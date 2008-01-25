Как снизить риск развития рака легкого?
По данным Американского онкологического общества (American Cancer Society), рак легкого является основной причиной летальных исходов в США. Так, по оценкам экспертов, на долю рака легкого приходится 20% всех летальных исходов от рака. Рак легкого — причина большего количества летальных исходов, чем рак толстой кишки, молочной железы и предстательной железы вместе взятые.
По оценкам экспертов, в 2023 г. рак легкого будет диагностирован у более 238 000 человек в США, а также станет причиной более 127 000 случаев летального исхода только в США.
На ранних стадиях рак легкого обычно имеет бессимптомное течение. Симптомы при раке легкого развиваются при прогрессировании заболевания и могут включать:
- длительный кашель;
- примесь крови в мокроте, откашливание крови;
- одышку;
- боль в груди;
- охриплость голоса;
- уменьшение массы тела;
- боль в костях;
- головную боль.
Ряд факторов может повысить риск развития рака легкого. При этом некоторые из них можно контролировать.
К факторам риска рака легкого относятся:
- курение. Заболевание может развиться у лиц, никогда не куривших. В то же время риск развития рака легкого наиболее высокий у курильщиков и лиц, ранее куривших. При этом риск развития этой патологии возрастает пропорционально количеству пачко-лет (стажу курения и количества выкуренных сигарет). Отказ от курения в любом возрасте способствует снижению риска развития рака легкого;
- воздействие пассивного курения. Даже если вы не курите, риск развития рака легкого повышается, если вы подвергаетесь пассивному курению;
- предшествующая лучевая терапия. Лучевая терапия грудной клетки по поводу другого типа рака обусловливает повышение риска развития рака легкого;
- воздействие газа радона. Радон образуется в результате естественного распада урана в почве, горных породах и воде. Опасные уровни радона могут накапливаться в любом здании, включая жилые дома;
- воздействие асбеста и других канцерогенов. Воздействие на рабочем месте асбеста и других веществ, таких как мышьяк, хром и никель, обусловливают повышение риска развития рака легкого, особенно у курильщиков;
- семейная история рака легкого. Риск развития рака легкого повышен у лиц, у ближайших родственников которых (родителей, братьев, сестер, детей) диагностирован рак легкого.
Профилактика рака легкого
Риск развития рака легкого можно снизить, следуя ряду рекомендаций:
- не курить. Если вы никогда не курили, не начинайте. Поговорите со своими детьми о вреде курения. Начните разговоры о вреде курения со своими детьми как можно раньше, чтобы они знали, как реагировать на давление сверстников. Если вы курите — бросьте курить сейчас. Отказ от курения снижает риск развития рака легкого, даже если вы курили много лет. Поговорите со своим лечащим врачом о стратегиях и средствах для облегчения отказа от курения. Обсудите с лечащим врачом возможность применения никотинзамещающих продуктов, лекарственных препаратов или посещения групп поддержки;
- избегайте пассивного курения. Если вы живете или работаете с курильщиком, убедите его бросить курить. Как минимум, попросите его курить на улице. Избегайте мест, где люди курят, таких как бары и рестораны, и ищите места для некурящих;
- проверьте уровень радона у себя дома. Для получения информации о тестировании на радон обратитесь в местный отдел здравоохранения. Уровень радона в жилом помещении можно снизить;
- избегайте канцерогенов на работе. Примите меры предосторожности, чтобы защитить себя от воздействия токсичных химических веществ на работе. Соблюдайте меры предосторожности рекомендованные вашим работодателем (респираторные маски, респираторы). Проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу мер профилактики на рабочем месте. Риск повреждения легких канцерогенами на рабочем месте повышается, если вы курите;
- соблюдайте диету, богатую фруктами и овощами. Отдавайте предпочтение натуральным источникам витаминов, а не диетическим добавкам. Например, результаты некоторых исследований продемонстрировали, что диетические добавки, содержащие высокие дозы бета-каротина, вызывают повышение риска развития рака легкого у курильщиков;
- ведите физически активный образ жизни. Выполняйте физические тренировки большую часть дней в неделю.
Скрининг рака легкого рекомендуется лицам пожилого возраста, которые давно курят и у которых не фиксируются признаки или симптомы рака легкого. Скрининг рака легкого направлен на выявление этой патологии на ранней стадии, когда вероятность его излечения выше.
По материалам www.medicalxpress.com
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