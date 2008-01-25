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Новости медицины и фармацииКак снизить риск развития сахарного диабета у детей?

Как снизить риск развития сахарного диабета у детей?

Опубликовано  28.08.2023

Многие родители, у которых диагностирован сахарный диабет II типа, задаются вопросом, как снизить риск развития этой патологии у детей?

  • Придерживаться рационального питания.

Придерживаться строгой диеты может быть непросто независимо от причины. В то же время употребление большого количества сахара (простых углеводов) не приведет непосредственно к развитию сахарного диабета. Сахарный диабет II типа возникает из-за нарушения в организме регулирования и утилизации глюкозы.

Прежде всего необходимо поговорить с ребенком о важности рационального питания. Если у вас диагностирован сахарный диабет II типа — расскажите ребенку об этом заболевании, так ему будет понятно, чем вызваны изменения в питании семьи.

  • Также следует поговорить о факторах риска развития этого заболевания.

Основной риск развития сахарного диабета II типа — избыточная масса тела.

Низкая физическая активность (гиподинамия) и семейный анамнез сахарного диабета (сахарный диабет у близких родственников) также являются факторами риска его развития.

Как мотивировать ребенка придерживаться здорового питания?

Если ребенок употребляет в пищу много сахара, необходимо помочь ему избавиться от этой пищевой привычки. Для этого поощряйте участие ребенка в выборе продуктов, составлении меню и приготовлении пищи. Вместе определите более здоровые альтернативы, чтобы удовлетворить тягу ребенка к сладкому. Замените сладкие закуски на свежие фрукты, йогурт или орехи. Вы можете смешивать и сочетать продукты — например, миску свежих ягод с кусочком темного шоколада или чашку простого йогурта с небольшим количеством меда можно посыпать корицей. Постепенно уменьшайте количество сахара в рецептах при выпечке или приготовлении пищи. Поэкспериментируйте с альтернативами сахара, такими как мед или кленовый сироп.

Замените сладкие напитки, такие как газированные напитки, фруктовые соки и энергетические напитки на чай, воду или воду с натуральными ароматизаторами.

Читайте состав, указанный на этикетках продуктов.

Ограничьте количество покупаемых обработанных пищевых продуктов. Они часто содержат избыточное количество сахара.

Также очень важно уделять время физической активности. Физическая активность способствует поддержанию нормальной массы тела, поскольку мышечные клетки используют в качестве энергетического субстрата глюкозу. Также физическая активность способствует повышению чувствительности клеток к инсулину (и, соответственно, снижению уровня глюкозы в крови). Вы можете устраивать семейные прогулки, походы, кататься на велосипеде.

Помните, как родитель вы являетесь важным примером для подражания для своих детей. Показывайте своим детям пример здорового образа жизни.

Важно проконсультироваться с педиатром, а также определить уровень глюкозы и холестерина в плазме крови и массу тела ребенка. С учетом этих показателей педиатр может дать индивидуальные рекомендации для вашего ребенка.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  28.08.2023

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