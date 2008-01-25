Как снизить риск развития рака легкого?

По данным Американского онкологического общества (American Cancer Society), рак легкого является основной причиной летальных исходов в США. Так, по оценкам экспертов, на долю рака легкого приходится 20% всех летальных исходов от рака. Рак легкого — причина большего количества летальных исходов, чем рак толстой кишки, молочной железы и предстательной железы вместе взятые.

По оценкам экспертов, в 2023 г. рак легкого будет диагностирован у более 238 000 человек в США, а также станет причиной более 127 000 случаев летального исхода только в США.

На ранних стадиях рак легкого обычно имеет бессимптомное течение. Симптомы при раке легкого развиваются при прогрессировании заболевания и могут включать:

длительный кашель;

примесь крови в мокроте, откашливание крови;

одышку;

боль в груди;

охриплость голоса;

уменьшение массы тела;

боль в костях;

головную боль.

Ряд факторов может повысить риск развития рака легкого. При этом некоторые из них можно контролировать.

К факторам риска рака легкого относятся:

курение. Заболевание может развиться у лиц, никогда не куривших. В то же время риск развития рака легкого наиболее высокий у курильщиков и лиц, ранее куривших. При этом риск развития этой патологии возрастает пропорционально количеству пачко-лет (стажу курения и количества выкуренных сигарет). Отказ от курения в любом возрасте способствует снижению риска развития рака легкого;

воздействие пассивного курения. Даже если вы не курите, риск развития рака легкого повышается, если вы подвергаетесь пассивному курению;

предшествующая лучевая терапия. Лучевая терапия грудной клетки по поводу другого типа рака обусловливает повышение риска развития рака легкого;

воздействие газа радона. Радон образуется в результате естественного распада урана в почве, горных породах и воде. Опасные уровни радона могут накапливаться в любом здании, включая жилые дома;

воздействие асбеста и других канцерогенов. Воздействие на рабочем месте асбеста и других веществ, таких как мышьяк, хром и никель, обусловливают повышение риска развития рака легкого, особенно у курильщиков;

семейная история рака легкого. Риск развития рака легкого повышен у лиц, у ближайших родственников которых (родителей, братьев, сестер, детей) диагностирован рак легкого.

Профилактика рака легкого

Риск развития рака легкого можно снизить, следуя ряду рекомендаций:

не курить. Если вы никогда не курили, не начинайте. Поговорите со своими детьми о вреде курения. Начните разговоры о вреде курения со своими детьми как можно раньше, чтобы они знали, как реагировать на давление сверстников. Если вы курите — бросьте курить сейчас. Отказ от курения снижает риск развития рака легкого, даже если вы курили много лет. Поговорите со своим лечащим врачом о стратегиях и средствах для облегчения отказа от курения. Обсудите с лечащим врачом возможность применения никотинзамещающих продуктов, лекарственных препаратов или посещения групп поддержки;

избегайте пассивного курения. Если вы живете или работаете с курильщиком, убедите его бросить курить. Как минимум, попросите его курить на улице. Избегайте мест, где люди курят, таких как бары и рестораны, и ищите места для некурящих;

проверьте уровень радона у себя дома. Для получения информации о тестировании на радон обратитесь в местный отдел здравоохранения. Уровень радона в жилом помещении можно снизить;

избегайте канцерогенов на работе. Примите меры предосторожности, чтобы защитить себя от воздействия токсичных химических веществ на работе. Соблюдайте меры предосторожности рекомендованные вашим работодателем (респираторные маски, респираторы). Проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу мер профилактики на рабочем месте. Риск повреждения легких канцерогенами на рабочем месте повышается, если вы курите;

соблюдайте диету, богатую фруктами и овощами. Отдавайте предпочтение натуральным источникам витаминов, а не диетическим добавкам. Например, результаты некоторых исследований продемонстрировали, что диетические добавки, содержащие высокие дозы бета-каротина, вызывают повышение риска развития рака легкого у курильщиков;

ведите физически активный образ жизни. Выполняйте физические тренировки большую часть дней в неделю.

Скрининг рака легкого рекомендуется лицам пожилого возраста, которые давно курят и у которых не фиксируются признаки или симптомы рака легкого. Скрининг рака легкого направлен на выявление этой патологии на ранней стадии, когда вероятность его излечения выше.

По материалам www.medicalxpress.com