительный размер горошины (полоска ½ см), на участок кожи размером с ладонь. Даже небольшое количество мази приводит к заметному согревающему эффекту, который начинается через несколько минут после втирания мази и достигает максимума в течение 20–30 мин [4].

При последующих применениях можно повышать дозу с учетом переносимости препарата. Максимальная рекомендованная разовая доза — одна полоска мази длиной 1 см на участок кожи размером с ладонь. Мазь Финалгон® можно применять при необходимости до 2–3 раза в сутки. Максимальное суточное количество применения не должно превышать 3 нанесения [4].

Особенности применения препарата Финалгон®

Вследствие местной гиперемии кожи, вызванной препаратом Финалгон®, можно ожидать возникновения покраснения, ощущения тепла, зуда и жжения в месте применения. Эти симптомы могут быть особенно выраженными, если применяется избыточное количество препарата Финалгон® или если его интенсивно втирают в кожу. Чрезмерное применение или чрезмерное втирание препарата Финалгон® может повлечь за собой образование волдырей на коже [4].

Пациентам следует помнить, что:

  • после каждого нанесения препарата Финалгон® следует немедленно вымыть руки водой с мылом, чтобы избежать попадания мази на другие участки кожи или передачи препарата другим людям;
  • ни при каких условиях нельзя допускать попадания препарата Финалгон® на кожу лица, в глаза и на слизистую оболочку полости рта, поскольку это может привести к отеку лица, боли в лице, раздражению конъюнктивы, гиперемии глаз, жжению глаз, зрительным нарушениям и нарушениям в полости рта, таким как стоматит;
  • на чувствительных участках кожи, таких как шея, нижняя часть живота или внутренняя поверхность бедер, не следует втирать препарат;
  • кожа людей со светлыми волосами и лиц с повышенной чувствительностью, как правило, реагирует на препарат сильнее, и согревающий эффект может быть достигнут даже при применении очень малых количеств Финалгона®;
  • пациентам не следует принимать горячую ванну или душ перед применением препарата Финалгон® или после этого, поскольку даже в течение нескольких часов после нанесения потоотделение или согревание кожи могут обусловить покраснение кожи и интенсивное ощущение тепла [4].

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Реклама лекарственного средства. Перед использованием лекарственного средства следует проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией по применению.

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Опубликовано  27.09.2022

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