Как снизить риск развития пневмонии?

В недавнем исследовании было продемонстрировано, что регулярные физические упражнения позволяют снизить риск развития пневмонии и летального исхода вследствие нее.

Исследование было проведено группой ученых из Бристольского университета (University of Bristol). Результаты опубликованы в журнале «GeroScience». Впервые были проанализированы результаты 10 проведенных ранее когортных исследований, включивших 1 044 492 участников.

Пневмония — это воспалительное заболевание легких с преимущественным поражением альвеол, обычно бактериальной или вирусной этиологии. Пневмонию разделяют на негоспитальную (внебольничную) и внутрибольничную. Пневмония — широко распространенное заболевание, она является основной причиной летальных исходов среди лиц пожилого возраста и лиц с сопутствующими заболеваниями. В 2016 г. пневмония стала причиной 3 млн летальных исходов и была 4-й по частоте причиной смертей в мире. К факторам, повышающим риск развития пневмонии, относятся курение, чрезмерное употребление алкоголя и хронические заболевания, включая хроническое обструктивное заболевание легких, бронхиальную астму, сахарный диабет и заболевания почек и печени.

Доктор Сетор Кунуцор (Setor Kunutsor), старший преподаватель синтеза доказательств, отделения трансляционных медицинских наук Бристольской медицинской школы (Evidence Synthesis in the Bristol Medical School, Translational Health Sciences — THS; трансляционные медицинские науки, а также трансляционная медицина — новое научное направление, нацеленное на внедрение результатов исследований и новейших научных разработок в практическую медицину) и соавтор статьи, объяснил, что результаты анализа были скорректированы с учетом возраста, пола, индекса массы тела, социально-экономического статуса, количества употребляемого алкоголя, курения и наличия сопутствующих заболеваний у участников.

С. Кунуцор считает, что регулярные занятия спортом потенциально снижают риск развития COVID-19 и тяжелого течения пневмонии, ассоциированной с COVID-19, особенно у лиц пожилого возраста и пациентов с коморбидной патологией.

Исследователи подчеркивают, что в последующих исследованиях следует определить минимальный объем и интенсивность физических нагрузок, которые позволят снизить риск развития пневмонии и летального исхода, обусловленного данным заболеванием. Кроме того, они объяснили, что в этом исследовании участники оценивали уровень своей физической активности самостоятельно. В будущих же исследованиях необходимо сосредоточить внимание на точной оценке интенсивности физических упражнений с использованием акселерометров или шагомеров.

Патофизиологические механизмы, объясняющие полученные результаты, разнообразны. Исследователи указывают на то, что физическая активность повышает иммунитет за счет стимуляции антипатогенной активности макрофагов и ключевых клеток иммунной системы. Кроме того, физическая активность способствует уменьшению массы тела и улучшению функции внешнего дыхания.

Полученные результаты имеют важное клиническое значение. Они дополняют ранее полученные доказательства того, что регулярная физическая активность позволяет снизить риск развития некоторых хронических заболеваний, включая заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, ранее в исследованиях было показано, что регулярные физические нагрузки снижают риск развития, а также продолжительность и тяжесть течения инфекционных заболеваний. По оценкам экспертов, в США только 46% взрослых соблюдают общие рекомендации по физической активности. При этом 60% лиц пожилого возраста сообщают, что они находятся в сидячем положении более 4 ч в сутки. В более ранних исследованиях показано: малоподвижный образ жизни в пожилом возрасте ведет к повышению риска развития пневмонии. Авторы исследования считают, что необходимо всячески пропагандировать физическую активность среди населения. Пожилым людям необходимо рекомендовать ходьбу как наиболее доступный для них вид физической активности.

По материалам www.medicalxpress.com, www.link.springer.com